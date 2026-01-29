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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1796917970179711797217973 ... 17975>
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 12:12

  ЛАД написав:
  Shaman написав:ЛАД пропускає ці іноземні новини через перекладач - тому він/вона з англійської - то таке. чому не виправляє вручну? спитайте :D

Последнее выделенное, вроде, исправлял, почему-то осталось.
Но второе ... fler в запале даже не обратила внимание, что не Фредериксен кого-то там преследовал, а её "преследовал кризис стоимости жизни. :)
Ну что возьмёшь с докторыни.

недокандидат ЛАД :D

ЛАД, а ви розумієте, що чим далі, тим більше нагадуєте Долярчика - але на відміну від нього не воювали...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 12:13

  ЛАД написав:...
Но переговоры начинать надо. Хотя бы для того, чтобы знать требования врага, а не гадать о них. Переговоры не означают личную встречу Пу-Зе.

так руські не хочуть. як їм пояснити, що треба починати перемовини?..
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 12:18

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:"Денег нет, но вы держитесь!"

це у вас грошей на військових немає. а якщо пошукати, то знайдуться. від популізму відмовляться - й вже буде ефект.

Что вы имеете ввиду под популизмом?
И где треба шукати гроші?
Можно конкретнее?

Єбачки різні, зимові тисячі - це явний популізм.

дотування популістських цін на комунальні й перехід на адресну допомогу - це вже сотні мільярди гривень на рік.

штучне утримання курсу - тут більш спірне питання, але все одно курс має девальвувати...
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 03 чер, 2026 13:01, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 12:19

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Есть какие-то намеки на факты, подтверждающие это утверждение? - например: наконец-то озвучены квартальные (или годовые) KPI, при невыполнении которых - кресло наконец-то освобождать придется? :roll:

це ви доводьте факти, які підтверджують

Так легко: Статья 103.
Опровержения? - или два года - это не "роками"? :wink:

прибори. Що далі?
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 12:21

  ЛАД написав:
  Banderlog написав: це ви курси пропаганди не ті проходили) тому дивуєтесь.
отака бандерівська ідеологія )
гроші для земельних магнатів та власників магазинів.
А бійцям - не треба нам ні слави ні заплати, заплата нам то радість боротьби, солодше нам у бою помирати ніж жити в путах як живі раби :lol:

Согласен, не те.
В моих курсах говорилось о том, что слова надо подтверждать личным примером.
А сегодня достаточно произносить "правильные" слова.
И, главное, чтобы: "Нафтою зерном торгувати можно буде, ракети по містах летіти не будуть а мобілізовані далі будуть в окопах" ("ракети по містах летіти не будуть" - желательно, но не обязательно, по тем, которые вдоль рпв можно допустить).

P.s. Уже писал - сирены достали. На хрен бы они нужны.

зустрілись два казкаря... русофільских...

особистий приклад ЛАДа ми свого часу так й не побачили... а слів дуже багато...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 12:22

  ЛАД написав:...
перемовини зараз НЕ ВЕДЕ Раша. з ким на Раші вести перемовини?
З ким є, з тими і вести.

Буданов готовий - де й коли перемовини?..
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 12:25

  sashaqbl написав:
  Shaman написав:зрозумів - знайшди одну статтю про три роки - й давай розповідати, що тільки так й кажуть. я одну суперечку вже програв - але готовий забитися ще на пляшку бренді, що до кінця року буде та чи інша домовленність, й бойові дії вщухнуть

Пляшка бренді - несерйозно. Пропоную 3 штуки баксів на загальний фонд ПЖ. АБо на ветеранські проекти - якщо буде РПВ)

я кажу пр принцип - а понти, це до когось іншого...
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 12:28

  Shaman написав:..........
ЛАД, а ви розумієте, що чим далі, тим більше нагадуєте Долярчика - але на відміну від нього не воювали...

Не буду писать, кого вы нагадуєте (сравнения будут гораздо хуже). И вы тоже не воювали.
Но если меня оправдывает возраст (71 год на момент начала войны), то при ваших сегодняшних 45+ лучше бы об этом не упоминать.
особистий приклад ЛАДа ми свого часу так й не побачили... а слів дуже багато...
Не напрашивайтесь на "комплименты".
Что вы могли "побачити" в своей благополучной жизни на службе у Ахметова?
Но в армии вы так и не послужили. Даже в мирное время.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 12:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Что вы могли "побачити" в своей благополучной жизни на службе у Ахметова?
Но в армии вы так и не послужили. Даже в мирное время.

зате він гарно путіна засуджує. Пропагандисти по ефірах розказують що їх тцк зупиняє щодня і дякує за цю важку роботу. І благають не мобілізовуватись "бо ж хто буде засуджувати, як не вони"
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 12:41

  sashaqbl написав:
  fler написав:Як мала дитина, чесслово)) Ти ж читаєш інформацію? Аналізуєш? Кажуть, шо до кінця року передбачено настання рпв. Наступна фаза - дипломатична. Вона вже триває десь півроку (плюс-мінус), за різними оцінками може тривати рік чи півтора від початку. Тож її завершення може бути трохи після рпв.

Нагадаю: обіцяє та ж людина, що обіцяла каву в Ялті в 23му.


не знаю що таке рпв (це лапей цю дич придумав),
бачу ситуацію в такому ракурсі:
1) якщо оркам пощастить досягти локальних успіхів (на рівні Авдіївки), називати наші НП не буду, то тоді наякої розрядки і припинення горячої фази не відбудеться(будуть всіми силами дотискати)
2)а якщо навпаки (невдачу весняного наступу вже бачили) літній наступ провалиться, мобілізація і останні дрова в піч, у ЗСУ буде достатньо сил для того, щоб на декільках ділянках повернути теріторії(на приклад Гуляйполе), то це і є вікно можливостей, про яке говорив Порощенко, ніякими мольбами до путіна не до кришишся, європейці знов почали шукати "надежного переговорщика" (прям як весною 2022р), до речі Шредера вчора побачили в москві, цей кабанчик танцює під дудку путіна.


Шредер, которого продвигали в переговорщики с РФ от ЕС, "засветился" в Москве – СМИ

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2026/06/02/8037443/
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