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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 06 чер, 2026 08:48
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Додано: Суб 06 чер, 2026 09:50
smdtranz написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodatsya-kvartira-st-panske-ID10vkPm.html
вот еще объект уникальный. локация!
не Киев, конечно
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Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim