Hotab написав:Banderlog
Ми готові воювати іще 3 роки.
Суха математика тут не працює.
Цілі війни різні. Їм взяти якісь землі , які 99% в житті не побачить ніколи на свої очі. Нам - щоб відібались.
СССР головою об Афганістан бився 10 років, і втрати мав в десятки раз менші . А по Москві не мав жодного прильоту. Вийшов ні з чим. Як тут працює твоя математика розміру населення столиць і ударів по ним?
Це тобі хочеться що б в нас була екзистенціальна війна а в них були прогнозована раціональна ціль- взяти якісь землі. нема, на даному етапі, в них такої цілі .
Захоплені ними міста лишуться непридатними для життя.
І надію на бистре банкрутство теж можете забути.
вперше з червня 2025 року відновлює купівлю золота та іноземної валюти. З 8 травня по 4 червня Міністерство фінансів Росії планує виділити на цю мету приблизно 110,3 мільярда рублів – приблизно 1,2 мільярда євро.
Це рішення знаменує собою поворотний момент. На початку року Москва продала величезні резерви, щоб компенсувати зниження доходів від нафти і газу. Тільки в січні та лютому, за даними Міністерства фінансів, з так званого Фонду національного добробуту було використано близько 419 мільярдів рублів – приблизно 4,5 мільярда євро. Потім у березні та квітні Росія повністю призупинила ці операції.
щодо того що ми пішли з афгана це не заслуга душманів це прогнилість совкової верхівки. Там військових причин виводу військ не було і методи упокорення територій совок мав відпрацьовані.