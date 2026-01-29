тобі , як офіцеру треба пояснювати, що є розвідка на основі відкритих джерел
Посібник НАТО з розвідки з використанням відкритих джерел (англ. NATO Open Source Intelligence Handbook) — стандартна довідка, доступна для населення.
Довідник являє список порад і інструкцій для працівників всіх ланок НАТО, що працюють з інформацією. Включає такі аспекти, як:
пошук джерел, перевірка їхньої надійности збір та перевірка інформації презентація результатів дослідження забезпечення безпеки працівників під час збору даних фільтрація даних з первинних джерел зберігання і передача даних загальні поради щодо безпеки Посібник було опубліковано в листопаді 2001 року.
Дані з нього стосуються всіх команд НАТО, з усіх країн-членів, будь-яких військових комітетів та робочих груп. Посібник створено за нагляду генерала армії США Вільяма Кернана.
мене у 1997 році направили на інструктаж у Другий відділ ЧМП (хоча шифрувальні блокноти (одні для шифрування телеграм які відправляє судно, інші для розшифрування телеграм які отримує судно с ЧМП (раніше навіть з москви) були ще радянські спитав особиста-для чого це все? я не працюю на судах чмп з 1993р, працюю на британську компанію і британського овнера...так, для практики(може колись знадобится)
У радянські часи «Другим відділом» (або шифрувальним) на флоті та в управлінні Чорноморського морського пароплавства (ЧМП) називали секретний підрозділ. Він відповідав за державну таємницю, закритий радіозв'язок, шифрування телеграм та оформлення допусків для моряків, які виходили у закордонні рейси.
Історія та функції «Другого відділу»
Секретний документообіг: Відділ опрацьовував усі закриті інструкції, таємні карти, листування з Міністерством морського флоту СРСР та КДБ.
Оформлення моряків: Допуск до закордонних рейсів (особливо в капіталістичні країни) проходив через ретельну перевірку, якою керував цей відділ спільно з органами держбезпеки.
Судновий зв'язок: Забезпечував капітанів суден ЧМП спеціальними шифрами, таблицами позивних та кодами для безпечного обміну інформацією з берегом.
В Украине в 2025 году зарегистрировано 168,778 рождения и 485,296 смертей, поэтому на одного новорожденного приходилось около трех умерших, следует из анализа OpenDataBot на основе данных Минюста.
минулого року в моїй родині народилось 2 дітей, а до цього 1 у 2020р
не нагнетай з населенням, на твій вік вистачить, сьогодні головне зберегти тих, хто ще живий після війни буде інакше
Очень показательный результат, хорошо характеризующий демографическую ситуацию в Украине. А что надо делать, чтобы "зберегти тих, хто ще живий"? По-моему, стоит заканчивать войну. Картинки, которые вам показал Banderlog, вас вдохновляют?
Армия РФ получила модернизированный самолет-разведчик А-50У
В ходе войны против Украины Россия потеряла как минимум две подобные машины.
Военно-космическим силам РФ передали еще один модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОУ) А-50У. Об этом сообщают российские пропагандистские паблики.
По данным российских СМИ, после модернизации А-50У получил новую электронику с повышенной производительностью и быстродействием, что позволило расширить возможности функционального программного обеспечения.
В самолете появились новые ЖК-мониторы высокого разрешения, благодаря чему повысилась эффективность отображения радиолокационной обстановки. Также А-50У получил модернизированный пилотажно-навигационный комплекс.
ну ти канєшно мощний конспіратор, але тут війна вже 4,5 р на одному місці і серед жителів є явно сочуйствующі і з тієї сторони в них друзі й родичі. Я вже не буду говорити, що в нас взаімопроникність між народами) візьмем цей термін, якщо вам не нравиться "братскій народ" всі все знають.