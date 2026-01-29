Banderlog написав:pesikot написав:
Ось і побачимо ... може бути "русский бунт, бессмысленный и беспощадный" )
Що там про Орбана та Ощадбанк ?
Вирішив не помітити, а раніше як співав, як співав ... )
Шо співав що європейська держава і розбереться?
Підстави для перевірки були? Чи дії орбана по перевірці були неправомірні?
саме так - дії були повністю неправомірні й підстав не було. й це було очевидно відразу
є важливий нюанс. мотивація. чому воюють українці - це зрозуміло. а руські гадаю не розуміють, чому вони помирають десь на донбасі.А на рахунок бунту. З чого б це їм бунтувати? В нас примусова мобілізація вже 4 роки і ніяких бунтів, тільки пару тцкашників підрізали.
вони за війну, коли треба з дивану повболівати, а не коли тебе автоматом в спіну підштовхують йти 10-20 км під українськими дронами. й він чітко знає, що якщо поранять - витягати ніхто не буде, замполіт вже розповів, як треба помирати...
й коли це за гроші - вони ще якось миряться, а безкоштовно - ні. отут ми побачимо реальний спротив.
й ще варіант - як на мене питання часу, коли військові зрозуміють - а навіщо помирати на донбасі, якщо можна пошаритись на рубльовці - й ніякі силовики їх не втримають. фраза "Рублевка, жди нас" - вона ж з відео про пригожинський бунт.