Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 08:06

Столиця Литви буде вже на 5-й день війни у оточенні російських військ — The Times описує ймовірний сценарій російського вторгнення до країни Балтії.
Згідно нього, війська путіна просуваються через схід Латвії, атакують із території Білорусі в напрямку Вільнюса та одночасно прориваються з Калінінградської області.
За таких умов союзники по НАТО вагаються з відповіддю, а частина території Альянсу переходить під контроль РФ, яка погрожує застосуванням ядерної зброї для утримання захоплених позицій.

невже? Як на днях один "фермер=3год в день" писав що рф розвалиться а НАТО та ЄС потужні та рішучі "как_нікагда_раньше"))
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 08:07

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Вам уже много людей сказали

много -це ти і хто другий?

ще є інший мій опонент - Бандерлог ;) й ще дехто. але всі вони відштовхуються від брехні ЛАДа - що я пропагую війну до останнього. хоча я вже півтора роки обговорюю саме можливі умови перемир'я. жодного підтвердження, що я писав про війну до...

це вони так викручують мою (й не лише мою) позицію - що перемовини - це перемовини, а не погодження на умови Раші тут й зараз (тобто фактична капітуляція)... вони навіть сформулювати умови, на яких можна домовлятися, окрім того, що я вже перерахував - не можуть. тому єдиний аргумент, яким вони користуються - це особисті накиди на мене :oops:

так й живемо... 8)
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 08:09

  Hotab написав:prodigy
Відносно бульбафюрера найгірше (і найбільш ймовірне) що можуть почати з бульбастану пускати весь спектр БПЛА , включно з керованими , щоб бити артерії захід - схід.

й як вони захистять свої НПЗ у відповідь? тому вірогідність є, але нижче 50%...
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 08:10

Shaman
Історія коцабів показує, що коли їм треба , вони русофобію придумують там де її нема. А як треба то створять з нічого підконтрольними структурами всередині чужої країни.
Тут я з ЛАДом (про «не треба дьоргати ведмедя за яйця, щоб не дратувати») категорично не згоден
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 08:13

  Letusrock написав:
  Shaman написав:тут так переймаються, що не дай Боже зачепимо бульбофюрера. а як путін бикує на Європу - почуємо оцінку?
«Путін опиниться перед вибором». У Європі побоюються, що Росія може напасти на країни Балтії у найближчі 12 місяців — WSJ
За даними видання, кілька європейських чиновників з питань національної безпеки попередили, що Росія може спробувати перевірити згуртованість НАТО, завдавши удару по одній із країн Балтії, шведських та данських островах у Балтійському морі або території альянсу в Арктиці.

Побоювання у ЄС посилилися на тлі погроз Росії вдарити по «центрах прийняття рішень» у Латвії, яку Москва брехливо звинуватила у розміщенні українських операторів БпЛА.


скоріше б вже. Пора і прибалтам з поляками побути трохи "щитом та фортецею", а то найшли дурнів забезкоштовно, для вічної війни. А ми вийдемо з плакатами "До останньої естонської сосни" та "Ні капітуляції по руслу Вісли"

ми це хто? дехто хіба по підвалу з такими плакатами походить :lol:

а ти в черговий раз підтверджуєш, що бовдур. бо один з варіантів розвитку подій такий. країни Балтії вони все одно не окупують. але можуть спробувати обміняти їх на припинення допомоги Україні. оце вірогідно. хоча Закарпаття все одно не віддадуть - тому ти так радієш поширенню війни на інших? так, зверніть увагу на позицію цих псевдоагитаторів за мир - насправді вони за розширення війни, головне щоб їх дупи були в безпеці - оце головна ідея більшості ухилянтів...
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 08:14

  Hotab написав:Shaman
Історія коцабів показує, що коли їм треба , вони русофобію придумують там де її нема. А як треба то створять з нічого підконтрольними структурами всередині чужої країни.
Тут я з ЛАДом (про «не треба дьоргати ведмедя за яйця, щоб не дратувати») категорично не згоден

смикати - не сама розумна ідея. але якщо оскаженілий ведмідь нападає на оточуючих, то залишається лише пристреліти його - а потім можна й посмикати або просто відрізати :lol:
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 08:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ладно Трамп вам не подобається, Макрон спілкуеться с Лукашенко а не Тихановською
Зеленський знецінює посаду президента України офіційно ставлячи себе на один рівень з халамидникаи та хунхузами
Я підтримував його коли они реджектнули за протоколом сусідство з вдовою Навльного але після того спустили здобуток міліон разів
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 08:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:тому ти так радієш поширенню війни на інших?

коли кожен третій ТОП-чиновник ЄС (з квадратними від жаху очима) вже висловився в дусі "не дай бог щоб війна в Україні закінчилась раніше ніж 20ХХ, бо нам торба" то тільки ідіот може переживати про безпеку поляко-прибалтів
  Shaman написав:зверніть увагу на позицію цих псевдоагитаторів за мир - насправді вони за розширення війни, головне щоб їх дупи були в безпеці - оце головна ідея більшості ухилянтів.
перефразую : зверніть увагу на позицію цих псевдопатріотів, насправді вони за продовження війни, бо тільки так їх дупи у Львові будуть у безпеці - головна ідея, жодних пауз / перемир'їв, щоб холопи з фронту (та з країни) не розбіглись
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 08:48

Letusrock

тільки так їх дупи у Львові будуть у безпеці - головна ідея, жодних пауз / перемир'їв, щоб холопи з фронту (та з країни) не розбіглись


Де логіка цього твердження. Навіщо «патріотам у Львові» вічна війна?
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 08:54

  Hotab написав:Letusrock
тільки так їх дупи у Львові будуть у безпеці - головна ідея, жодних пауз / перемир'їв, щоб холопи з фронту (та з країни) не розбіглись

Де логіка цього твердження. Навіщо «патріотам у Львові» вічна війна?

Логіка проста як двері. "Патріоти" підсвідомо розуміють що війну розгромом рф закінчити не вдасться, вірять що пауза просто відтягне повторний напад. І розуміють що вдруге черг в тцк небуде, "трактористи" виїдуть/розбіжуться/поховаються і доведеться особисто "не словом а ділом". Що є для них неприйнятно
