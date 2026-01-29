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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18064180651806618067>
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 06:53

  flyman написав:тільки ні інтернет, ні CAD системи, ні ШІ не стали "проривними технологіями", напр. як електроенергія


На мою думку, стали. ШІ, ще не став, але стане. Можливо в іншому вигляді.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 07:01

  ЛАД написав:Тут Bigor скептически высказывался о Терехове.
По проценту доверия украинцев мэр Харькова Игорь Терехов среди политиков уступает только президенту Владимиру Зеленскому — 52% против 61% соответственно. При этом у Терехова самый высокий в списке чистый баланс доверия-недоверия (+32%).

Популізм невмирущий:
Мер Харкова проти трудових мігрантів і за безкоштовне метро. І він не один такий. Це все чудово. Але хто буде за це платити? https://nv.ua/ukr/opinion/desheve-metro ... 09508.html

Очільник Міністерства енергетики Денис Шмигаль заявив, що у Харкові накопичилися найбільші по всій Україні борги за газ та електроенергію — перед державними компаніями.https://nv.ua/ukr/ukraine/events/borgi- ... 99406.html

І це ще за умови перехресного субсидіювання, коли ціни в рази (орієнтовно вчетверо) нижче за собівартість.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 07:09

  ЛАД написав:Не хотите сравнивать "що було і що стало"?
Хотя, по-моему, это вполне реально по конечной продукции. Мало что совершенно нового появилось за эти 30 лет.


Хочу. А перенесіть це в іншу тему.
Мабуть Ви маєте на увазі переробну промисловість.
В ній себе декларують 131 864 компаній
https://opendatabot.ua/c/C
Ви можете дати аналогічну інформацію за 1991 р?

Ця промисловість включає в себе більше сотні напрямків.
Ви можете дати інформацію що було в 1991 р.

І т.д.

Я описав, що знаю по металургії. Там реально більш якісний рівень. Чим це Вас не задовольнило.
Можна інші галузі підняти. Однозначно буде десь провал. Десь успіх. І що
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 08:23

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:Трохи новин російської мобілізації:
За 1 квартал 2026 року було виплачено 71216 бонусів за підписання контракту, це приблизно 800 контрактів на день. Рік тому було 89601 виплат за 1 квартал, тобто рік у рік набір контрактників у ЗС РФ упав приблизно на 20%.

.........
Можно ссылку?
Гугл, как часто, не находит.

Твіттер автора:
https://x.com/jakluge/status/2064298103151145458
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 11:25

  sashaqbl написав:..........
Твіттер автора:
https://x.com/jakluge/status/2064298103151145458

Спасибо.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 11:31

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Информатика это всё-таки больше услуги, а не производство.
Она позволяет улучшить управление, усовершенствовать техпроцессы, но сама по себе ничего не производит.

Информатика - это не услуги и не производство, а название урока в школе 😁
:)

То, что на бытовом уровне называется информатикой, столь обширно и разнообразно, что целиком ни в одну классификацию не поместится.
Если обобщать чуть менее широко, можно с некоторой натяжкой утверждать, что разработка индивидуальных решений - это услуга, а продажа универсальных - товар. Есть ещё и вариант техпроцесса в процессе производства товара.
Опять неточность человеческого языка. :)
В широком значении слова "товар" любая услуга это товар.
Я говорил о материальном, физическом продукте.
Грубо говоря, то, что можно пощупать. Остальное можно отнести к услугам, что не мешает им быть товаром.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 11:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:Я говорил о материальном, физическом продукте.
Грубо говоря, то, что можно пощупать. Остальное можно отнести к услугам, что не мешает им быть товаром.

Ви купуєте (саме купуєте, не замовляєте, щоб хтось написав) готове програмне забезпечення- диск, флешку чи просто установлюєте з інтернету. Хіба це послуга? Це товар. Але пощупать складно.
Послуга це те, що споживається в момент її надання.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 12:08

США стали крупнейшим в мире экспортером нефти, вытеснив давних лидеров - Саудовскую Аравию и Россию и изменив глобальный энергетический ландшафт.

Это событие представляет собой примечательный поворот для США, которые на протяжении десятилетий сильно зависели от западноазиатской нефти.

Энергетическая трансформация США набрала обороты после 2010 года, когда производство из сланцевых нефтяных и газовых месторождений резко выросло, сначала сделав страну крупнейшим в мире производителем природного газа, а затем и крупнейшим производителем нефти.

С февраля 2026 года перебои в экспорте саудовской нефти, вызванные войной ОАЭ-Израиля против Ирана, в сочетании с сокращением российского экспорта из-за украинских ударных беспилотников и санкций США помогли вывести США на первое место среди мировых экспортеров нефти.

Согласно данным отслеживания судов от Vortex, экспорт сырой нефти и топлива из США в мае достиг примерно 10,5 млн баррелей в день, чему способствовало сильное производство и высвобождение из стратегических резервов. Это был третий подряд месяц, когда США занимали первое место среди ведущих мировых экспортеров нефти.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 12:15

  ЛАД написав:Я говорил о материальном, физическом продукте.
Грубо говоря, то, что можно пощупать.

Берём диск с программой и щупаем.
Или пустая болванка - это товар, а с программой - это уже испорченный товар?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 12:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хто хотів казку від діда Микити?

https://www.facebook.com/share/r/1JaBmj ... tid=wwXIfr
Hotab
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