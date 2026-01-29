Додано: П'ят 05 чер, 2026 14:09

ЛАД написав: Можно сколько угодно рассказывать, что хантер нам не нужен, обойдёмся, но до войны он где-то работал, что-то делал и приносил пользу обществу. Кто займёт его место? Можно сколько угодно рассказывать, что хантер нам не нужен, обойдёмся, но до войны он где-то работал, что-то делал и приносил пользу обществу. Кто займёт его место?

Ви так і не зрозуміли різницю між совком і капіталізмом.А раз так, то знову ж не розумієте чому капіталізм розвивається швидше ніж совок...При чому не обовязково капіталізм розвивається в протилежні від соціальної справедливості сторону( той самий шведський капіталізм ближче до соціалізму ніж розвинутий соціалізм совка (який ближчий до фашизму)Так отВ капіталізмі - головне ВИГОДА для окремого індивідума, а так як ці індивідуми зібрані в одному суспільстві і їх діяльність регулюється однаковими правилами , то ГОНИТВА кожного ОКРЕМОГО ЗАСВОЄ благополуччя - перетворюється в рух суспільства до кращого життя...Таким чином, будь який індивідум, який створює менше ніж споживає - просто ТОРМОЗИТЬ загальний рух УСЬОГО СУСПІЛЬСТВАа раз так, то чим менше тормозів-тим швидше прийдемо до хорошого..Тепер відразу відповідь на демагогічну заявку якою совки користуються..Так Ви фашисти і хочете знищити всіх слабких...І от тут найцікавіше те що ЧИМ БАГАТШЕ суспільство , тим більший обєм благ воно може перерозподілити на користь слабких....Правда цей перерозподіл робиться дуже цікаво - до найнижчої межі, тобтоїсти дадуть , вдягнутись дадуть, таку сяку меддопомогу - дадуть...а от вже щось більше - зась.І цей механізм з часом створює умови що в прошарку бідних погоджується жити менше 10% суспільства, ( а не так як в нас , 70% живуть БІДНО але ОДНАКОВО )