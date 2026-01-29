Виношу свою пропозицію на обговорення. Бачу дискусію, яка тільки набирає оберти від військових з питанням «де збільшення зарплат?» і про терміни, на ютуб в «Є питаннях» теж випуск і купа коментів навалили про зарплати. І дійсно, коли заходить мова про збільшення з 20 до 30 і бюджет на це виникає в мене особисто пропозиція: якщо з грошима туго може бути, бо багато людей в армії, яким треба таке збільшення, чимало на офіцерських посадах, то може частину з цих людей можна звільнити? Ну реально, там є люди з пораненнями, які змушені служити в тилу за ці копійки. На тилових посадах часто людей займають різною хуєтою, типу підмітати плац, бо в армії якщо є людина, то її варто заїбати, від цієї логіки ніхто не пішов остаточно. Так може і правда частину звільнити, перевести там в резерв, з добою на прибуття в частину за викликом і санкціями у випадку неприбуття, розвантажити бюджет і підняти вже ту 30-ку швидше? Толку, що купа людей, які не зможуть бути на передку навіть при бажанні, змушені сидіти в тилових, бо в нас з армії не звільняють. Може такий механізм запустити?



Шо думаєте?