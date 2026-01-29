Додано: Чет 04 чер, 2026 15:25

budivelnik написав:



Не шкодує.

Тобто є різні люди

Одні ( як цей майстер) вважають що Держава ПРОГРАЛА забравши його в ЗСУ , бо раніше те що ЗСУ отримувало від нього БЕЗКОШТОВНО тепер Держава оплачує в 50000+ грн/місяць.

Так ризик потрапити під КАБ -є...

Але й у Львові орєшнік впав за 1000 +/- метрів від його робочого місця Не шкодує.Тобто є різні людиОдні ( як цей майстер) вважають що Держава ПРОГРАЛА забравши його в ЗСУ , бо раніше те що ЗСУ отримувало від нього БЕЗКОШТОВНО тепер Держава оплачує в 50000+ грн/місяць.Так ризик потрапити під КАБ -є...Але й у Львові орєшнік впав за 1000 +/- метрів від його робочого місця

ти чогось рішив що є якесь ефемерне "наше" яке всі мають хотіти захищати, а конкретно сказати шо воно таке чогось не хочеш. Он в нас є люди які лишились під росіянами є такі які виїхали за кордон і їх доля отої нашесті чомусь не турбує.За шо воювати всі мають? За революцію гідності? За мову? За релігію отриманого томосу? За землю? Чи свободу ведення бізнесу?Ти певен що в цій країні є достатньо людей для кого ці питання повод воювати?Щодо твого майстра...Це вже конструктивна розмова. Заробляв він в львові ну хай тисяч 30 в місяць, не спав в своїй хаті? З жінкою?В пішій доступності були кавярні і львівські пляцки, дантист,і фітнес зал з басейном?Зара замість 30 він має 50+, живе в якійсь конурі і не одноосібно а в вуглі, з його коло нього його машина та 4 рюкзака хламу, вихідних нема. І нема багато чого.Про каб і ракету в львів не сміши... вистачить того що він їздить по одних дорогах з військовими шоферами які чогось не дотримуються ні швидкісного режиму ні заборони на алкоголь)Про заробіток в рази більше.. ну раптом він збоку ще щось наскубе щоб лишилось ті самі 50+ після донатів на армію. Добавим ще надмірні витрати на життя то він в плюсі доларів на 300і це я іще позитивно мислю.Поцікався скільки твій довольний майстер відклав грошей за півроку?