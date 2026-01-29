ЛАД написав:Боюсь, что многие из них ответят так же, как, например, Летусрок: "Я не хочу воевать".
Як набридли примітивні маніпуляції.... 1 Парторг , чи знайдеться навіть в ЗСУ більше 1-2% тих хто заявить Я ХОЧУ ВОЮВАТИ ( в контексті мені подобається війна) ? 2 Тобі примітиву пробують пояснити всі хто може і як може.. Будівельник (Песіккіт, Шаман, Саша, Тигреня, Флер, СТМ , Продіджі і так далі) - МИ НЕНАВИДИМО війну і люто НЕ ХОЧЕМО ВОЮВАТИ
Тому спеціально до застиглого в часі совка , пропоную замінити демагогічне ХОЧУЬ ВОЮВАТИ на ЗОБОВЯЗАНІ ЗАХИЩАТИ...
От тоді відразу й вилізе гниле нутро твоє і летусорка... Чим летусорк страждає сильніше від мене? Що в мене у Львові, що в нього в Ужгороді практично нікого не бомблять.... Але Я ЗОБОВЯЗАНИЙ ПРИЙМАТИ УЧАСТЬ В ДОПОМОЗІ ЗАХИСТУ мене і моїх близьких... Тому ти з гнилим мешканцем ужгородського котла - також ЗОБОВЯЗАНІ ПРИЙМАТИ УЧАСТЬ в покращені умов ТИХ хто НАС захищає.
vt313 написав:.......... Що є дуже важливим, - статистика реального бою. Типу, на сьогодні, "Нептун" найкраща протикорабельна ракета.
На основании чего такой вывод?
Єдина ракета яка за останні 50+ років потопила ракетний крейсер
Топят торпедами Они тупо намного больше ракет(по массе тротила внутри) и как бы железные корабли в море с дыркой во много метров ниже уровня моря всегда тонут А ракетами сносят связь на корабле, управление(рубку), и если повезёт - сами пусковые для других ракет А потопить мацкву можно было и залпом из допустим десятка стволов приличного калибра(305 лучше) со Змеиного там или с баржи «Чёрная каракатица»
Banderlog написав:хай вам пояснять люди які з дронами працюють, з чого їх збирають. А щодо виробництва в єс то цікаво, що там випускають і в яких обємах, киньте ссилку.
Він правий. Наші активно запускають виробництво: TAF в Британії, DeViRo в Чехії, UrkSpecSystem в Польщі. По морським дронам вроді ситуація така сама, але конкретикою не володію. Обєми виробництва відповідно контрактів, які вони отримали на заході. Це виробництво могло бути в Україні, і робочі місця, і податки, і валютні надходження, якби янелог главноєбланствующий не блокував експрот.
Не возьмусь судить, но судя по тому, что говорит ИИ, причины переноса производств в Европу не связаны (или мало связаны) с проблемами экспорта и действиями Зеленского.
В рамках военно-технического сотрудничества Украины и Великобритании компания TAF Industries запустила производство специализированного беспилотника под названием Octopus-100.
Вот основные детали этого проекта:
Совместная разработка: Беспилотник Octopus-100 производится украинской компанией TAF Industries совместно с британским партнером SKYRIPER. ........... Контекст применения: Перехватчики от TAF Industries стали частью новой концепции противовоздушной обороны. Из-за высокой эффективности и низкой стоимости таких решений (по сравнению с классическими ракетами ПВО), британская сторона активно поддерживает данные разработки. Более того, боевое применение этих ИИ-элементов и систем перехвата на территории Украины сейчас активно анализируется оборонными ведомствами Великобритании для модернизации собственных запасов.
Интересный факт: Опыт TAF Industries в создании перехватчиков оказался настолько успешным, что к началу 2026 года интерес к покупке таких систем и обучению пилотов выразили не только европейские страны, но и страны Персидского залива (включая ОАЭ и Катар) при поддержке США и Великобритании для защиты от аналогичных воздушных угроз.
Совместный проект по выпуску дронов-перехватчиков Octopus-100 между украинской TAF Industries и британской стороной имеет уникальный формат масштабирования.
Данные об объемах производства и географии поставок на сегодняшний день выглядят следующим образом:
Объёмы и локализация производства Проект реализуется в рамках программы международной кооперации, где ключевым фактором является перенос производства на безопасные площадки стран НАТО с использованием украинских чертежей, софта и опыта боевого применения.
Стартовая британская партия: На мощностях в Великобритании законтрактовано и запущено производство первой партии в 1000 единиц перехватчиков Octopus-100.
Масштабирование: Проект позиционируется как «первое серийное производство украинского боевого дрона на территории страны НАТО». Британские оборонные структуры заложили базу под выпуск тысяч единиц этих систем благодаря модульной конструкции дрона, которая позволяет быстро развернуть сборку на партнерских заводах (включая кооперацию с брендами вроде SKYRIPER).
Контекст общих мощностей TAF: Для понимания масштабов самого разработчика: в Украине TAF Industries (бывшие TAF Drones) наладили гигантские темпы, выпуская до 80 000 стандартных FPV-дронов в месяц, однако специализированные скоростные перехватчики с элементами искусственного интеллекта (ИИ) требуют иных технологических линий, которые сейчас и разворачиваются в Британии.
Куда поставляются дроны? Основной вектор поставок строго распределен между двумя ключевыми получателями:
Силы обороны Украины (Основной приоритет): Абсолютное большинство собранных в Британии Octopus-100 напрямую отправляется на украинский фронт. Они интегрируются в систему ПВО для борьбы со скоростными российскими разведывательными БПЛА и реактивными/стандартными версиями дронов-камикадзе типа «Шахед».
Минобороны Великобритании (Оценочные и учебные партии): Часть выпущенных дронов остается в Соединенном Королевстве. Британские военные используют их для тестирования, изучения опыта интеграции машинного зрения (автозахвата целей в условиях работы РЭБ) и обучения операторов, чтобы модернизировать собственную концепцию защиты воздушного пространства.
Расширение географии: Успех британского кейса запустил цепную реакцию. TAF Industries параллельно масштабирует эту модель на другие страны Европы — в частности, заключено соглашение с немецкой компанией Thyra для запуска аналогичного производства перехватчиков в Германии. Также интерес к закупкам через структуры Великобритании проявили страны Персидского залива (ОАЭ, Катар).
Пока что связь с экспортом не просматривается. И производство в Британии пока не привело к экспорту дронов несмотря на проявленный интерес.
Украинская компания UkrSpecSystems (один из ведущих разработчиков оперативно-тактических беспилотников) перенесла значительную часть своей операционной деятельности, включая офис и производственные мощности, в Польшу.
Решение о релокации и открытии польского филиала было принято еще летом 2022 года для обеспечения безопасности сотрудников и непрерывности поставок на фронт.
Вот подробности работы компании в Польше, объемы и номенклатура выпуска: .......... Объёмы и особенности производства Кадровый подход: UkrSpecSystems активно нанимает на свои польские заводы украинских граждан, выехавших за рубеж (инженеров, сборщиков, операторов станков ЧПУ, программистов), создавая безопасные рабочие места для соотечественников за пределами Украины.
Безопасность цепочек поставок: Перенос финальной сборки и складов в Польшу позволяет компании беспрепятственно закупать высокотехнологичные импортные компоненты (камеры, тепловизоры от американских и европейских брендов, чипы связи, двигатели), собирать комплексы без риска ракетных ударов по цехам и оперативно передавать готовые БпАК заказчикам.
Объемы поставок: Точные цифры ежемесячного выпуска комплексов PD-2 и Shark в Польше остаются строго засекреченными. Тем не менее, масштабы позволяют регулярно передавать Силам обороны Украины как крупные законтрактованные государством партии, так и комплексы, закупаемые крупными благотворительными фондами.
Куда поставляются дроны? Украина (Приоритет №1): Практически 100% производимой техники идет на нужды украинской армии, ГУР МО и других силовых ведомств. Комплексы передаются напрямую через государственные оборонные закупки, а также по линии крупных волонтерских фондов («Повернись живим», Фонд Притулы и др.), которые часто контрактуют «Шарки» и PD-2 целыми батареями вместе со специально оборудованными командно-штабными машинами.
Экспортный потенциал: Наличие юридического лица и сертифицированного производства внутри Евросоюза (в Польше) позволяет UkrSpecSystems продвигать свои боевые комплексы на международный рынок без ограничений ITAR, позиционируя свои БПЛА как полностью боеспособные системы, прошедшие жесткую проверку в условиях современной войны.
И ещё о причинах развёртывания производств на Западе.
Развернуть масштабное серийное производство (речь идет о тысячах единиц Octopus-100) непосредственно внутри Украины на тот момент оказалось невозможно по нескольким критическим причинам:
Риск постоянных ракетных ударов: Крупный завод с автоматизированными SMT-линиями и большими складами готовой продукции — идеальная и легкая цель для российской разведки и стратегических ракет. В Украине производство БПЛА вынужденно рассредоточено (диверсифицировано) по мелким подвалам и тайным цехам. Но собирать высокотехнологичный скоростной ИИ-дрон «на коленке» в 50 разных местах с сохранением жесткого контроля качества сборки физически невозможно.
Ограничения ITAR и дефицит компонентов: Компоненты для систем машинного зрения, дальномеры и чипы связи часто импортируются из США и ЕС. Доставка их в Украину сопряжена с жестким экспортным контролем (включая правила ITAR), бюрократией и логистическими рисками. Британские заводы закупают эту микроэлектронику напрямую у производителей без каких-либо юридических барьеров.
Энергетический кризис и инфраструктура: Промышленные станки для работы с композитами и автоматические паяльные линии требуют стабильного, бесперебойного электроснабжения высокой мощности. Постоянные удары по украинской энергосистеме заставили бы заводы зависеть от генераторов, что критически удорожает производство и ломает технологический цикл (например, при запекании композитных рам).