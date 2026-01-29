Де є зарплати, там є доходи з яких можна стимулювати громадський транспорт чи якісь екологічні проєкти. А у нас, наприклад, коли взимку був дефіцит е/е і випливають цифри, що потрібно в Києві 2000-3000 кВт по 1-2 грн для будинків без газу, означає субсидіювання 26-40 тис на таку квартирку в місяць. Питання чиїм коштом? Зараз абсолютно скривлена економіка, але всі ці дисбаланси вилізуть як що доживем до миру.
"субсидіювання 26-40 тис на таку квартирку в місяць" - Віталіє Володимировиче, перелогіньтесь
У свій час держава своїми діями призвела до того що у людей пропала мотивація, - Лубінець
"Коли силоміць хтось заламує, навіть не перевіряючи документів... то хто після цього захоче приєднуватись до сил оборони?..
Я коли спілкуюсь з хлопцями на передовій, з командирами на передовій, вони кажуть: "Ми теж не підтримуємо подібну мобілізацію". Ми отримуємо тих людей, які шукають можливість просто піти в СЗЧ, а не займатись обороною", - повідомив Уповноважений з прав людини.
За словами омбудсмена, порівняно з 2022 роком, у 2025 році кількість звернень щодо порушень під час мобілізаційних заходів зросла в 333 рази.
Лубінець наголосив, що держава має кардинально змінити підхід до цього процесу, адже примус знищує внутрішню мотивацію людей.