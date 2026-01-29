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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18017180181801918020
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 07:55

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:В горах сезон відкрився, багато ідуть нелегально через кордон.

інфо з перших рук? раніше цигарки тягали через кордон, тепер ухилянтів? :lol:

З перших. І від провідників і від граничерів. За 3-4 чоловіка можно купити квартиру.

То скинь координати номерному фоксу, бо він мається тут, ніяк кордон не може перейти )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 07:59

  Shaman написав:нічого собі розцінки - а кажуть бідна країна... :lol:

орієнтовно 8 тисяч доларів.
Сам розумієш що з сигаретами на таку суму возні буде.
Дорого. Мож канєшно звязатись з неперевіреними людьми і знайти дешевше раза в 2 два, но я б не радив такого робити...
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 08:03

  Banderlog написав:
  Shaman написав:нічого собі розцінки - а кажуть бідна країна... :lol:

орієнтовно 8 тисяч доларів.
Сам розумієш що з сигаретами на таку суму возні буде.
Дорого. Мож канєшно звязатись з неперевіреними людьми і знайти дешевше раза в 2 два, но я б не радив такого робити...

може дійсно допоможеш деяким тутешнім страждальцям?.. :lol:

це ж все же колись було описано
И поскольку мы его верные подданные, мы ему услужим. Но поскольку мы его ночные подданные, мы и свою малую толику не упустим.

А с другой стороны, некоторые ученые люди хотят скрыться от гнева моего старшего брата и не пожалеют для этого своих средств. Во имя милосердия и чтобы облегчить душу моего старшего брата от бремени лишних злодейств, мы поможем этим людям. Впрочем, впоследствии, если его величеству понадобятся и эти головы, он их получит. Дешево, совсем дешево
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 08:09

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:інфо з перших рук? раніше цигарки тягали через кордон, тепер ухилянтів? :lol:

З перших. І від провідників і від граничерів. За 3-4 чоловіка можно купити квартиру.

То скинь координати номерному фоксу, бо він мається тут, ніяк кордон не може перейти )



я могу и из отпуска не вернуться
но я требую полной легальности в этом вопросе и чем дальше, тем больше
в конце-коноцов от меня тебе не удастся здыхаться и придется тебе понести суровое наказание перед украинским народом за те гнусности что ты творишь :D
fox767676
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 08:13

  Shaman написав:


це ж все же колись було описано
И поскольку мы его верные подданные, мы ему услужим. Но поскольку мы его ночные подданные, мы и свою малую толику не упустим.

поки шо в нас монархії нема.
І нікому служити обовязку нема. В сучасному світі кордони це анахронізм, має бути вільний ринок як товарів так і робітників.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 08:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:В сучасному світі кордони це анахронізм,


якщо сувереністські-патерналістські держави, то кордони можуть мати сенс
якщо ж було декілька лібертаріанських революцій поспіль під гаслами безпошлінних кружевних труселів, то кордони мають бути відкриті хоча б на тому рівні, що був до революцій чи хоча б у тоталітарних сусідів
fox767676
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 08:21

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:«Росія знову обирає війну». Зеленський оцінив відповідь Путіна на його відкритий лист

й так, хотілось би почути коментарів наших "перемовини будь-які", які ще недавно знову розповідали, що саме Україні треба докладати зусиль для перемовин.

Ти вважаєш те хамське послання було для перемовин? Це було спалення мостів. Наша влада ретельно випалює будьякі шляхи до передчасного договору.

Путін каже, що буде продовжувати воювати, але у тебе інша реальність - "Путін хоче миру" ...

Короткий зміст листа:
Ти старий, ми вас їб***, по 30 тисяч, росіяни недовольні тобою, ти вже 26 років сидиш, ми вас раком поставим, світ вас раком поставить, я про це потурбуюсь. А, цейво, давай війну закінчуй по ЛБЗ, дєд.

Зелена дипломатія — потужний шлях до миру.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 08:25

  Schmit написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:Ти вважаєш те хамське послання було для перемовин? Це було спалення мостів. Наша влада ретельно випалює будьякі шляхи до передчасного договору.

Путін каже, що буде продовжувати воювати, але у тебе інша реальність - "Путін хоче миру" ...

Короткий зміст листа:
Ти старий, ми вас їб***, по 30 тисяч, росіяни недовольні тобою, ти вже 26 років сидиш, ми вас раком поставим, світ вас раком поставить, я про це потурбуюсь. А, цейво, давай війну закінчуй по ЛБЗ, дєд.

Зелена дипломатія — потужний шлях до миру.


То зеленський коменти під своїми акаунтами у соцмережах почитав і вирішив взяти стиль на озброєння, трішечки причесавши :D


Якщо серйозно, то катастрофа коли країною керують люди з розумом та відповідальністю підлітків
fox767676
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