До войны (в период 2019–2021 годов) реальная выработка украинских ТЭС по отношению к их установленной мощности была стабильно и исторически очень низкой — в среднем она составляла всего от 15% до 23% (в зависимости от конкретной станции и года).



Почему ТЭС вырабатывали так мало от своего максимума?

Для сравнения: на атомных электростанциях (АЭС) Украины КИУМ до войны составлял 65–75%, а в мире хорошим показателем для ТЭС считается 45–60%. Столь низкий процент реальной выработки на украинских ТЭС обуславливался тремя ключевыми причинами:



1. Колоссальный избыток «бумажной» мощности

Установленная (паспортная) мощность всех ТЭС Украины до войны составляла гигантские ~22 ГВт. Однако эта цифра осталась со времен СССР, когда промышленность потребляла в разы больше энергии, а сами станции работали на экспорт.

Фактически, энергосистеме Украины в пиковые моменты требовалось от ТЭС от силы 4–7 ГВт маневренной мощности. То есть больше половины всех энергоблоков в стране круглый год законсервировано простаивали в резерве и физически не могли ничего вырабатывать.



2. Режим работы (Суточное маневрирование)

Как уже упоминалось, ТЭС работали как «пожарная команда». Блок ТЭС мог запуститься на полную мощность на 3–4 часа во время вечернего пика (например, с 18:00 до 22:00), а затем диспетчер давал команду полностью его остановить или разгрузить до минимума на всю ночь. Из-за таких рваных графиков итоговая суточная и годовая выработка в процентах получалась скромной.



3. Аварийность и дефицит угля

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