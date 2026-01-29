Додано: Пон 01 чер, 2026 14:04

Земля випалених сіл: Як латифундисти перетворили нас на бананову республіку

Нам дуже люблять продавати казку про «аграрну наддержаву». З високих трибун чиновники віщають про рекордні врожаї, мільйони тонн експорту та передові технології. Нам показують красиві ролики, де зелені комбайни з GPS-навігацією борознять безкраї чорноземи під епічну музику.

Давайте візьмемо скальпель і розкриємо цю красиву упаковку.

МІФ ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ

... «ефективність» базується на двох речах: захопленні держави і фінансовому апартеїді.

Агроолігархи виросли не в чесній конкурентній боротьбі. Вони виросли в теплих кабінетах Печерських пагорбів. Десятиліттями вони писали під себе закони, отримували мільярдні відшкодування ПДВ з бюджету і вибивали собі ексклюзивні податкові пільги. Місцевому незалежному фермеру діставалися лише перевірки, штрафи та рейдерські атаки силовиків.

Більше того, вони грають у різних фінансових всесвітах. Місцевий фермер — той самий «куркуль», який є становим хребтом будь-якої нації — змушений кредитуватися в місцевих банках під божевільні 15-20% річних. Великий холдинг бере гроші на біржах у Лондоні чи Франкфурті під 3-5%. За такої різниці у вартості капіталу дрібний виробник приречений на удушення. Це не вільний ринок. Це економічний геноцид малого бізнесу, що спонсорується державним апаратом.

ХИЖАЦТВО ЯК БІЗНЕС-МОДЕЛЬ

Подивіться на мотивацію. Незалежний фермер, який володіє сотнею гектарів, мислить поколіннями. Він знає, що на цій землі житимуть його діти. Він дотримується сівозміни. Він вносить органіку. Він береже гумус, тому що земля — це його капітал, його пенсія і його спадщина.

У найманого топ-менеджера агрохолдингу мотивація інша. Його головний показник — це квартальний звіт для акціонерів в офшорах. Йому плювати, що буде з цим чорноземом через двадцять років. Йому потрібна валютна виручка прямо зараз.



Тому вони не займаються сільським господарством. Вони займаються видобутком корисних копалин відкритим способом. Земля заливається жорсткою, агресивною хімією. Поля роками засіваються найбільш виснажливими культурами. З ґрунту вичавлюються всі соки, він перетворюється на мертвий субстрат, в який просто вколюють стимулятори для отримання чергового рекордного врожаю. Це біологічний терор, який залишає по собі випалену пустелю.

СОЦІАЛЬНИЙ ВАКУУМ

Агрохолдингу не потрібні люди. Йому не потрібні живі громади, школи, лікарні чи дороги між селами. Йому потрібна порожня територія. Ідеальний світ латифундиста — це рівне поле до горизонту, по якому їде трактор John Deere з автопілотом, що обслуговується бригадою найманих вахтовиків, привезених на сезон із депресивних регіонів.



Місцевий фермер створює екосистему. Він дає роботу односельцям, він лагодить дах у місцевій школі, він є економічним центром громади. Коли його поглинає холдинг — життя зупиняється. Людям більше ніде працювати. Вони збирають валізи і їдуть у мегаполіси або на заробітки в Польщу. Села вимирають.



Державу це цілком влаштовує. Немає незалежних, економічно спроможних людей — немає проблем із місцевим самоврядуванням. Територія зачищається від суб'єктів і передається в управління корпораціям.

ЧОМУ ЦЕ НЕДОПУСТИМО В РЕСПУБЛІЦІ

Республіці не потрібні п'ять мільярдерів, які контролюють експорт. Республіці потрібні 500 тисяч озброєних, злих, незалежних фермерів. Тому що фермер із капіталом — це Суверен. Це людина, яка сама годує свою сім'ю, сама захищає свій район, сама платить податки і вимагає за них жорсткого звіту. З таких людей складаються непереможні нації.

Латифундія плодить рабів та наймитів. Республіка плодить господарів.

Пострадянський Левіафан ненавидить господарів. Йому набагато комфортніше домовитися за зачиненими дверима з трьома-чотирма агробаронами, поділити експортну виручку і тримати решту населення у статусі безправного біоматеріалу. ...

Поки ми не зрозуміємо, що земля — це не просто товар, а просторовий базис нашої національної суб'єктності, ми залишатимемося орендарями у власній країні.