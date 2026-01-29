Форуми
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2026 01:25

  Hotab написав:Banderlog

Ми готові воювати іще 3 роки.


Суха математика тут не працює.
Цілі війни різні. Їм взяти якісь землі , які 99% в житті не побачить ніколи на свої очі. Нам - щоб відібались.
СССР головою об Афганістан бився 10 років, і втрати мав в десятки раз менші . А по Москві не мав жодного прильоту. Вийшов ні з чим. Як тут працює твоя математика розміру населення столиць і ударів по ним?

Це тобі хочеться що б в нас була екзистенціальна війна а в них були прогнозована раціональна ціль- взяти якісь землі. нема, на даному етапі, в них такої цілі .
Захоплені ними міста лишуться непридатними для життя.
І надію на бистре банкрутство теж можете забути.
вперше з червня 2025 року відновлює купівлю золота та іноземної валюти. З 8 травня по 4 червня Міністерство фінансів Росії планує виділити на цю мету приблизно 110,3 мільярда рублів – приблизно 1,2 мільярда євро.

Це рішення знаменує собою поворотний момент. На початку року Москва продала величезні резерви, щоб компенсувати зниження доходів від нафти і газу. Тільки в січні та лютому, за даними Міністерства фінансів, з так званого Фонду національного добробуту було використано близько 419 мільярдів рублів – приблизно 4,5 мільярда євро. Потім у березні та квітні Росія повністю призупинила ці операції.


 щодо того що ми пішли з афгана це не заслуга душманів це прогнилість совкової верхівки. Там військових причин виводу військ не було і методи упокорення територій совок мав відпрацьовані.
Banderlog
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2026 02:49

Banderlog

методи упокорення територій совок мав відпрацьовані.


Але за 10 років вони не спрацювали..
Hotab
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2026 04:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:А ухилянти різного штибу-деколи можуть бути ухилянтами тільки у Ваших очах...
Чи назвете Ви ухилянтом людину з подякою підписаною Командуючим ССО О Трепаком?

Цікаво, чому модератори вважають, що нікого з ухилянтів на цьому форумі не можна називати ухилянтами, крім хуянтера з барбашовим.
Так, я вважаю, що боєздатна людина яка на 5 році війни не в армії, і не була там ні дня - ухилянт.
І донати в розмірі менше 10 тис. доларів в місяць не є виправданням для ухилянта. Це те ж саме, що спалити сусіду хату, компенсувати частину вартості і казати "Я не злочинець, бо я ж заплатив".
sashaqbl
