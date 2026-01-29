Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2026 02:49

Banderlog

методи упокорення територій совок мав відпрацьовані.


Але за 10 років вони не спрацювали..
Hotab
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2026 04:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:А ухилянти різного штибу-деколи можуть бути ухилянтами тільки у Ваших очах...
Чи назвете Ви ухилянтом людину з подякою підписаною Командуючим ССО О Трепаком?

Цікаво, чому модератори вважають, що нікого з ухилянтів на цьому форумі не можна називати ухилянтами, крім хуянтера з барбашовим.
Так, я вважаю, що боєздатна людина яка на 5 році війни не в армії, і не була там ні дня - ухилянт.
І донати в розмірі менше 10 тис. доларів в місяць не є виправданням для ухилянта. Це те ж саме, що спалити сусіду хату, компенсувати частину вартості і казати "Я не злочинець, бо я ж заплатив".
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2026 06:38

  Xenon написав:
❗️Українські дрони зупинили або пригальмували всі великі НПЗ у центральній рф, —Reuters

▪️Їхня сумарна потужність — понад 238 тисяч тонн на добу, тобто приблизно чверть усієї нафтопереробки рф. На ці заводи припадає понад 30% виробництва бензину та близько 25% дизеля в росії.
▪️москва вже заборонила експорт бензину з квітня до кінця липня.



  Xenon написав:Україна почала зупиняти сухопутний коридор в Крим (траса Донецьк - Мелітополь - Джанкой)

(УВАГА!!! канал кацапський, але відео дуже цікавеньке)
https://t.me/milinfolive/172670


Умови у України "все гірше і гірше" ....
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2026 07:21

  katso написав:
  prodigy написав:стосовно відпочинку дітей в Україні, наші діти (мої і брата) регулярно подорожували окремо від батьків (або з класом, або з танцювальним колективом), були і Харкові і Луганську, Києві, Львові, поїздки короткі 3-4 дні


Так ото ж. Про що й мова.
А фраза "короткий відпочинок подобається більш ніж довгий" визиває лише сумну посмішку


ви ніяк не відірветесь у спогадах від совка :mrgreen:
кажу вам, що комусь подобаються довгі контракти в морі 6+1, а мені 3 місяця було достатньо(навіть 2), навіть пропонував робити заміну напарнику за власні гроші(це умовно 1к дол), тільки щоб працювати 2 через 2, але максимум на що погодилась фірма 3 через 3.
Відпочинок має бути відпочинком, а не відбування строку, працюючи на інтенсивних лініях (як на пасажирських суднах/ро-ро, коли мав 120-140 портів за 4 місяця), мені важко зрозуміти тих, хто працює на балкері, де 4 порти за 4 місяця (завантаження в Бразилії--40днів морем до Шанхаю, вигрузка(2-3 дні), потім 40 днів морем до Бразилії),
потім ще раз те саме, можна померти від нудьги, тут навіть спорт не допоможе (бо за 20-25 днів закінчуються овочі і фрукти(навіть яблука), і залишаються макарони/рис + з м'ясом, и так ще 20 днів)
а уявити собі 30 днів в Трускавці, чи Східниці(Моршині), це теж нудьга, але сьогодні там є варіанти скатати з відти в Польщу, чи Чехію на 4-5 днів (хоч якесь різноманіття)
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 21 тра, 2026 07:29, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2026 07:24

  killer_of_liars написав:Цікаво чому тутешні турбопатріоти не виклали відео як азов єбашить орків в маріку?


відстань приблизно як до Києва єслі шо...
а якщо догнуть чи уб'ють бацька - то кацапам буде набагато менше.


це вже не новина, -2 місяця тому почали харасмент
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2026 07:27

Banderlog

пишуть, що Бандерівець Тягнибок комбат 128 бригади ТРО, майор, на Запоріжжі
керує безпілотниками


не зустрічались раптом?

https://www.facebook.com/watch/?v=1230341805249343
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2026 07:33

  sashaqbl написав:
  budivelnik написав:А ухилянти різного штибу-деколи можуть бути ухилянтами тільки у Ваших очах...
Чи назвете Ви ухилянтом людину з подякою підписаною Командуючим ССО О Трепаком?

Цікаво, чому модератори вважають, що нікого з ухилянтів на цьому форумі не можна називати ухилянтами, крім хуянтера з барбашовим.
Так, я вважаю, що боєздатна людина яка на 5 році війни не в армії, і не була там ні дня - ухилянт.
І донати в розмірі менше 10 тис. доларів в місяць не є виправданням для ухилянта. Це те ж саме, що спалити сусіду хату, компенсувати частину вартості і казати "Я не злочинець, бо я ж заплатив".


не має сенсу акцентувати увагу і витрачати час на 4-5 форумчан (які по різним причинам не в ЗСУ), як кажуть, краще займіться підлеглими, матчастиною

а якщо так кортить, доєбитесь до старшого по званню (ком.роти чи комбата), вам моментально полегшає

в армії теж багато, до кого можна мати претензії,
що за 500км від фронту, бо воює 20%,
а 80% десь на безпечній відстані
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2026 07:37

  prodigy написав:Banderlog

пишуть, що Бандерівець Тягнибок комбат 128 бригади ТРО, майор, на Запоріжжі
керує безпілотниками


не зустрічались раптом?

https://www.facebook.com/watch/?v=1230341805249343


Такі в нас майори
Провалились у роботі за фахом (медицина), покликанням(у політиці його квазі "cоціал-націоналізм" призвів до знелюднення України і заміщення корінного населення расово несумісними чужинцями) але для піару ще кудись лізуть в ЗСУ
Для Тягнибока і сержантської посади забагато
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2026 07:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну


але для піару ще кудись лізуть в ЗСУ


Якийсь неправильний піар. Я про те що він комбат дронщиків дізнався лише зараз.
Про Ляшка чув, але теж не дуже то і розтиражована його участь.


Такі в нас майори


На погоні подпал
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 21 тра, 2026 07:42, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2026 07:42

  Banderlog написав:
  Hotab написав:Banderlog
Ми готові воювати іще 3 роки.

Суха математика тут не працює.
Цілі війни різні. Їм взяти якісь землі , які 99% в житті не побачить ніколи на свої очі. Нам - щоб відібались.
СССР головою об Афганістан бився 10 років, і втрати мав в десятки раз менші . А по Москві не мав жодного прильоту. Вийшов ні з чим. Як тут працює твоя математика розміру населення столиць і ударів по ним?

Це тобі хочеться що б в нас була екзистенціальна війна а в них були прогнозована раціональна ціль- взяти якісь землі. нема, на даному етапі, в них такої цілі .
Захоплені ними міста лишуться непридатними для життя.
...
щодо того що ми пішли з афгана це не заслуга душманів це прогнилість совкової верхівки. Там військових причин виводу військ не було і методи упокорення територій совок мав відпрацьовані.

а тепер головне питання - НАВІЩО? навіщо Раші втрачати купу людей, витрачати ще більшу купу грошей для захоплення ЗНИЩЕННИХ міст? я згоден, те, що Раша окупує, це не буде відновлено в найближчі десятиріччя.

те саме в Афгані - тримати окупаційний контингент - щоби що? США хоч намагалися побудувати суспільство - але не вдалося, більшість з радістю повернулася до архаїки...

тому дії керівництва Раші - вони ірраціональні, вони самі знищують свою країну... й нас намагаються в це затягнути...
