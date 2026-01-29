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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18015180161801718018
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 18:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:СРСР домовився з фінами


ніхто з финами не домовлявся
Сталін виказав свої вимоги, на які погодились партнери по антігітлерівській коаліції
США, Великобританія, і навіть Франція чудово розуміли на які вимоги здатна Фінляндія,
все було узгоджено у Парижському мирному доворі(договорах, тому їх було декілька)

Паризькі мирні договори 1947 року — це міжнародні угоди, підписані 10 лютого 1947 року, які офіційно завершили Другу світовій війну для європейських союзників нацистської Німеччини: Італії, Румунії, Угорщини, Болгарії та Фінляндії.

Основні деталіДата підписання: 10 лютого 1947 року.
Дата набуття чинності: 15 вересня 1947 року.

Країни-переможниці: СРСР, США, Велика Британія та Франція.

Учасник від України: Делегація УРСР (очолювана міністром закордонних справ Дмитром Мануїльським), яка також підписала договори.

Основні положення договорів

Територіальні зміни:
Італія втратила свої колонії та поступилася деякими територіями на користь Франції, Югославії та Греції.
Фінляндія повернула СРСР територію Петсамо (Печенга) та підтвердила втрату частини Карелії.

Румунія офіційно визнала втрату Бессарабії та Північної Буковини на користь СРСР, а також Південної Добруджі на користь Болгарії.

Угорщина втратила території, які перед цим отримала від Чехословаччини та Румунії.

Репарації: Переможені країни зобов'язалися виплатити фінансові відшкодування. Найбільший тягар ліг на Фінляндію ($300 млн на користь СРСР) та Угорщину, тоді як суми для Болгарії та Румунії були меншими.


Фінляндія повністю виплатила всі військові репарації Радянському Союзу 18 вересня 1952 року. Країна стала єдиною державою у світі, яка виконала ці зобов'язання перед СРСР у повному обсязі


Форма виплати: Репарації виплачувалися переважно не грошима, а реальними товарами — кораблями, локомотивами, верстатами, папером та деревиною.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 18:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:О финском варианте я уже объяснял,
Так і я вам пояснив...
Поясню ще раз
СРСР домовився з фінами
педерація гірша від СРСР і це видно по її поведінці в Криму...
Тому педерація повинна втратити інтерес до України і тільки тоді можна спробувати домовитись.
Раніше ніж педераційники не зацикляться у власних проблемах( а ми їм допомагаємо це робити) доти з ними говорити нічого , бо будь яка НАША ініціатива- буде сприйматись ними як прояв слабості.

Педерація топчеться на місці вже 5-тий місяць , а пуйло заявляє що вони наступають і захопили 5000 км2....
а якщо ви запропонуєте зупинитись? він же це не сприйме як переживання про здоровья його бійців( воно йому по барабану) він буде переконаний що ми на грані.
ніхто з финами не домовлявся
Це я використовую проти ЛАДа
він хоче щоб СРСР виглядав гарним і пухнастим- я це підтверджую... але в порівнянні з тим як виглядає педерація..
Тому й кажу ЛАДУ
порівняй як виконувалось
СРСР-Фінляндія
педерація-Крим....

і що тоді бідному пенсіонеру робити?
на фоні того що робив совок в Фінляндії - дії педерації в Криму по відношенню до України -це ж небо і земля....
але совок хоче щоб педерація хоча б до рівня срср піднялась
а це по суті не можливо.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 18:23

3млн під штик

  _hunter написав:
  Xenon написав:х..ло на форуме в Питере заявил что не собирается заканчивать "эСВэО"
интересно что на сей счёт скажут те кто здесь регулярно заявляют что это Зеленский против окончания войны

А еще что-то было? - там, вроде, "Громкое заявление" обещали... :roll:

масштабну мобілізацію 3млн під штик
flyman
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