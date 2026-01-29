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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 04 чер, 2026 16:20
budivelnik написав: sashaqbl написав: budivelnik написав:
Що пофік скільки ти заплатив -це ролі не грає якщо ти не був на посаді кухара в тилу......
Тобто
Ти чого хочеш?
Тєльняшку порвати і з голою дупою на кулемети
Чи все таки хочеш перемогти?
Друже, я вже написав вище про ефективність і про те, хто забезпечує ЗСУ по факту. Просто ця правда для ухилянта незручна.
Добре ЗСУ забезпечує ЗАХІД....
Хоча ОФІЦІЙНО
Захід забезпечує ЦИВІЛЬНИЙ СЕКТОР
А ЗСУ забезпечують податки/збори/донати України..
Припустимо ти цього не знав і віриш що їсиш американську тушонку, закусуєш канадським хлібом і запускаєш китайсько/англійські дрони.....
Але ж реальність не така.
Якщо завтра твоя дружина(вчителька в школі) напише тобі що зарплати не дали
Тато/мама-пенсіонери напишуть що пенсія відсутня
а твій брат працівникхлібзаводу скаже що хліба нема, бо його двоюрідного дятька фермера забрали до тебе шофером і комбайн зерно не зібрав
Що ти тоді будеш розповідати про забезпечення?
ПС
може поясниш якого милого ми по тилу педерації запускаємо більше дронів ніж по фронту? навіщо ми нищимо їх цивільну інфраструктуру..
А раз ми нищимо їх, то напевно й наша для війни навіщось потрібна
Во-первых: прямо завтра - такого никогда не будет.
Во-вторых: где-то за год до этого "завтра" - станет понятно, что со сроками нужно что-то начинать решать. А не "допока согласится на переговоры".
Та лехко: потому, что "бомба всегда попадает в эпицентр" - НПЗ не сильно мобильны и хорошо заметны. В отличии от.
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Додано: Чет 04 чер, 2026 16:21
sashaqbl написав:
Але хай навіть так, я готовий відмовитися від половини зарплати заради заповнення штатки.
Це розмова.....
Тепер повертаємосбь до попереднього мого повідомлення...
Є ТЦК яке привело в твій підрозділ якусь кількість людей
є мій старший який своєю діяльністю ЗБЕРІГ в лавах ЗСУ не меншу кількість людей...
Питання
Назви причини по яким ми будемо зменшувати ЗАГАЛЬНУ ефективність роботи ТЦК+ПІДРОЗДІЛ САШІ+ДОПОМОГА ВІД СИНА
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budivelnik
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Додано: Чет 04 чер, 2026 16:25
sashaqbl написав:
Я не буду розказувати тут деталі забезпечення своєї роти. Але твого там відсотків 5 набереться. Якщо від цього відмовитися і заповнити штатку - то ефективність ЗРОСТЕ!
Скажи йому що рота сама на себе донатить.. кожен за 2 волонтера.
Тилу в нормальному розумінні просто нема.
В нас зараз підрозділи даж підвал в тилу віджати не можуть,
а за гроші оказується тож не пускають, бо ризик..
Нє люди які йдуть на чпівпрацю є, но такі вже всі зайняті.
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Додано: Чет 04 чер, 2026 16:25
Banderlog написав: budivelnik написав:
Дійшло..
А так як обєм робіт впав (бо на себе він працював по ночам) то тепер той час він просто спить.... відсипаєється в ЗСУ від багатого і халявного життя в ТИЛУ.
не дійшло. Питання лишилось.
скільки він відкладав у львові і скільки відкладає зараз? Шо з сімєю?
Робив на 75 000 в місяць
З них - на 50000 робив БЕЗКОШТОВНО для ЗСУ і волонтерів ( вигідніше притягнути машину з під Сум у Львів і відправити назад ніж ремонтувати там)
На 25000 робив за гроші (наприклад ремонтував мої електромобілі) , з них 5000 платив податків, за 20000 жив з сімєю.....
Зараз він ОТРИУЄ 50000, скільки відправляє сімї і скільки залишає собі я не знаю...
Мене не цікавлять як хтось розпоряджається заробленим..
Просто ти порівняй
Він у Львові робив на 75000 жив на 20000
Зараз він робить на 50000 і живе думаю на тих самих 50000+ , а так як його ще й годують а до алкоголю/сигарет він не привчений, то думаю з тих 50000 - як мінімум 30000-35000 відправляється сімї.
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Додано: Чет 04 чер, 2026 16:28
Banderlog написав:
Скажи йому що рота сама на себе донатить.. кожен за 2 волонтера.
Класно
Я це вже чув, від долярчика, дайте мені в тилу 100 000 і я буду 10 000 донатити....
Тому ще раз
В мене 100 000, -40 000 я витрачаю на сімю, - 60000 відправляю у Вашу сторону..
Питання
Скільки з того що рота задонатила на себе - піде в мою сторону? Нуль?
То можеЩось ви куме 3,14дите, що Ви не жонаті
Ви так файно .бите, мов би дурнуваті....
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Додано: Чет 04 чер, 2026 16:29
budivelnik написав: sashaqbl написав:
Але хай навіть так, я готовий відмовитися від половини зарплати заради заповнення штатки.
Це розмова.....
Тепер повертаємосбь до попереднього мого повідомлення...
Є ТЦК яке привело в твій підрозділ якусь кількість людей
є мій старший який своєю діяльністю ЗБЕРІГ в лавах ЗСУ не меншу кількість людей...
......
Так и это "розмова"... А вот если бы - как во WW II - "за нами Сталинград - и отступать некуда!". Тоже были бы размышления - "а не мало ли я себе оставляю - 40%?"
Что ни говори, но эта "псевдо-экзистенциальность" все общественные контракты прошлого - порядочно перекраивает...
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Додано: Чет 04 чер, 2026 16:29
budivelnik написав:
Це розмова.....
Тепер повертаємосбь до попереднього мого повідомлення...
Є ТЦК яке привело в твій підрозділ якусь кількість людей
є мій старший який своєю діяльністю ЗБЕРІГ в лавах ЗСУ не меншу кількість людей...
Питання
Назви причини по яким ми будемо зменшувати ЗАГАЛЬНУ ефективність роботи ТЦК+ПІДРОЗДІЛ САШІ+ДОПОМОГА ВІД СИНА
Проблема в тому, що негатив від існування такого ухилянта значно більший ніж позитив. Бо летусрок дивиться й каже:
- Якщо такий патріотичний будівельник з синами не йде воювати, то нахуя мені - напівсловаку начверть мадяру то треба?
Ти можеш розказувати скільки завгодно про ефективність. Але є така штука як психологія. І люди здебільшого тупі. І бояться. Вони часто роблять багато речей підсвідомо. І кожна твоя дія має вплив не тільки явний - скільки життів ти врятував, а й неявний - скільки людей ти мотивував/демотивував своїми діями.
Якщо ти ефективний - ти маєш бути лідером, ти маєш показувати іншим, як діяти.
А якщо ти тільки демотивуєш людей - то х... твоя ефективність.
UPD. Мадяр, маю таку думку, був. у бізнесі значно ефективніший, ніж ти. Але коли почалася війна, він пішов у ТРО. В піхоту.
Востаннє редагувалось sashaqbl
в Чет 04 чер, 2026 16:33, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 04 чер, 2026 16:30
budivelnik написав: Banderlog написав:
Скажи йому що рота сама на себе донатить.. кожен за 2 волонтера.
Питання
Скільки з того що рота задонатила на себе - піде в мою сторону? Нуль?
А защита от бурятов - она типа нашарик?
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Додано: Чет 04 чер, 2026 16:32
sashaqbl написав: budivelnik написав:
Це розмова.....
Тепер повертаємосбь до попереднього мого повідомлення...
Є ТЦК яке привело в твій підрозділ якусь кількість людей
є мій старший який своєю діяльністю ЗБЕРІГ в лавах ЗСУ не меншу кількість людей...
Питання
Назви причини по яким ми будемо зменшувати ЗАГАЛЬНУ ефективність роботи ТЦК+ПІДРОЗДІЛ САШІ+ДОПОМОГА ВІД СИНА
Проблема в тому, що негатив від існування такого ухилянта значно більший ніж позитив. Бо летусрок дивиться й каже:
Проблема в тому, що до летусроків у тебе претензій немає, але є претензії до тих, хто тебе підтримує і забезпечує ...
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Додано: Чет 04 чер, 2026 16:37
sashaqbl написав: budivelnik написав:
Це розмова.....
Тепер повертаємосбь до попереднього мого повідомлення...
Є ТЦК яке привело в твій підрозділ якусь кількість людей
є мій старший який своєю діяльністю ЗБЕРІГ в лавах ЗСУ не меншу кількість людей...
Питання
Назви причини по яким ми будемо зменшувати ЗАГАЛЬНУ ефективність роботи ТЦК+ПІДРОЗДІЛ САШІ+ДОПОМОГА ВІД СИНА
Проблема в тому, що негатив від існування такого ухилянта значно більший ніж позитив. Бо летусрок дивиться й каже:
- Якщо такий патріотичний будівельник з синами не йде воювати, то нахуя мені - напівсловаку начверть мадяру то треба?
Ти можеш розказувати скільки завгодно про ефективність. Але є така штука як психологія. І люди здебільшого тупі. І бояться. Вони часто роблять багато речей підсвідомо. І кожна твоя дія має вплив не тільки явний - скільки життів ти врятував, а й неявний - скільки людей ти мотивував/демотивував своїми діями.
Якщо ти ефективний - ти маєш бути лідером, ти маєш показувати іншим, як діяти.
А якщо ти тільки демотивуєш людей - то х... твоя ефективність.
UPD. Мадяр, маю таку думку, був. у бізнесі значно ефективніший, ніж ти. Але коли почалася війна, він пішов у ТРО. В піхоту.
Хантер з сином мотивує воювати, а Флайман донатити. Розходимось
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