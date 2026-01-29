представ собі... як увлєкатєльно проводжу час і даж вилізти подихати нізя
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Додано: Нед 14 чер, 2026 17:02
Додано: Нед 14 чер, 2026 17:06
Нє, ну в армії часу багато, то я знаю))
Правда інколи потім жалів, що міг би чи англійську підтягнути, щоб потім менше. Чи повчити якісь цивільні авіаційні закони . Вони в армії не треба, але ж думки ще тоді були про майбутнє, і потім все одно вчити довелось 😅
Додано: Нед 14 чер, 2026 17:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
з Італією-ти дав у штангу, там країна давно атеїстична
мене ще в 1999р вражали історії, про те, як молодь (яка народилась в католіцизмі від батьків і прадідів) переходить заради цікавості у іншу релігію -іслам
стосовно Польші:
років 10 тому і раніше кількість мігрантів (іновірців) була майже нульова, на противагу сусідам(німцям, шведам, норвежцям), але і Польщі не все smoothly. Суперінтендант (поляк) казав таку історію, коли дитина(син) перейшов у протестанти , тому що дівчина його була протестанткою (тут тільки конфесія різна)
Моя думка, що віра вже давно не грає колишньої ролі у житті суспільства(у сільських ком'юніті США, з населенням 800–2000 мешканців, ще досі грає, але у LA чи NY — серед білих нуль, може, серед іранців/іракців чи китайців(яких 3+ млн) щось грає).
Стосовно вбивства на вулицях(Британії, Ірландії, чи Німеччини, або США), більшість вбивць-ісламісти, чому уряди не реагують-вони бояться протестів(тобто більшість
боїться аргесивної меншини)
Александр Невзоров сьогодні на тему Белфаста:
У 1998 році ми знайшли на переході судні до Амстердама нелегала з Гани (молодий хлопчина років 21–23, з його слів), закрили його в "каюті" з решіткою на вікнах і дверях і мали привезти назад в Африку. В Європі у нас були такі порти: Амстердам — Гамбург — Саутгемптон — Антверпен — Гавр — Лісабон.
В кожному порту до судна приїжджала машина поліцейських, і вони чатували на пірсі біля судна (весь час стоянки). В Гамбурзі стояли 48+ годин, то поліцейські змінювалися кожні 12 годин. Періодично поліцаї заходили на судно і перевіряли , чи "stowaway на місті"
Приходить німець і дивиться на нігера, а той починає плакати, каже: «Рятуйте, мене на судні вб’ють», показує сінці на кистях. Німець каже-це ти сам сінці наробив-стукав кулаками об решітку, тоді нігер починає на нього пльювати, сквернословити, достає прутень і починає обсцикати каюту і потім направляє струю на німця. Обісцяв німцю формені брюки. Той розлютився, каже: «Відчиніть двері, я його зараз приб'ю». Кажу не можна, німець наполягає-я тут влада, відчиніть, хочу перевірити стан затриманного.
-Відчиняю каюту. Німець каже: «Відійдіть на пару метрів далі по коридору (він не хоче, щоб ми бачили)». Я з боцманом відійшов на пару метрів .
Німець зайшов до нігера і питає: Everything ok with you?
той щось верещить на нього, тоді німець(поліцейський) дає оперкот у
, потім швидко заламує одну руку за спину і нагибає нігера до полу і каже: ти зараз вилежишь з полу всі свої сцяки і волозить того обличчям по сечі.
Хлопець став плакати, німець відпустив больовий на руку і каже: сиди тихо, якщо морякі на тебе поскаржаться, я повернусь і подовжу виховання.
Додано: Нед 14 чер, 2026 20:58
Додано: Нед 14 чер, 2026 22:44
Сегодня вечером были прилёты.
В частности, прилетело в художественный музей.
Горела крыша. Довольно долго. Сразу начинать гасить пожар не могли - пока не дали отбой тревоги.
Картины срочно снимали со стен и сносили в подвал.
Позже был прилёт на Холодную гору. Тоже пожар.
А тут предпочитают лаяться друг с другом и острить на тему ситкивок.
Да, ещё в 1000 раз повторять, что "Путин х..ло".
Но при этом сидеть где-нибудь подальше, хотя бы во Львове, и рассуждать о своей необходимости в тылу.
"Сумно, б..."
Додано: Пон 15 чер, 2026 06:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Гундяй одобряет ... Banderlog промолчит ...
Додано: Пон 15 чер, 2026 08:09
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Головне що ні єрмак, ні подоляк, ні їх паства, ні їх боти, ні резиденти конча заспи не постраждали. Конфігурація війни зовсім не така як намагаються кричати пси подоляцької пропаганди
Після війни потрібен буде закон о спецконфіскаціях у пропагандистів довічної війни типу портнікова на користь відновлення зруйнованого
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 15 чер, 2026 08:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 15 чер, 2026 08:15
ЦПР?
То було в ЦПР чи не ЦПР?
Що з екстрасексинями?
Лавра чий? То там вже ДК? Коли чергове "кулінарне шоу"?
Що там у методичці шамана матроскіна?
Сам себе чи як?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 15 чер, 2026 08:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 15 чер, 2026 08:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Цікавий пропагандист довічної війни
У портнікова є що розкуркулювати,
А з цього що взяти - пластикові пляшки та трудогодини ? Може ти з інформаційного окопі до самовиротого у під Костянтинівкою пересядеш нарешті?
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