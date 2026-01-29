Додано: Вів 26 тра, 2026 13:40

Вот просто интересно.

Я вчера выложил цитату об энциклике Папы Римского.

Ни одного отзыва.

Нет, я, конечно, понимаю, что гораздо увлекательнее обсуждать отклеенную ситкивку или филиппинок.

А кто такой Папа Лео? Старый дурак, который ничего не понимает о войнах, в т.ч. "справедливых" и не разбирается ни в жизни, ни в политике.

То, что его паства составляет примерно шестую часть населения Земли, которая всё же прислушивается к его мнению, это мелочи.

То, что, например, в США, несмотря на преобладание протестантизма, 19-22% католики - каждый пятый - и это крупнейшая единая деноминация, вообще неважно.

Да и в среднем по Европе тоже 35-40%, хотя и с сильными отклонениями в разных странах.

"Я знаю —

гвоздь у меня в сапоге

кошмарней, чем фантазия у Гете!"