Додано: Нед 07 чер, 2026 15:26

ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав: И уменьшение населения за 30 лет на 10 млн. с 52 до 42 млн. это не "дикое" уменьшение, которое "легко" объясняется выездом 0,3 млн евреев И уменьшение населения за 30 лет на 10 млн. с 52 до 42 млн. это не "дикое" уменьшение, которое "легко" объясняется выездом 0,3 млн евреев Ти ж прочитав що я написав

Знову взявся за старе.. за 0,3 млн Євреїв?

А чому пропустив виїзд москалів ?

Памятаєш мої таблички...

_________________1991 рік________________2020 рік

Всього населення - 51 млн_________________40 млн

______Українців - 35 млн__________________35 млн

______росіян ___ -16 млн___________________5 млн



Тобто те що при розвалі імперії , імперці з російським корінням здриснули з окупованих територій на материнську для них території - тебе це не дивує?

Будеш мати час- подивишся як змінилась кількість Сербів в Хорватії, Косово, Боснії -- в порівнянні з часами Югославії.



ПС

от так пропоГАНДОНИ і заробляють гроші, просто витягуючи 3% і забуваючи про 97%... Ти ж прочитав що я написавЗнову взявся за старе.. за 0,3 млн Євреїв?А чому пропустив виїзд москалів ?Памятаєш мої таблички..._________________1991 рік________________2020 рікВсього населення - 51 млн_________________40 млн______Українців - 35 млн__________________35 млн______росіян ___ -16 млн___________________5 млнТобто те що при розвалі імперії , імперці з російським корінням здриснули з окупованих територій на материнську для них території - тебе це не дивує?Будеш мати час- подивишся як змінилась кількість Сербів в Хорватії, Косово, Боснії -- в порівнянні з часами Югославії.ПСот так пропоГАНДОНИ і заробляють гроші, просто витягуючи 3% і забуваючи про 97%... Можете подтвердить ваши домыслы какими-нибудь реальными данными о выезде в РФ?

Уже когда-то отвечал - при записи национальности [b]со слов национальность меняется очень легко.[/b] Особенно в смешанных семьях, которых у нас было достаточно много.

Уже приводил пример знакомой, у которой отец был украинец, а мать еврейкой. В советские времена она была украинкой, потом, когда стало нужно, стала еврейкой. И дети, соответственно, тоже. Можете подтвердить ваши домыслы какими-нибудь реальными данными о выезде в РФ?Уже когда-то отвечал - при записинациональность меняется очень легко.[/b] Особенно в смешанных семьях, которых у нас было достаточно много.Уже приводил пример знакомой, у которой отец был украинец, а мать еврейкой. В советские времена она была украинкой, потом, когда стало нужно, стала еврейкой. И дети, соответственно, тоже.

кАкІє вАшІ дАкАзАтЕльствА..... ?Давай по порядку1 Якщо тобі потрібні паспортні данні 10 млн зникнувших з України в 1991-2001 роках - то я відразу скажу що в мен їх немаєАле при цьому зауважуВ тебе також таких данних не має, тобто по цьому пунктути маєш право не приймати ці данняя маю право бачити в пятій точці твоє право.2 Поясни менічи працювала твоє теза яку ти і я виділили в часи совка?Якщо працювалаТоді все простоТі кого в часи совка ЗМУСИЛИ назвати себе роССіянином, як тільки зник цей тиск-відразу назвали себе тим ким і були.ДодамТиск в Україні по питанню національності НА ПОРЯДОК нижчий ніж в педерації.Просто глянь - ти ТУТ пишеш педераційноюА тепер зайди на російський форум і напиши щось УКРАЇНСЬКОЮрізниця в часі між тим що тебе тут за 12 років агресії не заблокували по мовній ознаці і тими годинами-днями коли тебе заблокують педераційні форуми - і є співвідношеннями тиску3 Поясни меніУкраїна ПЕРЕСТАЛА задовільняти РОСІЯН як Батьківщина, але в них РАДЯНСЬКИЙ паспорт і на них тисне мовне питання(тай бандерівці потихеньку приходять до влади , особливо діти тих кого в Сибір/Далекий Схід) імперія відправляла... У нас 2/3 уряду 1991-2005 років - народилися(форум не хоче пропускати уро.дженці) РоССії... правда місця народження в них Магадан/карлаг.....В яку республіку вони поїдуть ?Даш відповідь -ЛОГІЧНО без виписок з паспортів- тоді й продовжимо.ПСнагадаю ще разВідразу виїхало пару мільйонів(педерація за рахунок нафти краще стала жити ніж Україна, тому всі хто мав звязки в россії туди чухнув в перші роки)За 30 років за рахунок народжуваності впало на 3 млн осіб мінімумПісля анексії ОРЛО і Криму ще впало на 4-5 млнПісля 2022 року виїхало ще 5-8 млн...Тому такСьогодні на теренах України , якщо є 25-30 млн - то це добре..Але це не тому що МИРНА УКРАЇНА поганаце тому що в України є дебільний сусід.