Додано: Чет 28 тра, 2026 12:36
Letusrock написав:
ви заперечуєте їхнє право на існування? тоді населення Землі доведеться прорідити на 5-6 мільярдів
Я заперечую що ви на щось здатні. А у простого тракториста за якого ви переживали, до повномаштабки дарував золоті цепи дівчині (сестра моєї знайомої), керував джондіром (не своїм, найманий), потім мобілізувався, досі служить, оженилися. Його чекають живим і здоровим. Херсонська область, яка була під окупацією. Трактористів які переплили Тису ради життя, я не знаю. Ці долі мені не цікаві. ІТ навіть втративши у доходах, переїхали хто куди, жоден не цурається сотнями єврів, не одною на постійній основі. Знаю людину яка без паспорту України, громадянство США взяла за принцип 1000$ на один фонд кожен місяць.
Тому Летусрок, ви ж знаєте вислів "скажи мені хто твій друг і я скажу хто ти". Вгадайте хто ви або Хантер ) ви лише вислів "сво" не застосували, а так прям братушки ) хоч одного тракториста який сидить вдома і не має змогу за хлібом вийти ви б кормили? Щось підказує що ні, переживати словесно ух )))
Додано: Чет 28 тра, 2026 12:42
Hotab написав:_hunter
Ну т.е. к "без проблем найдут работу за кордоном"
Роботу чи 500 євро подачки.
Так пан Хантер вже почав заробляти на нове житло в новій країні, чи перечекає поки хтось захистить і повернеться в наявне в Україні?
про подачки та бідування закордоном
Внизу один з коментарів під обговоренням що типу "Чи не маєте відчуття вини від того що завдяки війні у вас зявився шанс на краще життя"
Svitlana Tuchynska справа не тільки в виплатах. Працюючи офіційно і сплачуючи страхові внески, маючи з цієї причини безкоштовну медицину. Знаючи мову, діти мають безкоштовну освіту. Та навіть я за бажанням можу отримати і другу і третю вищу освіту безкоштовно. І оплата праці така, що дозволяє і орендоване житло сплачувати, і трохи мандрувати, і харчуватися за смаком, а не за принципом "що подешевше". Так, про це говорити не прийнято. Але ж це правда. Можливо, хто звик вдома все вирішувати грошима, аби пришвидшити і покращити, їм незвично і не подобається - чекати, мати на рівні з іншими. Але ж тим, хто ледь зводив вдома кінці з кінцями, дійсно стало краще. І так, я теж не розумію, як будувати життя спочатку, якщо не буде змоги залишитися.
От так бідують. Людина боїться(!) що доведеться повертатись. І це ще навіть не той гендер, щоб їй загрожувала загибель на війні чи десяток років в окопі
Додано: Чет 28 тра, 2026 12:45
fox767676 написав: sashaqbl написав:
Німеччина, Великобританія, США. У них всіх демографія краща, ніж у Китаю.
на практиці це призведе до того що КНР будуть здаватися нордичними арійцями з раціональною ідеологіею у порівнянні з фанатичними пост-англосаксонськими халіфатами
В Римській імперії 4-5 ст теж за кількісними показниками була непогана демографія, але якісно ці нові римляни зруйнували державу, загнобили "старих римлян" і ввергли Європу у "5 темних віків", поки в Китаї винайшли папір та порох та поставили під контроль половину Cередньої Азії
"це вже було" (с)(тм):
нові римські римляни переважно були із пн.Африки та Бл.Сходу
а потім прийшли англи, сакси та інші вікінки і все завєртє...
Додано: Чет 28 тра, 2026 12:57
stm написав:
А у простого тракториста за якого ви переживали, до повномаштабки дарував золоті цепи дівчині (сестра моєї знайомої), керував джондіром (не своїм, найманий), потім мобілізувався, досі служить, оженилися. Його чекають живим і здоровим.
невигадані історії про які неможна мовчати.
На відміну від вас я можу зрозуміти вибір і вашого "тракториста" і тих які перепливли Тису, не намагаюсь переконувати що "шлях самурая" єдино правильна річ.
Відчуття що ваша партія війни відкидає реальність і жиє у світі книг про мушкетерів чи Захара Беркута. Homo Sapiens 21-го сторічча це не колонія мурашок, здатність до самопожертви заради високої/абстрактної мети притаманна лише кільком відсоткам.
Це як жалітись що вода мокра
Додано: Чет 28 тра, 2026 13:03
Letusrock
здатність до самопожертви заради високої/абстрактної мети притаманна лише кільком відсоткам.
Питання не в самопожертві , а в хитрозробленості. Он Хантер же не каже «я не захищав свою батьківщину і не збираюсь, тому я виїхав і вже не повернусь. Мені воно все це не треба, захищайте самі для себе». Ні, він каже «я подивлюсь і може повернусь» «мені від вас треба пенсія»
Отак і твої «дайте нам пожити як ми не жили ще»
А коли «поживем», то поїдемо додому . ))
Додано: Чет 28 тра, 2026 13:04
flyman написав:
"це вже було" (с)(тм):
нові римські римляни переважно були із пн.Африки та Бл.Сходу
а потім прийшли англи, сакси та інші вікінки і все завєртє...
Я саме про германців
Десь кожен десятий з них інтегрувався\асимілювався інші почали бузити і пилити храми на дачі
Африканці тоді якраз були паїньками, ну трохи гундяйствували на релігійном грунті (див х\ф "Агора" 2009, "аріанє", "агоністики")
Додано: Чет 28 тра, 2026 13:14
flyman написав:
"це вже було" (с)(тм):
нові римські римляни переважно були із пн.Африки та Бл.Сходу
а потім прийшли англи, сакси та інші вікінки і все завєртє...
У США пройшло все трохи інакше.
Та є й інші приклади.
Проблема Римської імперії була в тому, що їхня економічна модель себе вичерпала. Все інше - наслідки.
Додано: Чет 28 тра, 2026 13:18
sashaqbl написав:
Проблема Римської імперії була в тому, що їхня економічна модель себе вичерпала. Все інше - наслідки.
Економічна модель Європи - парасолька безпеки від США + дешеві енергоносії від рф + дешевий ширпотреб від КНР в обмін на інвестиції та ноухау + сировина та капітали від періферійних в обмін на міфи про демократію теж себе вичерпує
Додано: Чет 28 тра, 2026 13:21
Shaman написав: Hotab написав:prodigy
Відносно бульбафюрера найгірше (і найбільш ймовірне) що можуть почати з бульбастану пускати весь спектр БПЛА , включно з керованими , щоб бити артерії захід - схід.
й як вони захистять свої НПЗ у відповідь? тому вірогідність є, але нижче 50%...
у бульбофюрера 2 НПЗ (Мозирь і Новополоцк 450км на північ від Мозирьского)Мозирській НПЗ на відстані 50км
від кордону з Україною (це дістанція для хаймерсів)
Базові ракети GMLRS: точні удари на дистанцію від 70 до 92 км.
ER GMLRS: модернізовані ракети підвищеної дальності, здатні вражати цілі на відстані до 150 км.
Додано: Чет 28 тра, 2026 13:24
budivelnik написав: prodigy написав:
а теплиця працює автономно? там теж треба працювати, чи наймати працівників (мінімум двох)
Зрозумійте наступне
1 Ви потрапили в маніпуляцію лада.
Пояснюю
Коли я написав що з Україною нічого не станеться він в черговий раз затягнув пісеньку що я ЗАЛЕЖУ ВІД КІЛЬКОСТІ населення
2 Я Відповів що мені по цимбалам кількість населення, бо я свої витрати зможу перекрити працею 3 години в день...
Тут наш совок виліз і перекинув на фермерство , типу що я тоді буду сам вирощувати картоплю..
Ви на це повелися...
Тому ще раз
1 Я можу СВОЄЮ працею на протязі ТРЬОХ годин в день забезпечити себе навіть працюючи в сільському господарстві
2 Моя праця на себе в сільському господарстві (якщо не дай Бог це відбудеться) буде кардинально відрізнятись від того що Ви бачили
Я не буду лопатою підгортати і викопувати/закопувати картоплю
Я просто знайду щось ефективне, вкладу туди море грошей для автоматизацію і все.
Тому висновок
Я тому й показую , що кількість населення в сьогоднішніх умовах, поки воно рівні 15-30 млн осіб - для України проблем не несе.
А з цього діапазону, ( менше 15 млн ) Україна може вивалитись тільки в тому випадку якщо наступних 70 років у нас ковід буде замінятись війною і навпаки.
ясно, але уточнюю-картоплю ніколи не саджав і не планую (малину, полуницю, фруктові дерева і віноград), взагалі кортоплю не їм (1кг на місяць для борщу)
