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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 17977179781797917980
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 19:25

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав: понятно що квіточки, репресивний апарат рф в рази досконаліший, а росіяни в масі затуркані і підтримують війну.

Ось і побачимо ... може бути "русский бунт, бессмысленный и беспощадный" )

Що там про Орбана та Ощадбанк ?

Вирішив не помітити, а раніше як співав, як співав ... )

Шо співав що європейська держава і розбереться?
Підстави для перевірки були? Чи дії орбана по перевірці були неправомірні?

саме так - дії були повністю неправомірні й підстав не було. й це було очевидно відразу
А на рахунок бунту. З чого б це їм бунтувати? В нас примусова мобілізація вже 4 роки і ніяких бунтів, тільки пару тцкашників підрізали.
є важливий нюанс. мотивація. чому воюють українці - це зрозуміло. а руські гадаю не розуміють, чому вони помирають десь на донбасі.

вони за війну, коли треба з дивану повболівати, а не коли тебе автоматом в спіну підштовхують йти 10-20 км під українськими дронами. й він чітко знає, що якщо поранять - витягати ніхто не буде, замполіт вже розповів, як треба помирати...

й коли це за гроші - вони ще якось миряться, а безкоштовно - ні. отут ми побачимо реальний спротив.

й ще варіант - як на мене питання часу, коли військові зрозуміють - а навіщо помирати на донбасі, якщо можна пошаритись на рубльовці - й ніякі силовики їх не втримають. фраза "Рублевка, жди нас" - вона ж з відео про пригожинський бунт.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 19:26

  sashaqbl написав:
  fler написав:Відкрию страшенну таємницю - мобілізація у них не припинялася.

Не знаю, з якого саме місця ви висмоктали цю таємницю, але не смокчіть там більше.

Співчуваю, але ваші півшостої показуйте лікарю, а не всім на форумі.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 19:37

  fler написав:
  sashaqbl написав:
  fler написав:Відкрию страшенну таємницю - мобілізація у них не припинялася.

Не знаю, з якого саме місця ви висмоктали цю таємницю, але не смокчіть там більше.

Співчуваю, але ваші півшостої показуйте лікарю, а не всім на форумі.

перебор с энергетиками приводит к снижению либидо...
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 19:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:про FP7. Воно існує


Да коли вже. Ну їх ті 3тис фламінго ну хочаб балістичних 5 на місяць. Ну колииии. То в них все задубльовано, але були прильоти, то в них у європейських країнах конкуренти не дають, то їм льотні характеристики не давали, то дощ пішов.

  Shaman написав:так вони НЕ ХОЧУТЬ ВЕСТИ перемовини. вони досі вважають, що будуть ділити світ

Щось Ви хітпарад пропускаєте ростовсько-кримський. А ще якщо буде те що вгорі. То будуть говорити і з бабушкой Марусей.
Але зачекаємо, хз скільки і чи взагалі скільки.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 19:46

  BeneFuckTor написав:
  stm написав:про FP7. Воно існує


Да коли вже. Ну їх ті 3тис фламінго ну хочаб балістичних 5 на місяць. Ну колииии. То в них все задубльовано, але були прильоти, то в них у європейських країнах конкуренти не дають, то їм льотні характеристики не давали, то дощ пішов.

Трампа послали всі, і його друга володимира сьогодні підібали нехило, а воно раниме, то немає іншого шляху...
ПС: ви вже директор підприємства? Чи свій бізнес відкрили на чужині? Ні? ) дощ у Польші теж мішає )
stm
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 20:33

  Shaman написав:я прочитав визначення цього КВЕД - але це не виключає того, що написав я. точніше, що значну частину тіньової економіки складає необліковане виробництво на фірмах, а не в домогосподарствах...


Вона туму і є тіньовою, що точного значення не знає ніхто.
Як приклади.

Ви вважаєте, що більшість домогосподарств визиває прибиральників і не фіксують цього.
Я вважаю, що більшість сама прибирає.

Ви вважаєте, що більшість винаймає житло і не фіксують цього.
Я вважаю, що більшість живе в власному житлі.

і т.д.

Але державним органам це не важливо. Вони просто прийняли як факт догляд за житлом і тупо це порахували (або не порахували, хз). Інша справа яку суму прийняли як базову. Я не знаю.
vt313
 
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  #<1 ... 17977179781797917980
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