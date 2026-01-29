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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18081180821808318084
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 22:07

  Shaman написав:хтось же пропонує з руськими клоунами домовлятися...
на яких умовах ти пропонуєш нам з владою домовлятись?
Умови виставлять вони? А потім якщо схочуть то поміняють на нові? :lol:
Нє приятелю, воно так не работає. Це не домовленість, це диктатура.
Отже і ми маєм право грати по таких самих правилах...
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 22:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Розглядай Армію як лінійний процес.
В тому ж США -армія контрактна, тому 20-30 років людина служить , так зовсім не в таких диких умовах як в тебе..але

Та ні. Американці добре розуміють нелінійність процесу.
В США близько двох третин рядового та сержантського складу залишають армію протягом перших 6 років служби.
Термін служби в зоні бойових дій 6-9 місяців.
Якщо хочеш будувати ЕФЕКТИВНУ систему, то вона апріорі не може бути лінійною.
Про правило парето чув наприклад?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 22:32

  sashaqbl написав:
  budivelnik написав:Розглядай Армію як лінійний процес.
В тому ж США -армія контрактна, тому 20-30 років людина служить , так зовсім не в таких диких умовах як в тебе..але

Та ні. Американці добре розуміють нелінійність процесу.
В США близько двох третин рядового та сержантського складу залишають армію протягом перших 6 років служби.
Термін служби в зоні бойових дій 6-9 місяців.
Якщо хочеш будувати ЕФЕКТИВНУ систему, то вона апріорі не може бути лінійною.
Про правило парето чув наприклад?
Що з правила паретто ти хочеш притягнути за вуха?
Те що чим меншу вибірку з населення ти обираєш - тим кращу ефективність ти отримаєш.

Друге питання
Що бусифікація і цілеспрямований підбір -це різні речі. З цим погоджуюсь..
Але давай так
Було 300 000 професіоналів які перед війною були КОНТРАКТНИКИ... тобто люди знали що підписують контракт
Набрали 1 млн за пів року в 2022 році.....
Потім що року добирали 200 000
При цьому щороку демобілізовувалось і йшло в СЗЧ тих самих 200 000 (бо зміни чисельності ЗСУ не відбувалось)
Отже 4+ років, в ЗСУ йшов природний відбір, в якому слабкі гинули частіше ніж сильні, йшли в СЗЧ частіше ніж сильні....
Так що Парето показує що зараз бусифікований буде в рази гіршим від ВЕТЕРАНА ( згадай римля, Ветеран-це той хто пройшов найбільше баталій... і тому вступав в бій ОСТАННІМ)
Але додатково
За два роки Війна змінилась таким чином що знайшлась ніша для тих хто може освоїти БПЛА....

Тому ще раз
АКСІОМА
Чим довше ти в якійсь галузі тим ефективнішим ти в ній стаєш
( при чому це стосується будь-яких галузей, бізнес, сільське господарство , жулік на зоні) і так далі....

ПС
я не просуваю думку що на плечах тих хто сьогодні, без зовнішньої підпитки ми зможемо пройти всю війну...
Але ти повинен зрозуміти
Якщо ми хочемо ПЕРЕМОГТИ, то зобовязані ЕФЕКТИВНО використовувати те що є , а не впроваджувати соціалізм....
Якщо я ефективний в тилу - то міняти мене на долярчика в ЗСУ а його в тил - то отримати
а - в тилу дятла який навіть себе не прогодує не те що на тебе заробить
б - в ЗСУ дятла який підніме два снаряда й скаже а тепер несіть мене в санчастину, або залишайте тут помирати...

Тому ще раз
ПЕРЕСТАНЬ боротись за СПРАВЕДЛИВІСТЬ
почни боротись за ефективність...
Якщо віриш що флайман/хантер можуть тебе замінити через 3 місяці, а ти заміниш їх то вперед....
Але я ТЕБЕ в ЗСУ ТОЧНО не заміню, і не факт що ТИ зможеш замінити в тилу МЕНЕ.

Питання
То набуя нам такий обмін який одночасно погіршить і тил і нуль?
Ми що хочемо ПРЕМОГТИ
чи ПРОГРАТИ але справедливо, і потім тебе загребуть в рашаармію і ти підеш воювати з поляками?
budivelnik
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