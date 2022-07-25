sashaqbl написав:Але ухилянти від того, що платять податки, десь там донатять і навіть купили собі бронювання - не перестають бути ухилянтами.
Добре Але для мене похвала діяльності мого сина від генерал-майора, важить на порядок більше ніж думка піджака лейтенанта який в армії пару місяців.... ПС при чому я вмію відрізняти подяки від подяки В мене особисто є подяка від комбрига... але подяка від командуючого ССО з ЙОГО підписом - як на мене просто так не роздається. для цього є особи понижче(начштабу чи щось типу замполіта), в крайньому випадку можна змусити такого піджака як ти підписатись за право один раз не виїхати на нуль.
Banderlog написав: Ти не розумієш що ті хто в зсу тратять свої гроші на службу постійно. Ти чогось рішив що когось купив замість себе воювати)
Добре Але половина так звани ОБЩАКОВИХ пройшла через таких як мій старший... і поки Ви там на них їздили він був під слідством СБУ з претензіями чого машина через фонд пройшла і згоріла і чому він залишки цієї машини не представив на експертизу щоб .
общакові це те на що ми скинулись тут разом. Ти переоцінюєш роль волонтерства в цій війні. В мене був случай даж патрони до тт докупляв за свої))) Бо тт видали а патронів не дали. ) Зараз дробовик тож купив аби було.
Итого резюмирую ответы пояснительной бригады по причинам топливного дефицита в Крыму.
- по мосту разрешено перевозить топливо железнодорожным транспортом в исключительных случаях после теракта. Плюс владельцы жд бочек не горят желанием их предоставлять, ибо никто их не страхует. - паромов для жд было три, все получили пи**, новый ожидается где-то ближе к сентябрю. Причем есть дефицит моряков на эти самые паромы. - заблокирован жд пирс - на автомобильные паромы очередь до 5 суток. - по новым территориям гонять автоцистерны тупо нет желающих. Ибо это гражданские водители и они не едут даже за сотку за рейс. Даже за две. - на самом полуострове частников желающих хранить топливо у себя практически нет, ибо все атакуется многократно. - страховые не страхуют.
Поэтому без вмешательства государства и военных (которые повезут топливо бесплатно) тут вопрос не решить.