1. Бачив. я поки потрапляю в першу категорію. Я в і в ліміти 1 групи ФОП би вліз, але ж змушують використовувати 3 групу...
2. Всі, банальним невиконанням власних законів, не кажучи вже про невиконання прередвиборчих обіцянок.
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Додано: Нед 07 чер, 2026 16:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
1. Бачив. я поки потрапляю в першу категорію. Я в і в ліміти 1 групи ФОП би вліз, але ж змушують використовувати 3 групу...
2. Всі, банальним невиконанням власних законів, не кажучи вже про невиконання прередвиборчих обіцянок.
Додано: Нед 07 чер, 2026 16:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 07 чер, 2026 16:11
1 Ти на 3 групі здаєш два звіти в квартал, і робиш ТРИ платежі в квартал в сторону податкової....(
раз в квартал
17000 -5% ПДФО
1800 грн-ЄСВ собі на пенсію для стажу
3 500 - 1% військовий)
Як на мене це не таке вже й важке навантаження для прибутку в 350 000 грн/квартал
Якого тобі полегшення ще треба?
2 Озвуч, якими передвиборними обіцянками хтось не дає(заважає) тобі особисто вести бізнес (крім обмеження виїзду під час війни)
Озвуч
ЩО тобі заважає ПРАЦЮВАТИ з доходом 1 444 049 грн(167 мінімальних зарплат)
Які конкретно дії ВЛАДИ...
Не конкуруючих з тобою бізнес організацій( банки/підприємства/фопи) а саме ВЛАДА
який тобі ще потрібен закон на ці суми?
Хто з контролюючих організацій хоч раз прийшов до тебе за хабарем?
Ніхто
Так що тобі заважає
Завищене его і рожеві поні?
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 07 чер, 2026 16:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 07 чер, 2026 16:13
Офіційна позиція росії, - денацифікація (знищення нації), демілітаризація (знищення армії) України. Вони готові вести переговори виключно на цю тему.
Більше нічого.
Що там робиться на неофіційному рівні я не знаю. От, зовсім, жодної інформації.
Але обміни полоненими є.
Додано: Нед 07 чер, 2026 16:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Як мінімум скасування вимоги мати первинну документацію (бо зараз влетіти в штраф на 150% - раз плюнути), можливість вносити все в РРО протягом звітного періоду, а не одразу, доступ до держ. тендерів без геморою і наявність нормальних грантів як в ЄС.
А ну ще або зняти ліміти на розрахунок у валюті готівкою, або на платежі за кордон зняти обмеження.
Ну і ще щоб податки за прибуток від цифрового активу рахувався у валюті активу, а не в гривнях.
Додано: Нед 07 чер, 2026 16:42
1 Яка така первинна документація на 3-тій групі?
Там єдина вимога-скільки грошей пройшло по рахунку і з тої суми 5% ПДФО+1% Військовий..
Про РРО - ти скільки маєш операцій в місяць? Три-пять-десять? і важко РРО привязати до рахунку+провести інкасацію раз в квартал готівки?
В мене Загальна система і 200-600 операцій по РРО в день , я можу щось виступати , тим більше що треба ще й ПДВ..
А ти про що?
2 А при чому тут комерційні гранти до Держави?
Якщо ти ЦІКАВИЙ іноземцям - то грант отримаєш
Не цікавий - ніяка Держава тобі не допоможе.
3 Яка фіг різниця в якій валюті що рахується якщо в тебе оборот менше 1,5 млн рік..
Ну втратиш ти 1000 грн в місяць і отримаєш не 75 000 а 74 000...
Ти точно нормальний?
Справки про те що зануда або ботанік -ще не отримував?
Хтось з реальних тутешніх бізнесменів вже РЖЕ з тих труднощей які створила влада аспіранту?
ПС
Зверніть увагу, людина не в стані зберегти три замовлення, десять оплат ... і при цьому може отримати до 350 000 в квартал ... і ще вважає що ВЛАДА погана.
ППС
видно що фаберже тиснуть на мозок....
Додано: Нед 07 чер, 2026 16:50
budivelnik я зараз не займаюсь бізнесом яким би хотів (ввозом б/у техніки) саме тому, що влада створила такі умови, що можливості займатись ним легально не існує.
А зараз мій основний дохід - іноземні наукові гранти, бо в Україні на цьому можна заробити копійки.
Додано: Нед 07 чер, 2026 16:53
Мене ж не хвилює галузь бізнесу.
Ви заявили що ВЛАДА не дає
Поспілкувались 3 хвилини і виявляється ВИ з ВЛАДОЮ не пересікались ЖОДНОГО РАЗУ, і пересікатись поки не досягнете рівня хоча б 3-5 млн грн/рік обороту - не будете
А якщо не влізите в акциз... то Ви взагалі нікому не цікаві.
А хто Вас ЗМУШУЄ займатись тим що не дає прибутку? ЕГО ? так не ведіться, зробіть фінт вухами , зайдіть в науку після того як вирішите побутові питання.
Я в будівництво ( яке мені подобалось і де я чогось вартий) заходив два рази через торгівлю( яку я як справжній совок вважав спекуляцією), але треба було заробляти первинний капітал.
ПС
так, імпорт/експорт це вже складніше, але знову ж
Про які суми і групи товарів говоримо?
Якщо це не акциз чи не потребує ліцензування - то імпортуйте/експортуйте все що хочете... тільки податки платіть...
Додано: Нед 07 чер, 2026 17:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
я вчусь на чужих помилках і не хочу платити мільйони штрафу як інші. Яскравий приклад того як влада не дає ФОП вести бізнес:
А мені подобається в цій галузі: заробляти достатньо для мене при мінімальних зусиллях. Тільки ці можливості надає не Україн
Додано: Нед 07 чер, 2026 17:39
Сьогодні у Вірменії проходять парламентські вибори
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