Программа строительства коммунизма была принята на ХХ11 съезде в октябре 1961.budivelnik написав:На думку людини яка своєю діяльністю отримала результат який кращий ніж результат 95% тут присутніх -
головне не будувати нАпОлЄйОнОвСькІ плАнИ - в яких відсутнє матеріальне забезпечення
А БУДУВАТИ плани про ТЕ що МОЖЕШ виконати виходячи з наявних ресурсів...
Анекдот
Ви яку мовук вчили в школі ? - англійську
і як - не вивчив....
От бачите а я кращий від Вас, в вчив дві мови....
і що ? - також не вивчив...
Лад, яке діло того того наскільки геніТальний план збудував для Совка Хрущов про побудову комунізму в 1980 році?
План - збудували?
а комунізм?
Та ви не те що комунізм, ви соціалізм просрали...
і ттепер замість того щоб заткнутись і не вилазити з під плінтуса - постійно штовхаєте Україну на шлях -який вас привід до розвалу.
ти це спеціально робиш?
ти ж казав що тобі в україні добре і ти хочеш щоб твоїм внукам в Україні було краще ніж тобі.
Выполнена не была.
Но за 20 лет, на которые она была рассчитана жизнь людей улучшилась очень заметно.
Многого ли добились будивельники капитализма за 30 лет?