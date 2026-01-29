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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 179941799517996179971799817999>
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 19:09

  ЛАД написав:У меня в своё время были неплохие возможности свалить отсюда, но я не хотел. А сейчас впервые жалею об этом. И не только из-за войны.

Ніколи не запізно, можливо й світ заграє новими барвами.
Мне не нравятся изменения, которые происходят в стране. И происходят не в сторону Европы, а, скорее, в сторону наших врагов. Не в смысле какого-то сближения с ними, этого, естественно, нет. Сближение в отношении, не знаю, как правильно сказать, психологическом? идейном?

Вороги в даному випадку це хто?
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 19:12

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:Ти тут напарював, що він менше вкладається і в рази більше заробляє за час коли був у львові.
Ти точно вмієш читати?
Він ПРАЦЮВАВ у Львові в 1,5 рази БІЛЬШЕ ніж в ЗСУ, але так як 2/3 роботи виконував У ЛЬВОВІ для ЗСУ9ВОЛОНТЕРІВ) безкоштовно то жив за 20000 грн і ще 5000 платив податків
Тепер він в ЗСУ , робить в ЗСУ те саме що робив ( і стільки ж) скільки робив БЕЗКОШТОВНО у Львові, але тепер отримує за це від ЗСУ 50000....

Дійшло..
А так як обєм робіт впав (бо на себе він працював по ночам) то тепер той час він просто спить.... відсипаєється в ЗСУ від багатого і халявного життя в ТИЛУ.

Вот интересно, как он мог в ТЫЛУ делать для армии больше, чем сейчас, или пусть даже столько же?
В тылу ему всё-таки приходилось делать и какую-то гражданскую работу, а в армии он занимается ТОЛЬКО работой для армии при "ненормированном рабочем дне".
И не надо рассказывать, что на гражданке он работал на себя по ночам - человек без сна обходиться не может. А если он такой уникум, что может, так сейчас он может работать для армии круглосуточно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 04 чер, 2026 19:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 19:13

  Water написав:
Мне не нравятся изменения, которые происходят в стране. И происходят не в сторону Европы, а, скорее, в сторону наших врагов. Не в смысле какого-то сближения с ними, этого, естественно, нет. Сближение в отношении, не знаю, как правильно сказать, психологическом? идейном?

Вороги в даному випадку це хто?

Очевидно, что запоребрик.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 19:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Дивує оця славянська риса шукати героїв лохів та культ прометея якого по огонь ніхто не посилав.

Прометею просто завидуют - у него печень каждый день новая отрастала :)
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 19:21

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
"Громадянин" румунії на теріторії України, без паспорту, але громадянин )

Не тринди, сам побіг в Европу, але іншим не можна - це ж сутність московитів )

В смислі без паспорта? :lol: в мене цілих 2 паспорта. І до чого тут територія?

Громадянином можно стати лише отримавши паспорт

А ти отримав паспорт, бо "громадянин"
Громадянин чого ? ) якщо у тебе не було паспорту до цього )

Ти побіг в Европу, але іншим не можна )
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 19:22

  pesikot написав:
  Banderlog написав:Дивує оця славянська риса шукати героїв лохів та культ прометея якого по огонь ніхто не посилав.
Нічо, ці хитрі свинопаси та гречкосії іще зустрінуться з культом вальгалли :lol:

Звичайний циган, а пафосу ... )

Ну по перше, я з світлого балканського типу) а по друге шо ти маєш проти циган?)
Телемарафон не слухають?)))
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 19:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Мне не нравятся изменения, которые происходят в стране. И происходят не в сторону Европы, а, скорее, в сторону наших врагов. Не в смысле какого-то сближения с ними, этого, естественно, нет. Сближение в отношении, не знаю, как правильно сказать, психологическом? идейном? Не те слова, но как назвать правильно, не могу сообразить.

Это не изменения. Просто война ярче проявила склонность людей, не имеющих собственного мнения, пользоваться общепринятыми суррогатами. Их голоса стали слышнее, а неприятие хоть какой-то мысли агрессивнее. Увы, но сейчас есть, чем это "оправдать".
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 19:26

  budivelnik написав:..........
може поясниш якого милого ми по тилу педерації запускаємо більше дронів ніж по фронту? навіщо ми нищимо їх цивільну інфраструктуру..
А раз ми нищимо їх, то напевно й наша для війни навіщось потрібна

Официально мы не "нищимо їх цивільну інфраструктуру".
Нефтепереработка, экспортные терминалы, оборонные заводы это если и цивільна інфраструктура, то обеспечивающая возможность ведения войны, а не жизнедеятельность населения.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 19:28

  ЛАД написав:

Дійшло..
А так як обєм робіт впав (бо на себе він працював по ночам) то тепер той час він просто спить.... відсипаєється в ЗСУ від багатого і халявного життя в ТИЛУ.

Вот интересно, как он мог в ТЫЛУ делать для армии больше, чем сейчас, или пусть даже столько же?
В тылу ему всё-таки

Ясєн пєнь як, тепер розпі здяйствує і заробляє в кілька раз більше.
А бєзопасность на рівні львова, мож і вища бо тут ракети рідше літають)
А якщо б він був в тиловій частині то заробляв тисяч 27. Може.
Востаннє редагувалось Banderlog в Чет 04 чер, 2026 19:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 19:28

  Hotab написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:...........
А хтось заявляв що «відміняє»? Вам досі не дійшло, що зниження втрат піхоти знижує їх потребу в мобілізації і доставці до ЛБЗ?

Роль КАБів росіян для наступу і «просочування»
[img]https://i.ibb.co/s9Cr6Qpg/IMG-2124.jpg[/img

Наче все очевидно, але ви ніяк не вгамуєтесь в порожніх сперечаннях.
Спасибо за объяснение элементарных истин о роли артподготовки. :)
Вот только давно не слышал о "штурмах". Даже без бронетехники.
И если всё так просто, как вы пишете, то почему нет продвижения у росс. войск?

Звертайтесь.
Ви все зрозуміли про роль КАБів , наших і їхніх? Чи ще залишились питання?
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