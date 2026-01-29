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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 04 чер, 2026 15:12
budivelnik написав:
А де Я казав про риночні зарплати?
Про риночні зарплати це більш саша з тигренятком...
Я навпаки їм показую
Ти казав про капіталізм. А капіталізм - це ринок. Ринкову зарплату ти платити не в стані, тільки байки розказувати про ефективність свою і своїх синів ухилянтів в тилу.
Але по факту навіть ту зарплату, що мені платять - половина з неї фінансуєтсья європейцями, а не тобою. Бо бюджет наполовину тільки наповнюється українськими платниками податків.
По зброї і БК - набагато менше ніж половина , тому що по поставкам є окремі програми, і вони поза межами бюджету.
Тому ти колись питав про ефективність. Так от, якщо твої сини і решта ухилянтів згадають нарешті, що є ОБОВЯЗОК захищати країну, і штатка мого підрозділу заповниться, але при цьому забезпечення знизиться на 30% - то ефективність підрозділу ВИРОСТЕ.
Але ти мені не повіриш, бо тобі зручніше вірити в байки про власну ефективність. І в політично причесані байки говорящих голів з марафону, які заграють з майбутнім електоратом.
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Додано: Чет 04 чер, 2026 15:17
sashaqbl написав:
Ринкову зарплату ти платити не в стані,
Якби твої друзі хантер з летусорком з підтримкою Лада -віддали 60% того що заробили - то твоя б зарплата виросла десь відсотків на 30-50%...
Але вони цього не роблять
Тому звертайся до них
чи ти бачиш тільки кращих і пробуєщш сам собі довести що ти чогось вартий?
розуміючи нікчемність своїх вимог?
ПС
твоя дружина з мамою/татом - також віддає 60% того що заробляє ТОБІ ?
не віддає
Так ти виявляється ЛОХ
в своїй сімї порядок навести не можеш і тому користуючись анонімністю до інших чіпляєшся
такий собі стокгольмський синдром?
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Додано: Чет 04 чер, 2026 15:18
sashaqbl написав:
якщо твої сини і решта ухилянтів згадають нарешті, що є ОБОВЯЗОК захищати країну, і штатка мого підрозділу заповниться, але при цьому забезпечення знизиться на 30% - то ефективність підрозділу ВИРОСТЕ.
А може тебе розігнати і штатку більш ефективного підрозділу заповнити?
Бо в тебе якийсь мудачний підхід
Ефективних розженемо а на неефективних увагу не звертаєм?
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Додано: Чет 04 чер, 2026 15:25
budivelnik написав:
Не шкодує.
Тобто є різні люди
Одні ( як цей майстер) вважають що Держава ПРОГРАЛА забравши його в ЗСУ , бо раніше те що ЗСУ отримувало від нього БЕЗКОШТОВНО тепер Держава оплачує в 50000+ грн/місяць.
Так ризик потрапити під КАБ -є...
Але й у Львові орєшнік впав за 1000 +/- метрів від його робочого місця
ти чогось рішив що є якесь ефемерне "наше" яке всі мають хотіти захищати, а конкретно сказати шо воно таке чогось не хочеш. Он в нас є люди які лишились під росіянами є такі які виїхали за кордон і їх доля отої нашесті чомусь не турбує.
За шо воювати всі мають? За революцію гідності? За мову? За релігію отриманого томосу? За землю? Чи свободу ведення бізнесу?
Ти певен що в цій країні є достатньо людей для кого ці питання повод воювати?
Щодо твого майстра...
Це вже конструктивна розмова. Заробляв він в львові ну хай тисяч 30 в місяць, не спав в своїй хаті? З жінкою?
В пішій доступності були кавярні і львівські пляцки, дантист,
і фітнес зал з басейном?
Зара замість 30 він має 50+, живе в якійсь конурі і не одноосібно а в вуглі, з його коло нього його машина та 4 рюкзака хламу, вихідних нема. І нема багато чого.
Про каб і ракету в львів не сміши... вистачить того що він їздить по одних дорогах з військовими шоферами які чогось не дотримуються ні швидкісного режиму ні заборони на алкоголь)
Про заробіток в рази більше.. ну раптом він збоку ще щось наскубе щоб лишилось ті самі 50+ після донатів на армію. Добавим ще надмірні витрати на життя то він в плюсі доларів на 300
і це я іще позитивно мислю.
Поцікався скільки твій довольний майстер відклав грошей за півроку?
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Додано: Чет 04 чер, 2026 15:26
budivelnik написав: sashaqbl написав:
Ринкову зарплату ти платити не в стані,
Якби твої друзі хантер з летусорком з підтримкою Лада -віддали 60% того що заробили - то твоя б зарплата виросла десь відсотків на 30-50%...
Але вони цього не роблять
Тому звертайся до них
......
А если они в процентах отдавали меньше, а в абсолютных цифрах - больше? 🤔
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Додано: Чет 04 чер, 2026 15:27
budivelnik написав:
А може тебе розігнати і штатку більш ефективного підрозділу заповнити?
Бо в тебе якийсь мудачний підхід
Ефективних розженемо а на неефективних увагу не звертаєм?
Моя бригада в топ-10 рейтингу стабільно.
А МОЯ рота забезпечує виявлення більшості цілей по батальйону.
Тому про ефективність не ти мені будеш розповідати.
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Додано: Чет 04 чер, 2026 15:32
Banderlog написав:
Поцікався скільки твій довольний майстер відклав грошей за півроку?
Ти не зрозумів
1 Мене не цікавить скільки хто заробляє - бо це не моє діло
2 Я можу собі позволити показати що з того що заробляю я-йде в сторону держави, для того щоб
а - ти побачив що є ті хто про тебе переживає
б - ті хто робить менше -задумались і трошки підправили свою позицію
в - ті хто засранці-заткнулись
3 Ти так і не зрозумів про майстра.....
Він що в тилу, що в ЗСУ - робить все що в його силах щоб наблизити Перемогу( або віддалити програш), а тому його не цікавить скільки б він відклав якби.....
Тому ще раз
Ти хочеш більше
Зроби два кроки
а - озвуч своє більше яке тебе влаштує
б - поясни з кого(скільки) забрати щоб це більше забезпечити
Тоді це предметна розмова..
А так, я хочу багато бо маю мало.....
Включи в рівняння свою сімю і прикинь що в них залишиться якщо тобі віддати стільки скільки ти хочеш...
тільки не треба про ухилянтів... це те саме що про корупцію
розмов багато-толку мало.
Давай, цифри.
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Додано: Чет 04 чер, 2026 15:33
budivelnik написав: ЛАД написав:
Но тогда и незачем говорить о "рыночных зарплатах".
А де Я казав
про риночні зарплати?
Про риночні зарплати це більш саша з тигренятком...
Я навпаки їм показую
За тіж суми що отримують вони -воюють і колумбійці..
Але в колумбійців ВІДСУТНІЙ обовязок воювати за Україну
Тому
Те що сьогодні може дати УКРАЇНА (тил)- Війську-вони отримують
і разом з обовязком захищати Батьківщину це плюс/мінус=ринкова зарплата.
Ну так хай колумбійці і воюють а ще роботи- наземні роботічєські комплекси)
я то тут при чім?
тут якось з тим обовязком непонятно, чим більше той обовязок виконуєш тим більше винен
як так?
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Додано: Чет 04 чер, 2026 15:33
sashaqbl написав: budivelnik написав:
А може тебе розігнати і штатку більш ефективного підрозділу заповнити?
Бо в тебе якийсь мудачний підхід
Ефективних розженемо а на неефективних увагу не звертаєм?
Моя бригада в топ-10 рейтингу стабільно.
А МОЯ рота забезпечує виявлення більшості цілей по батальйону.
Тому про ефективність не ти мені будеш розповідати.
Тобто . ти можеш пальці вєєром
а я повинен мовчки дурня слухати?
давай ще заяви що в Порошенка син не служить і тому ти за те щоб в ЗСУ забрали 2 млрд грн в рік, а ти за це погоджуєшся отримати шофера і збільшити свої понти на 1%
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Додано: Чет 04 чер, 2026 15:35
Banderlog написав:
я то тут при чім?
Що ти мене дістав?
Не подобається-не воюй.
Я що тобі заважаю?
бери сашу і зйобуйте з фронту.
Повір буде в СЗЧ на2 довбограя більше - фронт не посипеться...
найдете долярчика, влаштуєтесь в атб і будете розповідати про свої подвиги.
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