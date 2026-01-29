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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 10 чер, 2026 14:37
Я схильний йому довіряти:
Фонд «Повернись живим» у своєму глобальному плануванні не закладає сценаріїв, що війна повністю закінчиться у 2026 році. Про це заявив керівник фонду Тарас Чмут. Відповідаючи на запитання журналістів, він уточнив, що у фонді не очікують завершення бойових дій поточного року.
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sashaqbl
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Додано: Сер 10 чер, 2026 14:44
ЛАД написав:
Ранее украинские операторы дронов рассказали журналистам, что многие украинские беспилотники средней дальности прибывают на передовую технически недоработанными и неготовыми к бою.
sashaqbl, не скажете, это соответствует действительности?
И с чем связано - с быстрыми изменениями требований или просто низким качеством изготовления?
Якби ж то тільки дрони. Недопрацьованими приходять міни, снаряди, автомобілі, гармати. Я здається викладав фото розрізаної 120 міни з "ідеальною симетрією" стінок.
Причини обидві. Низька культура виробництва і відсутність контролю якості, особливо коли є держзамовлення на велику партію, і власники компанії занесли куди треба.
З іншого боку, обстановка теж міняється доволі динамічно, відповідно, вимоги до дронів можуть мінятися. Тому допилювати доводиться відсотків 90 з того що постачається. Причому від пропайки неякісно припаяних компонентів, до заміни на інші.
Тільки декілька виробників можуть похвалитися хорошою якістю.
UPD. Колись після війни можливо розповім про бригадні майтерні - тут багато хто офігіє.
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sashaqbl
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Додано: Сер 10 чер, 2026 14:57
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Ранее украинские операторы дронов рассказали журналистам, что многие украинские беспилотники средней дальности прибывают на передовую технически недоработанными и неготовыми к бою.
sashaqbl, не скажете, это соответствует действительности?
И с чем связано - с быстрыми изменениями требований или просто низким качеством изготовления?
Якби ж то тільки дрони. Недопрацьованими приходять міни, снаряди, автомобілі, гармати. Я здається викладав фото розрізаної 120 міни з "ідеальною симетрією" стінок.
Причини обидві. Низька культура виробництва і відсутність контролю якості, особливо коли є держзамовлення на велику партію, і власники компанії занесли куди треба.
З іншого боку, обстановка теж міняється доволі динамічно, відповідно, вимоги до дронів можуть мінятися. Тому допилювати доводиться відсотків 90 з того що постачається. Причому від пропайки неякісно припаяних компонентів, до заміни на інші.
Тільки декілька виробників можуть похвалитися хорошою якістю.
UPD. Колись після війни можливо розповім про бригадні майтерні - тут багато хто офігіє.
Печально.
Сегодняшняя система позволила, с одной стороны, значительно усилить обратную связь и ускорить поставки, но, с другой стороны, привела к тому, о чём вы пишете.
Непонятно, почему не действует (отменена?) система военной приёмки.
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Додано: Сер 10 чер, 2026 15:03
ЛАД написав:
Сегодняшняя система позволила, с одной стороны, значительно усилить обратную связь и ускорить поставки, но, с другой стороны, привела к тому, о чём вы пишете.
Непонятно, почему не действует (отменена?) система военной приёмки.
Я не знаю, як МО контролює якість постачання.
Моя думка когось цікавить тільки при формуванні замовлення через брейв. І то на рівні: брати/не брати.
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sashaqbl
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Додано: Сер 10 чер, 2026 15:59
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Сегодняшняя система позволила, с одной стороны, значительно усилить обратную связь и ускорить поставки, но, с другой стороны, привела к тому, о чём вы пишете.
Непонятно, почему не действует (отменена?) система военной приёмки.
Я не знаю, як МО контролює якість постачання.
Моя думка когось цікавить тільки при формуванні замовлення через брейв. І то на рівні: брати/не брати.
По-моему, это тот случай, когда вместе с водой выплеснули ребёнка.
Военная приёмка имела много недостатков, но обеспечивала достаточно высокое качество продукции. Во всяком случае, заметно выше гражданской и уж точно не допускались "неякісно припаяні компоненти".
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Додано: Сер 10 чер, 2026 16:03
sashaqbl написав:
Я схильний йому довіряти:
Фонд «Повернись живим» у своєму глобальному плануванні не закладає сценаріїв, що війна повністю закінчиться у 2026 році. Про це заявив керівник фонду Тарас Чмут. Відповідаючи на запитання журналістів, він уточнив, що у фонді не очікують завершення бойових дій поточного року.
К сожалению, скорее всего, он прав.
Если только не будет каких-нибудь "чёрных лебедей".
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Додано: Сер 10 чер, 2026 16:26
ЛАД написав:
По-моему, это тот случай, когда вместе с водой выплеснули ребёнка.
Военная приёмка имела много недостатков, но обеспечивала достаточно высокое качество продукции. Во всяком случае, заметно выше гражданской и уж точно не допускались "неякісно припаяні компоненти".
Не погоджуюся. Якість і раніше не блищала. Історії з мінометами в 15му памятаєте?
А зараз принаймні швидкість є.
Тут скоріш загальна проблема корупції - якщо є потрібні знайомства - то можна гнати сумнівну якість.
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