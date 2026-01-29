budivelnik написав:А ухилянти різного штибу-деколи можуть бути ухилянтами тільки у Ваших очах... Чи назвете Ви ухилянтом людину з подякою підписаною Командуючим ССО О Трепаком?
Цікаво, чому модератори вважають, що нікого з ухилянтів на цьому форумі не можна називати ухилянтами, крім хуянтера з барбашовим. Так, я вважаю, що боєздатна людина яка на 5 році війни не в армії, і не була там ні дня - ухилянт. І донати в розмірі менше 10 тис. доларів в місяць не є виправданням для ухилянта. Це те ж саме, що спалити сусіду хату, компенсувати частину вартості і казати "Я не злочинець, бо я ж заплатив".
❗️Українські дрони зупинили або пригальмували всі великі НПЗ у центральній рф, —Reuters
▪️Їхня сумарна потужність — понад 238 тисяч тонн на добу, тобто приблизно чверть усієї нафтопереробки рф. На ці заводи припадає понад 30% виробництва бензину та близько 25% дизеля в росії. ▪️москва вже заборонила експорт бензину з квітня до кінця липня.
Xenon написав:Україна почала зупиняти сухопутний коридор в Крим (траса Донецьк - Мелітополь - Джанкой)
prodigy написав:стосовно відпочинку дітей в Україні, наші діти (мої і брата) регулярно подорожували окремо від батьків (або з класом, або з танцювальним колективом), були і Харкові і Луганську, Києві, Львові, поїздки короткі 3-4 дні
Так ото ж. Про що й мова. А фраза "короткий відпочинок подобається більш ніж довгий" визиває лише сумну посмішку
ви ніяк не відірветесь у спогадах від совка кажу вам, що комусь подобаються довгі контракти в морі 6+1, а мені 3 місяця було достатньо(навіть 2), навіть пропонував робити заміну напарнику за власні гроші(це умовно 1к дол), тільки щоб працювати 2 через 2, але максимум на що погодилась фірма 3 через 3. Відпочинок має бути відпочинком, а не відбування строку, працюючи на інтенсивних лініях (як на пасажирських суднах/ро-ро, коли мав 120-140 портів за 4 місяця), мені важко зрозуміти тих, хто працює на балкері, де 4 порти за 4 місяця (завантаження в Бразилії--40днів морем до Шанхаю, вигрузка(2-3 дні), потім 40 днів морем до Бразилії), потім ще раз те саме, можна померти від нудьги, тут навіть спорт не допоможе (бо за 20-25 днів закінчуються овочі і фрукти(навіть яблука), і залишаються макарони/рис + з м'ясом, и так ще 20 днів) а уявити собі 30 днів в Трускавці, чи Східниці(Моршині), це теж нудьга, але сьогодні там є варіанти скатати з відти в Польщу, чи Чехію на 4-5 днів (хоч якесь різноманіття)
не має сенсу акцентувати увагу і витрачати час на 4-5 форумчан (які по різним причинам не в ЗСУ), як кажуть, краще займіться підлеглими, матчастиною
а якщо так кортить, доєбитесь до старшого по званню (ком.роти чи комбата), вам моментально полегшає
в армії теж багато, до кого можна мати претензії, що за 500км від фронту, бо воює 20%, а 80% десь на безпечній відстані
Такі в нас майори Провалились у роботі за фахом (медицина), покликанням(у політиці його квазі "cоціал-націоналізм" призвів до знелюднення України і заміщення корінного населення расово несумісними чужинцями) але для піару ще кудись лізуть в ЗСУ Для Тягнибока і сержантської посади забагато
Суха математика тут не працює. Цілі війни різні. Їм взяти якісь землі , які 99% в житті не побачить ніколи на свої очі. Нам - щоб відібались. СССР головою об Афганістан бився 10 років, і втрати мав в десятки раз менші . А по Москві не мав жодного прильоту. Вийшов ні з чим. Як тут працює твоя математика розміру населення столиць і ударів по ним?
Це тобі хочеться що б в нас була екзистенціальна війна а в них були прогнозована раціональна ціль- взяти якісь землі. нема, на даному етапі, в них такої цілі . Захоплені ними міста лишуться непридатними для життя. ... щодо того що ми пішли з афгана це не заслуга душманів це прогнилість совкової верхівки. Там військових причин виводу військ не було і методи упокорення територій совок мав відпрацьовані.
а тепер головне питання - НАВІЩО? навіщо Раші втрачати купу людей, витрачати ще більшу купу грошей для захоплення ЗНИЩЕННИХ міст? я згоден, те, що Раша окупує, це не буде відновлено в найближчі десятиріччя.
те саме в Афгані - тримати окупаційний контингент - щоби що? США хоч намагалися побудувати суспільство - але не вдалося, більшість з радістю повернулася до архаїки...
тому дії керівництва Раші - вони ірраціональні, вони самі знищують свою країну... й нас намагаються в це затягнути...