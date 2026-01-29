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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18070180711807218073
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 17:52

  Water написав:
  _hunter написав:
  Water написав:Я купляв доволі часто, тому так. Майстри харківську плитку відмовлялись класти, зовсім. Достатньо глянуть на харківську і ту, яка лежить поруч.
Загуглив:
https://nexterio.de/BODENFLIESE-STEINOP ... LE/NX10495
Для порівняння:
https://www.hornbach.de/c/bodenbelaege- ... uest=false
Питання, хто буде куплять Харків?

У кого нет денег на импорт?

Я не зрозумів за імпорт.
Ти в магазині дивився, на ціни за квадрат?
UPD: До того як...

Теперь я не понял...
Вопрос был "хто буде куплять Харків?". Я отвечаю "те, у кого на импортную плитку не хватает"

Цены посмотрел прям сейчас: "на глаз" - в два раза разница
https://epicentrk.ua/ua/shop/plytka-all ... 60x60.html
vs
https://epicentrk.ua/ua/shop/mplc-plitk ... 06c5e.html

При этом: 60*60 я взял потому, что у итальянцев меньше не нашел - украинскую можно и 30*30 взять - еще в два раза дешевше...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 18:05

субсидіювання 26-40 тис на таку квартирку в місяць

  Ой+ написав:
  Water написав:Десь там, у Люксембурзі, проїзд громадським транспортом- зеро. Це менше, ніж 20 центів, не знаю в яку кількість разів.

Харків і Люксембург на одному щаблі? Люксембург навіть програє - метро нема взагалі.
Правда є і в ньому привабливі моменти:
Топ-10 країн за купівельною спроможністю середньої місячної зарплати:
Люксембург — 9 300 доларів;
Бельгія — 8 300 доларів;
Нідерланди — 7 200 доларів; https://sud.ua/uk/news/abroad/360659-gd ... p-10-stran

Де є зарплати, там є доходи з яких можна стимулювати громадський транспорт чи якісь екологічні проєкти.
А у нас, наприклад, коли взимку був дефіцит е/е і випливають цифри, що потрібно в Києві 2000-3000 кВт по 1-2 грн для будинків без газу, означає субсидіювання 26-40 тис на таку квартирку в місяць. Питання чиїм коштом?
Зараз абсолютно скривлена економіка, але всі ці дисбаланси вилізуть як що доживем до миру.

"субсидіювання 26-40 тис на таку квартирку в місяць" - Віталіє Володимировиче, перелогіньтесь
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 18:07

  _hunter написав:
  Water написав:
  _hunter написав:У кого нет денег на импорт?

Я не зрозумів за імпорт.
Ти в магазині дивився, на ціни за квадрат?
UPD: До того як...

Теперь я не понял...
Вопрос был "хто буде куплять Харків?". Я отвечаю "те, у кого на импортную плитку не хватает"

Цены посмотрел прям сейчас: "на глаз" - в два раза разница

Звісно, це італія, не турція з іспанією. У мене ніде не було італійської плитки, бо це завжди було не дешево.
Ось порівняй іспанія https://epicentrk.ua/ua/shop/plytka-sty ... 5kh45.html
https://epicentrk.ua/ua/shop/plytka-cif ... 25x50.html
І це Епіцентр, завжди не дешево.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 18:09

А говорят - форум виноват

  _hunter написав:А говорят - форум виноват :roll:
У свій час держава своїми діями призвела до того що у людей пропала мотивація, - Лубінець

"Коли силоміць хтось заламує, навіть не перевіряючи документів... то хто після цього захоче приєднуватись до сил оборони?..

Я коли спілкуюсь з хлопцями на передовій, з командирами на передовій, вони кажуть: "Ми теж не підтримуємо подібну мобілізацію". Ми отримуємо тих людей, які шукають можливість просто піти в СЗЧ, а не займатись обороною", - повідомив Уповноважений з прав людини.

За словами омбудсмена, порівняно з 2022 роком, у 2025 році кількість звернень щодо порушень під час мобілізаційних заходів зросла в 333 рази.

Лубінець наголосив, що держава має кардинально змінити підхід до цього процесу, адже примус знищує внутрішню мотивацію людей.


flyman
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4
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 18:21

  Water написав:
  _hunter написав:
  Water написав:Я не зрозумів за імпорт.
Ти в магазині дивився, на ціни за квадрат?
UPD: До того як...

Теперь я не понял...
Вопрос был "хто буде куплять Харків?". Я отвечаю "те, у кого на импортную плитку не хватает"

Цены посмотрел прям сейчас: "на глаз" - в два раза разница

Звісно, це італія, не турція з іспанією. У мене ніде не було італійської плитки, бо це завжди було не дешево.
Ось порівняй іспанія https://epicentrk.ua/ua/shop/plytka-sty ... 5kh45.html
https://epicentrk.ua/ua/shop/plytka-cif ... 25x50.html
І це Епіцентр, завжди не дешево.

45*45 - неформат для украинской.
25*50 - только один вариант на всем Эпицентре...
А если опять же взять 60*60 - Испания получается где-то раза в полтора-два дороже.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 18:32

  _hunter написав:
  Water написав:
  _hunter написав:Теперь я не понял...
Вопрос был "хто буде куплять Харків?". Я отвечаю "те, у кого на импортную плитку не хватает"

Цены посмотрел прям сейчас: "на глаз" - в два раза разница

Звісно, це італія, не турція з іспанією. У мене ніде не було італійської плитки, бо це завжди було не дешево.
Ось порівняй іспанія https://epicentrk.ua/ua/shop/plytka-sty ... 5kh45.html
https://epicentrk.ua/ua/shop/plytka-cif ... 25x50.html
І це Епіцентр, завжди не дешево.

45*45 - неформат для украинской.
25*50 - только один вариант на всем Эпицентре...
А если опять же взять 60*60 - Испания получается где-то раза в полтора-два дороже.

Ось тобі польща
https://epicentrk.ua/ua/shop/plytka-cer ... 60x60.html
https://epicentrk.ua/ua/shop/plytka-cer ... 60x60.html
у скільки дорожче?
Water
 
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  #<1 ... 18070180711807218073
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