budivelnik написав:Бо якщо 40 млн хантер/флайман/барабашов - то ніякі 10 млн Будівельник +Успіх - цей натовп паразитів не прогодує
максимально хибне твердження. В звязку з рівнем соцзабезпечення в Україні апріорі не існує "натовпу пересічних паразитів".
Паразит -це той хто жере більше , а толку від нього тільки лайно на городі (приблизно як з тебе) 1 Ще раз Є ті хто живе ГІРШЕ ніж працює , бо ЧАСТКУ його праці перерозподіляють на тих хто живе краще ніж працює 2 Соціальне забещпеченні до цього не має ніякого відношення 3 Викрутаси бюджетної системи по якій вчителі/лікарі ВВАЖАЮТЬ що отримують менше ніж заробляють - частково ( і для декого) правильні, частково ні.
Я веду про інше...
Є ти , барабашов,хантер,флайман - які КОРИСТУЮТЬСЯ інфраструктурою , військовим захистом, освітою,медициною і так далі.... і при цьому ОФІЦІЙНО платять податки з мінімалки... Це ПАРАЗИТИ які можуть паразитувати виключно тому, що є ті, хто всім вищеперечисленим користується так само як і паразити, але при цьому в рази більше платить податків.
Якщо паразитів виселити не якийсь острів.. то виявиться дивна річ, життя в Україні без паразитів і без збільшення обємів праці тих хто залишився-покращиться.
budivelnik написав:То чому ти вважаєш що в ПЯТЬ разів менше значення в нашого ворога -це для нього перевага?
105 млн росіян проживають в європейській частині рф. А те що десь за 7000 км від нас у тайзі нема людей, нам від цього ні холодно ні жарко.
budivelnik написав:падіння НАШОЇ густини населення
не густина а кількість. Країна з 3 млн не буде жити як Канада, як поруч 140млн ворог, а буде захоплена чи підпорядкована. Кого будуть пхати в буси якщо кругом одні "надважливі в тилу"?
Ось тут чітко видно елементи маніпуляцій... 1 Маніпуляція - час..... Є стан на сьогодні Україна (35 млн осіб)+ ЄС (350млн осіб)+США/Канада(400 млн осіб)+50% Китай ( він і нашим і вашим)=785 млн осіб і 40% світового ВВП Протистоїть Педерація (140 млн осіб)+Іран(90млн осіб)+Північна корея (27млн осіб)+50% китай=270млн осіб і 3% світового ВВП
Отже Якщо дивимось СЬОГОДНІ - то ясно що педерації гаплик 2 Якщо дивимось ЧЕРЕЗ 50 років.. То чому вважаємо що Україна це мінус 50% населення.. а педерація так і залишиться з наявним населенням?
Розумієте де собака зарита Нас пробують лякати , але єдина проблема тих хто лякає вони діють по спущеним зверху темникам... Бусифікація Демографія Зрада Корупція...
Але ж ми до паразитів яких можна годувати лайном-не вдносимось.. А Маски й самі темники написати в стані...
_hunter написав:Выезд населения + падение рождаемости.
А навіщо мені КІЛЬКІСТЬ ? Я самостійно і на себе можу працювати 3 години в день ... і мені не треба щоб хтось мені допомагав.
Тебе не нужно - да и фиг с тобой. Но всякие головастые дядьки - навроде Адама Смита, Давида Рикардо, Джона Стюарта Милль - утверждают, что для функционирования всяких сложных штук - навроде экономики - именно количество и нужно. Опять же - и пофиг. А "кому-то" нужны барбер-шоп и нормальный бариста под парадным - а не в соседнем городе.
ЛАД написав:Но вряд ли ваши внуки обрадуются, если им придётся кормить 2 (или более) пенсионеров каждому.
Ти напевно чув МОЮ пропозицію хантер має годувати СВОЇХ батьків мої внуки -своїх батьків....
Так ты дальше цепочку-то строй: твои внуки будут тебе дороги строить, трубы чинить, операции проводить.
Только в Одесской области не хватает полтысячи врачей. С младшим и средним медперсоналом ситуация лучше. Больше всего нужно семейных врачей и специалистов неотложных состояний.
– У нас не хватает 80 врачей экстренной медицинской помощи. У нас есть автомобили класса С, это именно под врачебную бригаду. Сегодня фельдшеры выполняют работу врача и низкий поклон, — говорит Наталья Одарий-Захарьева, директор департамента здравоохранения Одесской ОВА. https://health.fakty.com.ua/ru/novyny/p ... -ukrayini/
-- или, если что, - можно и в соседнюю Польшу мотнуться?
budivelnik написав:Якщо паразитів виселити не якийсь острів.. то виявиться дивна річ, життя в Україні без паразитів і без збільшення обємів праці тих хто залишився-покращиться.
якщо виселити на острів то хто ж тоді буде на фронті захищати надважливих згідно ланцюжка " паразит - клятий ухилянт - бусифікований - герой"
budivelnik написав:Є ти , барабашов,хантер,флайман - які КОРИСТУЮТЬСЯ інфраструктурою , військовим захистом, освітою,медициною і так далі.... і при цьому ОФІЦІЙНО платять податки з мінімалки... Це ПАРАЗИТИ
мяко кажучи голослівне твердження
budivelnik написав:Паразит -це той хто жере більше , а толку від нього тільки лайно
то медсестра операційної на майже мінімалці, вона паразит чи ні? І кому саме стане легше жити якщо в лікарні не залишиться жодної, бо виїдуть і легалізуються в Словаччині. Таких прикладів можна навести безліч