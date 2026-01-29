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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 17977179781797917980
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 19:25

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав: понятно що квіточки, репресивний апарат рф в рази досконаліший, а росіяни в масі затуркані і підтримують війну.

Ось і побачимо ... може бути "русский бунт, бессмысленный и беспощадный" )

Що там про Орбана та Ощадбанк ?

Вирішив не помітити, а раніше як співав, як співав ... )

Шо співав що європейська держава і розбереться?
Підстави для перевірки були? Чи дії орбана по перевірці були неправомірні?

саме так - дії були повністю неправомірні й підстав не було. й це було очевидно відразу
А на рахунок бунту. З чого б це їм бунтувати? В нас примусова мобілізація вже 4 роки і ніяких бунтів, тільки пару тцкашників підрізали.
є важливий нюанс. мотивація. чому воюють українці - це зрозуміло. а руські гадаю не розуміють, чому вони помирають десь на донбасі.

вони за війну, коли треба з дивану повболівати, а не коли тебе автоматом в спіну підштовхують йти 10-20 км під українськими дронами. й він чітко знає, що якщо поранять - витягати ніхто не буде, замполіт вже розповів, як треба помирати...

й коли це за гроші - вони ще якось миряться, а безкоштовно - ні. отут ми побачимо реальний спротив.

й ще варіант - як на мене питання часу, коли військові зрозуміють - а навіщо помирати на донбасі, якщо можна пошаритись на рубльовці - й ніякі силовики їх не втримають. фраза "Рублевка, жди нас" - вона ж з відео про пригожинський бунт.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 19:26

  sashaqbl написав:
  fler написав:Відкрию страшенну таємницю - мобілізація у них не припинялася.

Не знаю, з якого саме місця ви висмоктали цю таємницю, але не смокчіть там більше.

Співчуваю, але ваші півшостої показуйте лікарю, а не всім на форумі.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 19:37

  fler написав:
  sashaqbl написав:
  fler написав:Відкрию страшенну таємницю - мобілізація у них не припинялася.

Не знаю, з якого саме місця ви висмоктали цю таємницю, але не смокчіть там більше.

Співчуваю, але ваші півшостої показуйте лікарю, а не всім на форумі.

перебор с энергетиками приводит к снижению либидо...
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