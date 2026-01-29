Уявлення про те, що західні країни нібито «любили» сталінський СРСР — це поширений радянський і сучасний російський міф.

Насправді ж політика Заходу базувалася на жорсткому прагматизмі та геополітичних інтересах, а ставлення коливалося від глибокого страху та ворожості до вимушеного партнерства.Ось головні факти, які руйнують цей міф:



1. 1920-ті — 1930-ті роки: Ізоляція та «червона загроза»Дипломатичний бойкот: Після більшовицького перевороту 1917 року та виходу Росії з Першої світової війни, західні країни розглядали СРСР як токсичний режим. США відмовлялися визнавати СРСР до 1933 року.Страх перед революцією: На Заході панував панічний страх перед поширенням комуністичної ідеології (так звана «Червона загроза»).Байдужість до Голодомору: Масовий штучний голод в Україні та репресії проти інтелігенції замовчувалися або ігнорувалися світовими урядами заради ведення бізнесу з СРСР.



2. Пакт Молотова — Ріббентропа (1939 р.): ОбуренняСправжній шок для Заходу стався, коли сталінський СРСР та гітлерівська Німеччина уклали пакт про ненапад і поділили між собою Європу.СРСР почав агресивну окупацію Польщі, країн Балтії, Бессарабії та напад на Фінляндію.За ці дії СРСР виключили з Ліги Націй (попередниці ООН) як державу-агресора. Західні демократії сприймали Сталіна як такого ж диктатора, як Гітлера.



3. Роки Другої світової (1941–1945 рр.): Вимушений союзСоюз між США, Великою Британією та СРСР був шлюбним союзом за розрахунком, а не через «любов».



Спільний ворог: Коли Гітлер напав на СРСР у 1941 році, західні лідери (Черчилль, Рузвельт) вирішили підтримати Сталіна лише тому, що він став головною силою, яка стримувала нацистську Німеччину на континенті.



Прагматична допомога: Програма ленд-лізу від США рятувала радянську армію від колапсу, але надавалася вона виключно для того, щоб перемогти Гітлера руками радянських солдатів.Відсутність довіри: Черчилль і Рузвельт ніколи не довіряли Сталіну. Питання про відкриття Другого фронту роками відкладалося, поки США та Британія не були готові до висадки. На переговорах у Тегерані та Ялті політики вели постійну боротьбу за сфери впливу.



4. Ставлення західного суспільства (інтелігенції)Частина західної інтелігенції дійсно мала ілюзії щодо СРСР у 1930-х роках. Рятуючись від Великої депресії, деякі митці та політики захоплювалися ідеями соціалізму. Проте це захоплення масово розвіялося після публікацій правдивих даних про:Великий терор та розстріли 1937-1938 років.Співпрацю СРСР з нацистами на початку Другої світової війни.



Підсумок Західні лідери ніколи не симпатизували людиноненависницькій системі Сталіна. СРСР був для них лише «інструментом» для знищення гітлерівського Рейху. Одразу після розгрому нацизму (у 1946 році) вимушений союз перетворився на Холодну війну.

