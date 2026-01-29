Додано: Сер 27 тра, 2026 11:00

budivelnik написав: ЛАД написав: многие блага современной цивилизации возможны только при достаточно высокой плотности населения, а многие требуют и просто большого населения. многие блага современной цивилизации возможны только при достаточно высокой плотности населения, а многие требуют и просто большого населения. І ось на цьому можете закінчити

Бо спеціально для таких зашорених як ви я й привів середню густину населення для Землі в 2026 році - 56 осіб на км2

в 1986 році - 35 осіб на км2

в 1974 році - 28 осіб на км2

Також спеціально для перестрашених можу привести Вам середню густину в США а будеш сильно впиратись - то приведу середню густину в Канаді ( цим країнам доступні всі блага цивілізації?

США - 38 осіб на км2

Канада - 4 ( ЧОТИРИ) особи на км2



Таким чином

Навіть якщо нас залишиться 3 млн - зможемо жити як в Канаді

Якщо ж нас залишиться 21 млн - зможемо жити як в США

Канада

Около 85–90% канадцев живут в пределах 160 километров (100 миль) от границы со США.



Вся остальная гигантская территория на север представляет собой практически безлюдную тайгу, тундру и арктическую пустыню. Более 80% населения страны — это городские жители, сконцентрированные в нескольких крупных мегаполисах.

Почему так сложилось?

- Климат: На севере Канады царит субарктический и арктический климат с вечной мерзлотой, где сельское хозяйство и комфортная жизнь невозможны.

- Геология (Канадский щит): Огромный массив скальных пород, покрывающий центр и север страны, непригоден для земледелия, из-за чего исторически колонисты селились южнее.

- Экономика: Историческая и современная интеграция с США привязала канадские транспортные пути, заводы и торговые центры к южной границе.

В США демографическая карта выглядит совершенно иначе, чем в Канаде. Здесь нет одной узкой обитаемой полосы — расселение имеет четко выраженный характер «Восток против Запада», а также жесткую привязку к мегалополисам (гигантским городским агломерациям).



При населении около 345 млн человек и площади суши около 9,1 млн км² средняя плотность населения США составляет 38 человек на км². Это почти в 9 раз выше, чем в Канады, но распределение все равно остается крайне контрастным.



Главная особенность: «Линия 100-го меридиана»

Если провести вертикальную линию по 100-му меридиану западной долготы (она делит США практически ровно пополам), то страна распадается на две разные вселенные:



К востоку от 100-го меридиана: Исторически влажный климат, развитое сельское хозяйство и высокая плотность населения. Здесь живет около 80% всех американцев.



К западу от 100-го меридиана: Засушливые равнины, пустыни и Кордильеры. Плотность населения падает практически до нуля на огромных пространствах, взрываясь локальными очагами только на Тихоокеанском побережье и в редких оазисах вроде Денвера или Солт-Лейк-Сити.

Распределение по ключевым регионам и мегалополисам

Американское население принято рассматривать не просто по штатам, а по гигантским городским коридорам — мегалополисам.



1. Северо-Восток (Мегалополис «Босваш»)

Это самый густонаселенный и исторически развитый регион страны, протянувшийся от Бостона до Вашингтона (включая Нью-Йорк, Филадельфию и Балтимор).



Здесь проживает более 50 млн человек (около 15% населения страны) на площади, составляющей менее 2% территории США.



Штат Нью-Джерси — самый плотно заселенный штат США (около 480 чел/км²), за ним следуют Род-Айленд, Массачусетс и Коннектикут.

6. Аляска (Внесистемный регион)

Аналог канадского Севера. Самый большой по площади штат США, где плотность населения составляет всего 0,5 человека на км². Около половины всех жителей Аляски сосредоточены в одном городе — Анкоридже и его пригородах.

При самостійній праці на себе 3 години на день вы быстро помрёте с голоду.

Даже если у вас будет прекрасный участок плодородной земли, за 3 часа в день самостійної праці на себе не проживёт ни один самый распрекрасный фермер.

Или что вы имеете ввиду под самостійній праці на себе? Це ж треба бути таким дурнем...

2% фермерів- годує 100% населення....

Тому, якщо я буду працювати фермером 3 години в день то моїй сімї -вистарчить мною заробленого(не те що тільки мені)

"Учение ЕШБ непобедимо, потому что оно верно!"Арифметика для начальной школы великая сила."Средняя температура по больнице нормальная - 36,6°C".Так что даже средняя плотность по провинции ни о чём не говорит.И о численности населения.В 1990 - 27,691,138 человек.По данным переписи населения Канады 2021 года - 36 991 981 человек.В 2023 - 40,097,761 человек.Сегодня - 41,568,912 человек (по).Понятно, что такой рост не за счёт естественного прироста, а благодаря миграции.Наши цифры приводить не буду и так все знают.Странные канадцы, не понимают своего счастья, нет у них будивельника.Ну-ну.Переедьте в село, заведите себе корову, свинью, кур-гусей и я посмотрю на ваши "3 години в день".А ещё проще, расскажите какому-нибудь фермеру о том, что ему достаточно работать "3 години в день". Думаю, будет долго смеяться.Странно, почему молодёжь убегает из села. Такое счастье - поработал "3 години в день", сел на машину, мотнулся в город и туси себе целый день по барам или ещё где. Дураки, видать, не понимают своего счастья.Удивительно, как взрослый человек может так настойчиво нести такой бред.