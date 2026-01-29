ЛАД написав:
Ранее украинские операторы дронов рассказали журналистам, что многие украинские беспилотники средней дальности прибывают на передовую технически недоработанными и неготовыми к бою.
sashaqbl, не скажете, это соответствует действительности?
И с чем связано - с быстрыми изменениями требований или просто низким качеством изготовления?
Якби ж то тільки дрони. Недопрацьованими приходять міни, снаряди, автомобілі, гармати. Я здається викладав фото розрізаної 120 міни з "ідеальною симетрією" стінок.
Причини обидві. Низька культура виробництва і відсутність контролю якості, особливо коли є держзамовлення на велику партію, і власники компанії занесли куди треба.
З іншого боку, обстановка теж міняється доволі динамічно, відповідно, вимоги до дронів можуть мінятися. Тому допилювати доводиться відсотків 90 з того що постачається. Причому від пропайки неякісно припаяних компонентів, до заміни на інші.
Тільки декілька виробників можуть похвалитися хорошою якістю.
UPD. Колись після війни можливо розповім про бригадні майтерні - тут багато хто офігіє.