budivelnik написав:Вибачте, не подумав, тут проблема термінології.. Для мене оператор і екіпаж - це тотожне поняття.. Але Ви праві - виправлюсь.
Це не тотожне поняття. На жаль, тут просто проблема термінології, тут проблема розуміння. Тому що екіпаж - це крім пілота штурман, технік, водій, врешті решт. На жаль, через недоукомплектованість, людям часто доводиться суміщати кілька позицій, і це сильно впливає на ефективність роботи екіпажів та підвищує ризики для них.
ЛАД написав:головна банкірша, если правильно помню, хотела уйти ещё в 2022.
Все вірно, хотіла, бо вважала ідею нападу недолугою з самого початку. Шось мені підказує, що вона як розумна людина боїться відповідальності за порушення міжнародного права, з яким вона знайома "нє по наслишкє" та хоче уникнути всіляких негараздів, яких поки ще можна уникнути.