ЛАД написав:Shaman Ваша демагогия и ограниченность беспредельны. Что-то объяснять никакого смысла не имеет. Вам глубоко насрать и на тех, кто остался в оккупации, и на тех, кто рискует жизнью на фронте. Вы готовы пожертвовать ещё десятками и сотнями тысяч ради не понятно каких целей. Особенно, когда вы лично в относительной безопасности (слабо отличающейся от мирной жизни).
всі аргументи ЛАДа - особисті накиди. жодної відповіді на питання. ця людина добре знається, що таке пропаганда...
budivelnik написав:........... Як думаєш - щоб зробив Фін з Карелом, якби останній почав розповідати Фіну що той його утискає?
Тому На злодії і шапка горить.
Карелу не приходилось "розповідати Фіну що той його утискає". Над его диалектом могли подшучивать, но нкто не заставлял его отказываться от своего диалекта и не угрожал по приезду во Львов (ой, в какой-нибудь Вааса или Оулу) "научить свободу любить". Никто не заставлял отказываться от православия, хотя подавляющее большинство населения были лютеране.
я розумію що за гебелльсом брехня має бути великою, але ж не такою тупою. кого змушують відмовлятися від православ'я? вас сильно змусили відмовитися від руської? ви там передивились Соловйова чи Сімонян?
организаций и содержалось предупреждение о том, что прибыль от оружейной промышленности является движущей силой конфликтов.
Вот об этом можно поговорить и отчасти согласиться Я всегда был за госмонополию производства оружия Частники или саботируют сбыт и производство когда им невыгодно его расширять, или подстегивают войны когда им необходимо нагрузить заказами существующие производственные мощности. Многие царские генералы именно поэтому поддержали большевиков. Касаемо личности Папы и его ведомства - им необходимо обновляться и что-то делать иначе и их Завет безнадежно обветшает как иудейский 2 тысячи лет назад. Китайский конь из полисплава конфуцинаства, истмата и технократии идет на смену хромой лошадке патриарха Авраама!
Возможно, и так. Но % католиков в мире остаётся весьма стабильным - примерно 17,7%. При этом падает в Европе благодаря секуляризации общества и растёт в странах глобального Юга. Примерно то же происходит и с христианством вообще с некоторыми отличиями для разных течений. Общая доля в районе 30% населения Земли. При этом довольно быстро растёт доля мусульман - сегодня примерно 25%. Быстрый рост за счёт возраста адептов и более высокой рождаемости. Китайский конь пока в загоне.
Но в энциклике Папа говорит не только о роли оружейных магнатов.
ЛАД написав:sashaqbl Забыл добавить. Кроме взаимной заинтересованности союзников во время 2 МВ на Западе были достаточно сильны симпатии к СССР как борцу с нацистской Германией. Правительствам демократических стран это было сложно игнорировать. Борьба с просоветскими настроениями после войны далась нелегко и победили симпатии к СССР не за один день. Ещё добавлю (это и для шамана) - наверняка антисоветские настроения в Финляндии в 1944 были весьма сильны и вряд ли слабее, чем сегодня у нас антироссийские. Тем более, после массового переселения (400 тыс. человек при населении 3,7 млн!) с территорий, отданных Союзу. Хороший показатель - на уступленных территориях осталось менее 20 человек. Тем не менее, хватило ума перебороть эти настроения ради будущего Финляндии.
це міф радянського союзу, як і те, як нас палко люблять болгари,
болгари взагалі мріяли втратити 100% незалежність і стали 16ю республікою СРСР *самий такий міф мені промивали десь у 9-10класі школи(1980-81рр)
Радянський Союз згідно пакту Молотова -Ріббентропа совмістнизи зусіллями з Гітлером поневолив всю Європу в 1939-1940
Уявлення про те, що західні країни нібито «любили» сталінський СРСР — це поширений радянський і сучасний російський міф. Насправді ж політика Заходу базувалася на жорсткому прагматизмі та геополітичних інтересах, а ставлення коливалося від глибокого страху та ворожості до вимушеного партнерства.Ось головні факти, які руйнують цей міф:
1. 1920-ті — 1930-ті роки: Ізоляція та «червона загроза»Дипломатичний бойкот: Після більшовицького перевороту 1917 року та виходу Росії з Першої світової війни, західні країни розглядали СРСР як токсичний режим. США відмовлялися визнавати СРСР до 1933 року.Страх перед революцією: На Заході панував панічний страх перед поширенням комуністичної ідеології (так звана «Червона загроза»).Байдужість до Голодомору: Масовий штучний голод в Україні та репресії проти інтелігенції замовчувалися або ігнорувалися світовими урядами заради ведення бізнесу з СРСР.
2. Пакт Молотова — Ріббентропа (1939 р.): ОбуренняСправжній шок для Заходу стався, коли сталінський СРСР та гітлерівська Німеччина уклали пакт про ненапад і поділили між собою Європу.СРСР почав агресивну окупацію Польщі, країн Балтії, Бессарабії та напад на Фінляндію.За ці дії СРСР виключили з Ліги Націй (попередниці ООН) як державу-агресора. Західні демократії сприймали Сталіна як такого ж диктатора, як Гітлера.
3. Роки Другої світової (1941–1945 рр.): Вимушений союзСоюз між США, Великою Британією та СРСР був шлюбним союзом за розрахунком, а не через «любов».
Спільний ворог: Коли Гітлер напав на СРСР у 1941 році, західні лідери (Черчилль, Рузвельт) вирішили підтримати Сталіна лише тому, що він став головною силою, яка стримувала нацистську Німеччину на континенті.
Прагматична допомога: Програма ленд-лізу від США рятувала радянську армію від колапсу, але надавалася вона виключно для того, щоб перемогти Гітлера руками радянських солдатів.Відсутність довіри: Черчилль і Рузвельт ніколи не довіряли Сталіну. Питання про відкриття Другого фронту роками відкладалося, поки США та Британія не були готові до висадки. На переговорах у Тегерані та Ялті політики вели постійну боротьбу за сфери впливу.
4. Ставлення західного суспільства (інтелігенції)Частина західної інтелігенції дійсно мала ілюзії щодо СРСР у 1930-х роках. Рятуючись від Великої депресії, деякі митці та політики захоплювалися ідеями соціалізму. Проте це захоплення масово розвіялося після публікацій правдивих даних про:Великий терор та розстріли 1937-1938 років.Співпрацю СРСР з нацистами на початку Другої світової війни.
Підсумок Західні лідери ніколи не симпатизували людиноненависницькій системі Сталіна. СРСР був для них лише «інструментом» для знищення гітлерівського Рейху. Одразу після розгрому нацизму (у 1946 році) вимушений союз перетворився на Холодну війну. Офіційні історичні та освітні ресурси детально розбирають цю складну дипломатію: Дослідження початку Другої світової війни висвітлені в архівах Українського інституту національної пам'яті.Детальну історію дипломатичних відносин між СРСР, США та Британією можна знайти у матеріалах дослідницьких центрів, наприклад, Енциклопедія історії України.