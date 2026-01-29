ніхто з финами не домовлявся
Сталін виказав свої вимоги, на які погодились партнери по антігітлерівській коаліції
США, Великобританія, і навіть Франція чудово розуміли на які вимоги здатна Фінляндія,
все було узгоджено у Парижському мирному доворі(договорах, тому їх було декілька)
Паризькі мирні договори 1947 року — це міжнародні угоди, підписані 10 лютого 1947 року, які офіційно завершили Другу світовій війну для європейських союзників нацистської Німеччини: Італії, Румунії, Угорщини, Болгарії та Фінляндії.
Основні деталіДата підписання: 10 лютого 1947 року.
Дата набуття чинності: 15 вересня 1947 року.
Країни-переможниці: СРСР, США, Велика Британія та Франція.
Учасник від України: Делегація УРСР (очолювана міністром закордонних справ Дмитром Мануїльським), яка також підписала договори.
Основні положення договорів
Територіальні зміни:
Італія втратила свої колонії та поступилася деякими територіями на користь Франції, Югославії та Греції.
Фінляндія повернула СРСР територію Петсамо (Печенга) та підтвердила втрату частини Карелії.
Румунія офіційно визнала втрату Бессарабії та Північної Буковини на користь СРСР, а також Південної Добруджі на користь Болгарії.
Угорщина втратила території, які перед цим отримала від Чехословаччини та Румунії.
Репарації: Переможені країни зобов'язалися виплатити фінансові відшкодування. Найбільший тягар ліг на Фінляндію ($300 млн на користь СРСР) та Угорщину, тоді як суми для Болгарії та Румунії були меншими.
Фінляндія повністю виплатила всі військові репарації Радянському Союзу 18 вересня 1952 року. Країна стала єдиною державою у світі, яка виконала ці зобов'язання перед СРСР у повному обсязі
Форма виплати: Репарації виплачувалися переважно не грошима, а реальними товарами — кораблями, локомотивами, верстатами, папером та деревиною.