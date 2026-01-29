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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 11:15
sashaqbl написав: ЛАД написав:
В отличие от уничтожения оборонных предприятий или нефтепереработки.
Но именно уничтожения, а не приостановки работы на несколько дней.
Не уверен, что у нас есть возможность именно уничтожения предприятий РФ.
А мы выходим из положения благодаря огромной помощи Запада. Иначе, скорее всего, у нас крупные города были бы уже без электричества и тепла. А производство оружия мы часто размещает на Западе, а большей частью получаем с Запада готовое.
Для повного знищення потрібне повне панування в повітрі. Тому це, на мою думку неможливе.
Але суттєве пошкодження нафтової галузі з потребою в довготривалому(місяці й навіть роки) ремонті можливе. Чому я так вважаю:
- запаси запчастин для ремонтів на складах не безкінечні.
- частина обладнання західного виробництва.
- і що найважливіше - частина цього обладняння, на відміну від запчастин для боїнгів - НЕ Є СЕРІЙНИМ. Тобто це штучні речі які виготовлялися під конкретний завод. Їх буде значно важче замовити в обхід санкцій. Не кажу що неможливо, але це коштуватиме грошей і часу.
Возможно.
Не знаком с нефтепереработкой и терминалами по отгрузке и не знаю, насколько возможно
нанести такие существенные поражения. Допускаю, что это в значительной мере пропаганда.
Как было с нашими электростанциями, когда сообщали об их уничтожении. Теперь читаю наших энергетиков, которые говорят, что уничтожить электростанции невозможно. Можно только повредить часть оборудования.
Пока что практика показывает, что наши удары по нефтеотрасли приводят к временным и относительно краткосрочным остановкам, которые уменьшают мощности отрасли на несколько %. Это тоже хорошо и важно, но всё же далеко не то, о чём вы пишете. Достаточно ли у нас возможностей для регулярных обстрелов, которые приведут к значительному падению производства (пусть не в разы, но хотя бы на 20-30%), не знаю.
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 11:20
prodigy написав: ЛАД написав:
Дворце спорта военные были. В 2022 даже много.
це секретна інформація, хоч і застаріла.
саме про це я натякав майору Бандерлогу, щоб тримався інформаційної гігіени
вас це також стосується
Вам бы в СМЕРШе работать.
Был бы образцовый работник.
А сколько людей посадили бы.
Делать секрет из события почти 3-летней давности, результаты которого хорошо видны с дронов даже с некачественной оптикой...
Я уж не говорю о тысячах (десятках тысяч?) людей, которые видят это собственными глазами.
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 11:34
sashaqbl написав:
Якщо відверто, можливо для декого з місцевих це буде єресь, але я не думаю, що хтось в РФ свідомо займається терором, стріляючи ракетами по житловим будинкам.
Можливо системно дійсно такого немає (бо це, як на мене, безґлуздо - дуже дорого і без якогось зрозумілого результату), проте виключення точно є - як, наприклад, удар по тому ж Охматдиту, він очевидно був спеціально по лікарні
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 11:43
ЛАД написав: sashaqbl написав: ЛАД написав:
Но вблизи Барабашки с Эпицентром ничего серьёзного нет.
Во Дворце спорта военные были. В 2022 даже много. 01.09.2024 там уже почти никого не оставалось и вряд ли стоило потраченных на него 6 или 7 (не помню точно) ракет. Могу привести и ещё, возможно, более яркие примеры. Тут либо супернеточность, либо стреляли в белый свет как в копеечку.
Якщо відверто, можливо для декого з місцевих це буде єресь, але я не думаю, що хтось в РФ свідомо займається терором, стріляючи ракетами по житловим будинкам.
Але є ряд факторів, які призводять до таких ударів:
1) якість і точність зброї
2) якість розвідки, яка може бути х******, можуть бути просто припискі і координати від фонаря взяті
3) робота РЕБ і ППО.
Якщо відверто, то я тоже примерно так думаю.
Особенно по первым 2 пунктам. Третий, вероятно, начал срабатывать сравнительно недавно. Во всяком случае, на большей части территории. В Киеве, возможно, раньше.
В основном, по-видимому, так и есть.
Во всяком случае, при всех прилётах я первым делом соображал, что там есть рядом. И очень часто что-то да находилось.
Но допускаю ещё один вариант - стреляли просто для "выполнения плана". Когда, было время, Харьков, например, "по графику" обстреливали С-300, то, с одной стороны, это неточное оружие, а, с другой стороны, при нехватке разведанных целей могли стрелять наугад, куда придётся.
В них є зброя різного класу точності, бувають каб і по площадям а бувають наведені. Щодо вибору цілей то бють по іфраструктурі, по магазинам, ларькам з кавою й бєляшами. По запоріжжю по пошті, автовокзалу, супермаркету. Понятно що військові цим також користуютьсч но вважати це сугубо військовими цілями...
Щодо гріпенів то їх раза в 5 треба більше.
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 11:58
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
На словах "подалі від Раші", а по факту всё больше общего.
..........
Який найреальніший спосіб зробити так щоб бути подалі від роССії?
Я знаю тільки ОДИН
розвал педерації = подалі від агресії.
Каким образом вы собираетесь этого добиться?
Парадом ЗСУ на Красной площади?
К сожалению, не реально.
Как ещё?
залишки російської імперії й так почуваюь себе погано. війна з Україною прискорює всі процеси розпаду. вони самі все зроблять - бо створити нічого не можуть, лише знищувати.
а ви ЛАД закінчуйте свою думку - поки Раша не розвалиться, в нас на кордонах завжди буде підступний ворог. й треба навчитися з цим жити...
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 12:01
ЛАД написав:
Какой геноцид встановлювала РФ в Африці
budivelnik написав: Banderlog написав:
а нахіба ви туди зібрались йти?
шоб шо?
Я зібрався для того , щоб мої внуки не воювали з Китаєм за те чий Урал?
чи не встановлювали геноцид в Африці
?
РФ с Китаем уже собрались воевать за Урал?
подивиться відео Вагнера. чи для вас це не геноцид? а кувалду вагнерівці для чого використовують?
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 12:02
Пишут с Крима.
На сегодняшний день пока никто на нас внимания не обратил. Анонсирован 3 дня вообще без бензина. Юриков перестали заправлять даже по талонам. Люди стоят в очереди сутками, и это не образно. В 22 занимают очередь на 6 утра бензовоз ещё нет, стоят. Эти очереди создают, опа, внезапно пробки, так как занимают правые полосы, город стоит в пробках и выжигает остатки топлива. Никто ничего не делает. Власть раз в трое суток продлевает без бензиновый режим. И на этом все. Мне 45 лет, я даже в 90 е такого не припомню. Через три дня мне на работу, будет ли транспорт, чтобы туда добраться? Пешком слишком большое расстояние. Если я не приду на работу, не выполню свои обязанности, домино продолжит падение. В новостях у скабеевой тихо. Может нас нет уже в инфо поле России?
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 12:03
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Но вблизи Барабашки с Эпицентром ничего серьёзного нет.
Во Дворце спорта военные были. В 2022 даже много. 01.09.2024 там уже почти никого не оставалось и вряд ли стоило потраченных на него 6 или 7 (не помню точно) ракет. Могу привести и ещё, возможно, более яркие примеры. Тут либо супернеточность, либо стреляли в белый свет как в копеечку.
Якщо відверто, можливо для декого з місцевих це буде єресь, але я не думаю, що хтось в РФ свідомо займається терором, стріляючи ракетами по житловим будинкам.
Але є ряд факторів, які призводять до таких ударів:
1) якість і точність зброї
2) якість розвідки, яка може бути х******, можуть бути просто припискі і координати від фонаря взяті
3) робота РЕБ і ППО.
а більш проста причина - терор населення, щоб потім місцеві дурники бігали та верещали, що треба домовлятися за будь-яку ціну. терор зараз - це чи не єдине, що залишилось Раші. тому так, Раша свідомо займається терором...
вони не цілять в конкретний будинок, але обстріл щілбної міської забудови - кудись та влучать...
Востаннє редагувалось Shaman
в П'ят 05 чер, 2026 12:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 12:05
Letusrock написав: sashaqbl написав: ЛАД написав:
Но вблизи Барабашки с Эпицентром ничего серьёзного нет.
Во Дворце спорта военные были. В 2022 даже много. 01.09.2024 там уже почти никого не оставалось и вряд ли стоило потраченных на него 6 или 7 (не помню точно) ракет..
Якщо відверто, можливо для декого з місцевих це буде єресь
, але я не думаю, що хтось в РФ свідомо займається терором, стріляючи ракетами по житловим будинкам.
Але є ряд факторів, які призводять до таких ударів:
1) якість і точність зброї
2) якість розвідки, яка може бути х******, можуть бути просто припискі і координати від фонаря взяті
3) робота РЕБ і ППО.
непопулярна тема, зараз диванні засуджувачі підтягнуться з криками
ні, це просто перекличка ІПСОшників
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 12:10
ЛАД написав: Hotab написав:ЛАД
Сама - ніякого
Какой геноцид встановлювала РФ в Африці?
Але підтримують най конче ніші диктаторські режими. Де найбільша біднота .
Так и нечего писать.
И не заставляйте меня вспоминать, какие режимы поддерживал Запад
, если только они говорили "красивые слова" и проводили прозападную политику.
тут на вас чекають дописи про звірста західних імпераіалістів
а режими які Раша ЗАРАЗ підтримує - не напише аж жодного. ви що, там всі Достоєвського читать - про "право имею"
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