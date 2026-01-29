RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17899179001790117902>
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 11:52

  Letusrock написав:
  Hotab написав:То отакий «спеціаліст» в Чехії «вистрілить»?

а де стояїть завдання вистрілити? Завдання ж в пересічного просте, прожити життя не оглядаючись на бусики, ракети і не співаючи дисятиліттями пісень про останню вербу. Що може у них піти не так?

Маленька людина, яка внє палітікі :roll:
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6395
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 11:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:це ви які країни рахуєте?

Німеччина, Великобританія, США. У них всіх демографія краща, ніж у Китаю.
Поступаються Індії, але вона ще не пройшла другий демографічний перехід і є країною з значною часткою сільського населення. В неї ще все попереду.

  Letusrock написав:думаю в першу чергу позиції підірвали ліберальні глобалісти, коли почали самі себе знищувати (виплатами алахакбарівцям та африканцям, гендерами, закриттям АЕС, green deal і т.д.). І варвари зрозуміли, що ЄС це жирне ягня яке загулялось в темному лісі і хоче бути зїденим

Відносне твердження.
Green deal - Китай наразі лідер у відновлювальній енергетиці, за нею майбутнє. Натомість Трамп штовхає США назад у сферу викопної енергетики.
Щодо міграційної політики - є певні недоліки. Але як на мене, якраз популізм, гра з плебсом і антимігранський довбо.. - штовхають Захід до погіршення ситуації.
-
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3027
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 11:56

  Hotab написав:_hunter
Ну т.е. к "без проблем найдут работу за кордоном"


Роботу чи

Вроде, у слова "работа" только одно значение есть :shock:
_hunter
 
Повідомлень: 12087
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 11:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Німеччина, Великобританія, США. У них всіх демографія краща, ніж у Китаю.


на практиці це призведе до того що КНР будуть здаватися нордичними арійцями з раціональною ідеологіею у порівнянні з фанатичними пост-англосаксонськими халіфатами
В Римській імперії 4-5 ст теж за кількісними показниками була непогана демографія, але якісно ці нові римляни зруйнували державу, загнобили "старих римлян" і ввергли Європу у "5 темних віків", поки в Китаї винайшли папір та порох та поставили під контроль половину Cередньої Азії
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 28 тра, 2026 12:05, всього редагувалось 3 разів.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5604
З нами з: 13.06.20
Подякував: 427 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 12:02

  fox767676 написав:
  sashaqbl написав:Німеччина, Великобританія, США. У них всіх демографія краща, ніж у Китаю.


на практиці це призведе до того що КНР будуть здаватися нордичними арійцями з раціональною ідеологіею у порівнянні з фанатичними пост-англосаксонськими халіфатами

З якого дива? Свіжа кров - це завжди корисно. Німеччина вже пройшла цей шлях з турками, пройде й з арабами.
Ти бачиш молодіжні банди та іділівців, яких тобі показують незадоволені своїм життям бюргери.
Ти не бачиш студентів, лікарів, робітників, ректрутів.
Погоджуюсь, тих хто погано асимілюєтсья - треба вертати додому. І європейці потроху до цього приходять.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3027
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 12:05

  budivelnik написав:
  Ой+ написав:
  budivelnik написав:Простий приклад
В мене електромобіль , який можна заряжати по нічному тарифу і який при повному заряді батареї пройде 400+ км а вартість цього заряду буде менше ніж 250 грн...
Як думаєте , якщо я за три години натаксую на 1200-1500 грн і буду так таксувати 20 днів в місяць (по 3 години) і проїзжати 100 км( це якраз вистарчить для 1500 грн виручки) - то мені вистарчить грошей на себе

Ось і ввесь секрет користування електричками у бізнесових цілях - беремо електрику по 2,16 (ринковою ціною 17,00006 грн/кВт), за рахунок "Компенсація через механізм покладення спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у
процесі функціонування ринку електричної енергії (ПСО)" економиться близько 15 грн на кВт/год і вуаля. Ось такий бізнес при наявності перехресного субсидіювання.
Зовсім незрозуміло, чому приймаючим рішення це не зрозуміло. І тут або взагалі ліквідовувати це перехресне субсидіювання, або як мінімум багатоступеневу вартість в залежності від обсягів споживання.
Я тільки за те , щоб ДЛЯ ВСІХ була ОДНАКОВА РИНКОВА ціна на електроенергію, по тій простій причині, що заряжати електромобіль від приватної мережі я можу ОДИН , а від комерційної заряжаю СІМ....
Тому вирівнювання тарифів ЗРОБИТЬ мене БАГАТШИМ... а не біднішим...

Пояснюю на магазині і на автопарку я витрачаю близько 10 000 квт по 15 грн/квт*год
А в будинку для приватного використання 1 000 квт год по 4 грн/квт*год
Зараз це 10 000 * 15 + 1000 * 4 = 154 000 грн
Якщо ціна зрівняється до 10 грн/квт *год
То мої витрати впадуть з 154 000 до 110 000 грн...
Мене це влаштовує
А Лад зійде з розуму...
Тому може почнете з нього?

Не знаю наскільки обґрунтовано, але в платіжках фігурує не 10 грн, а 17 грн кВт/год як ринкова вартість. Я також за адекватні тарифи, але з належним аудитом вартості.
Знову ж таки, не знаю яка пенсія в Лада, але якщо би раптом підняли вартість до "економічно обґрунтованого рівня", то він якраз міг би з прямими субсидіями ще і виграти за деяких умов. МВФ вже неодноразово власне і вимагає такого вирівнювання тарифів і прямого субсидування вразливих верств, а не перехресного. Бо получається деякий абсурд, що за рахунок низького тарифу виграють якраз заможні громадяни з максимально можливим споживанням. Ну а по електричкам зійшлося разом ціла купа незрозумілих преференцій, знову ж таки десь там у багатих країнах деколи щось подібне роблять з високою екологічною метою, але в Україні, особливо в теперішній воєнний час є значно серйозніші екологічні проблеми ніж можна вирішити за рахунок стимуляції електричок.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7402
З нами з: 19.04.12
Подякував: 112 раз.
Подякували: 1182 раз.
 
Профіль
 
2
5
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 12:06

  stm написав:
  Letusrock написав:
  Hotab написав:То отакий «спеціаліст» в Чехії «вистрілить»?

а де стояїть завдання вистрілити? Завдання ж в пересічного просте, прожити життя не оглядаючись на бусики, ракети і не співаючи дисятиліттями пісень про останню вербу. Що може у них піти не так?

Маленька людина, яка внє палітікі :roll:

ви заперечуєте їхнє право на існування? тоді населення Землі доведеться прорідити на 5-6 мільярдів
Letusrock
 
Повідомлень: 3280
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 12:13

  stm написав:
  Letusrock написав:
  Hotab написав:То отакий «спеціаліст» в Чехії «вистрілить»?

а де стояїть завдання вистрілити? Завдання ж в пересічного просте, прожити життя не оглядаючись на бусики, ракети і не співаючи дисятиліттями пісень про останню вербу. Що може у них піти не так?

Маленька людина, яка внє палітікі :roll:

Как по размеру и весу оцениваете себя вы?
Для общества в целом и завоевания Булгарии с Удмуртией в частности вы пока ни одного воина-камикадзе не произвели.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5959
З нами з: 16.06.15
Подякував: 294 раз.
Подякували: 388 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 12:14

  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter
Ну т.е. к "без проблем найдут работу за кордоном"


Роботу чи

Вроде, у слова "работа" только одно значение есть :shock:

А ваші 500 євро, щодня як на роботу треба ж на заняття
Так що, виплати дозволяють скопити на житло , чи очікуємо повернення після війни
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19157
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2610 раз.
 
Профіль
 
7
8
5
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 12:19

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter

Ну т.е. к "без проблем найдут работу за кордоном"


Роботу чи

Вроде, у слова "работа" только одно значение есть :shock:

чи очікуємо повернення після війни

Это такой вопрос неграмотный? - или утверждение?..
Сроки этого "після" на пару с тем "я не за пока рак свиснет" - установили уже?
_hunter
 
Повідомлень: 12087
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 17899179001790117902>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
2 17353
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 15552
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 305123
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.