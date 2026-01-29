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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 17964179651796617967
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 07:35

новий етап повітряного терору цивільних почався

https://tsn.ua/ukrayina/zorin-zaiavyv-p ... t=12173431

х*йло два рази згадав про Старобільськ, епізод з враження кампусу коледжу стане черговим "мальчиком в трусиках" для росіян, тобто відплата за студентів

по факту все інакше: економіка рф почала стрімко тріщати, бункерний не бажає припинення війни, навпаки-бюджетні гроші підуть на сво, додатково ще 1-2 трлн.рублів,
якщо не вдасться досягти успіхів в літньому наступі, восени масована мобілізація (згорів сарай, гори і хата)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 07:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Добре сказав Порошенко. Зараз вікно можливостей, поки є успіхи потрібно тиснути на припинення вогню.

Воювати ще 4роки добре для деяких, які живуть своє найкраще життя. Але вже вікна закривались, а балістики на 2тис км як не було так при зе і не буде.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 07:46

  BeneFuckTor написав:Добре сказав Порошенко. Зараз вікно можливостей, поки є успіхи потрібно тиснути на припинення вогню.

Воювати ще 4роки добре для деяких, які живуть своє найкраще життя. Але вже вікна закривались, а балістики на 2тис км як не було так при зе і не буде.


на путіна впливають "санкції" від ЗСУ ( deepstrikes),
чим іншим пропонуєте тиснути?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 07:47

Интересно, Пал Лаичь теперь поедет или зассыт? ))
(Украинская делегация первая прибыла на этот чудо форум, на ФП-2)

С 3 по 6 июня в Питере проходит международный экономический форум, куда завтра должен будет приехать путин.

.
В Санкт-Петербурге атакован АО «Петербургский нефтяной терминал».

Это один из крупнейших российских терминалов по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе, современный специализированный перегрузочный комплекс и крупнейшая стивидорная компания Большого порта Санкт-Петербурга.

На территории терминала площадью 37 га расположены 21 резервуар для хранения светлых и тёмных нефтепродуктов. Его пропускная способность составляет 12,5 млн тонн в год.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 08:10

В Курской и Белгородской области ввели ограничение на заправку 20 литров АИ-92 в одни руки на АЗС "Роснефти" и запретили заливать бензин в канистры, пишет "Коммерсант" со ссылкой на сообщения местных жителей.

Информацию подтвердил министр экономического развития и промышленности Белгородской области Максим Гусев, заявив, что «решение временно ограничить отпуск топлива в канистры принято одной из сетевых компаний для обеспечения безопасности».

Ранее аналогичные ограничения были введены в ЛНР, ДНР, Запорожской области и в Крыму. На полуострове ситуация с доступностью топлива наиболее острая - на АЗС скапливаются многокилометровые очереди автомобилистов.

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 08:12

  BeneFuckTor написав:
Воювати ще 4роки добре для деяких, які живуть своє найкраще життя.

«Найкраще життя» - це у виіхавших?
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 08:26

  Shaman написав:цікаве питання, наскільки буде адекватним починати обстріл міст з нашої сторони? бо якщо дійсно в нас виснажуються залишки ППО, то я не бачу інших варіантів захисту.

По Бєлгороду - не варіант. Тільки дзеркально, столиця за столицю. Але як показав "блекаут у москві", на адекватну дзеркальну відповідь ми не здатні, бо фламінги...
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 03 чер, 2026 08:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 08:28

зато юристів буде з істориками

  Schmit написав:

зато юристів буде з істориками
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 08:36

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  pesikot написав:Росія масовано атакувала Україну. У Києві та Дніпрі є загиблі й десятки поранених – фото, відео

Ворог у ніч проти 2 червня вдарив по Україні ракетами, зокрема балістичними та БпЛА, під атакою були різні регіони

Дніпро - 16 загиблих, Київ - 6.

країна-гній продовжує свій терор населення. тут недавно була обережна спроба натякнути - та це вони цілять по військовим цілям, але ніт - терор в чистому вигляді. або цілять з тієї зброї, яка точне не влучить - а жертви серед населення їх цілком влаштовують.

цікаве питання, наскільки буде адекватним починати обстріл міст з нашої сторони? бо якщо дійсно в нас виснажуються залишки ППО, то я не бачу інших варіантів захисту.
до6оворюватись ні? А якщо я тобі скажу що міст в них більшеі щоб досягти такого ж проценту вбивств цивільних треба запускати не в 3 рази менше за них а в 3 рази більше кратно збільшити запуск бпла не говорячи про то шо з фламінгами щось теж не густо.

так де договорюватись? де ти бажиш таку можливість? ти не бачиш реалій?

знову розповідаємо казки, що Україна не хоче договорюватись? як тільки Раша погодиться, ми готові розпочати перемовини - знову треба писати очевидні речі?..

й мова про вбивства цивільних не йде - не пишу цю маячню, ми не руські... на Раші питання "навіщо?" вже звучить. й нам потрібно, щоб воно звучало все голосніше... а для цього так, треба кошмарити саме Москву...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 08:45

  Banderlog написав:
  Xenon написав:
Командувач Нацгвардії назвав реальні терміни демобілізації

"Будемо вчитися не воювати. Лише потім, через рік після того, як зупиняться бойові дії, можлива демобілізація. Мені здається це об’єктивно", - пояснив командувач Нацгвардії.

https://www.rbc.ua/rus/news/komanduvach ... 18576.html
ну давайте тоді подумаєм. Зеля збираєси воювати до 2029 мінімум, період вибраний до повноти влади нового презедента сша.
Потом іще насичення озброєнням і мобілізація та контрнаступ.
Отже лише після того можно сподівтись першої хвилі демобілізації. Для офіцерів буде іще лаг мінімум півроку. Оптимістично влада має намір тримати нас тут ще 4 роки.
І сам зєля хоче царствувати до 2030.

повні вигадки по строках. й ці вигадки ви вперто кожного разу цитуєте на форумі. ніхто не збирається воювати роками, окрім Раші. коли вона схаменеться, ця гаряча фаза відразу закінчиться.
Shaman
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