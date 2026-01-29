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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 03 чер, 2026 19:25
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
понятно що квіточки, репресивний апарат рф в рази досконаліший, а росіяни в масі затуркані і підтримують війну.
Ось і побачимо ... може бути "русский бунт, бессмысленный и беспощадный" )
Що там про Орбана та Ощадбанк ?
Вирішив не помітити, а раніше як співав, як співав ... )
Шо співав що європейська держава і розбереться?
Підстави для перевірки були? Чи дії орбана по перевірці були неправомірні?
саме так - дії були повністю неправомірні й підстав не було. й це було очевидно відразу
А на рахунок бунту. З чого б це їм бунтувати? В нас примусова мобілізація вже 4 роки і ніяких бунтів, тільки пару тцкашників підрізали.
є важливий нюанс. мотивація. чому воюють українці - це зрозуміло. а руські гадаю не розуміють, чому вони помирають десь на донбасі.
вони за війну, коли треба з дивану повболівати, а не коли тебе автоматом в спіну підштовхують йти 10-20 км під українськими дронами. й він чітко знає, що якщо поранять - витягати ніхто не буде, замполіт вже розповів, як треба помирати...
й коли це за гроші - вони ще якось миряться, а безкоштовно - ні. отут ми побачимо реальний спротив.
й ще варіант - як на мене питання часу, коли військові зрозуміють - а навіщо помирати на донбасі, якщо можна пошаритись на рубльовці - й ніякі силовики їх не втримають. фраза "Рублевка, жди нас" - вона ж з відео про пригожинський бунт.
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Shaman
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Додано: Сер 03 чер, 2026 19:26
sashaqbl написав: fler написав:
Відкрию страшенну таємницю - мобілізація у них не припинялася.
Не знаю, з якого саме місця ви висмоктали цю таємницю, але не смокчіть там більше.
Співчуваю, але ваші півшостої показуйте лікарю, а не всім на форумі.
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Додано: Сер 03 чер, 2026 19:37
fler написав: sashaqbl написав: fler написав:
Відкрию страшенну таємницю - мобілізація у них не припинялася.
Не знаю, з якого саме місця ви висмоктали цю таємницю, але не смокчіть там більше.
Співчуваю, але ваші півшостої показуйте лікарю, а не всім на форумі.
перебор с энергетиками приводит к снижению либидо...
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Додано: Сер 03 чер, 2026 19:41
stm написав:
про FP7. Воно існує
Да коли вже. Ну їх ті 3тис фламінго ну хочаб балістичних 5 на місяць. Ну колииии. То в них все задубльовано, але були прильоти, то в них у європейських країнах конкуренти не дають, то їм льотні характеристики не давали, то дощ пішов.
Shaman написав:
так вони НЕ ХОЧУТЬ ВЕСТИ перемовини. вони досі вважають, що будуть ділити світ
Щось Ви хітпарад пропускаєте ростовсько-кримський. А ще якщо буде те що вгорі. То будуть говорити і з бабушкой Марусей.
Але зачекаємо, хз скільки і чи взагалі скільки.
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BeneFuckTor
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Додано: Сер 03 чер, 2026 19:46
BeneFuckTor написав: stm написав:
про FP7. Воно існує
Да коли вже. Ну їх ті 3тис фламінго ну хочаб балістичних 5 на місяць. Ну колииии. То в них все задубльовано, але були прильоти, то в них у європейських країнах конкуренти не дають, то їм льотні характеристики не давали, то дощ пішов.
Трампа послали всі, і його друга володимира сьогодні підібали нехило, а воно раниме, то немає іншого шляху...
ПС: ви вже директор підприємства? Чи свій бізнес відкрили на чужині? Ні? ) дощ у Польші теж мішає )
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Додано: Сер 03 чер, 2026 20:33
Shaman написав:
я прочитав визначення цього КВЕД - але це не виключає того, що написав я. точніше, що значну частину тіньової економіки складає необліковане виробництво на фірмах, а не в домогосподарствах...
Вона туму і є тіньовою, що точного значення не знає ніхто.
Як приклади.
Ви вважаєте, що більшість домогосподарств визиває прибиральників і не фіксують цього.
Я вважаю, що більшість сама прибирає.
Ви вважаєте, що більшість винаймає житло і не фіксують цього.
Я вважаю, що більшість живе в власному житлі.
і т.д.
Але державним органам це не важливо. Вони просто прийняли як факт догляд за житлом і тупо це порахували (або не порахували, хз). Інша справа яку суму прийняли як базову. Я не знаю.
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