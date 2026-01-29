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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18096180971809818099>
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 09:37

  Бетон написав:Мокшане выстреляли годовой бюджет какой-нибудь твери, чтобы 9 этажку в Киеве поджечь.
Имбецилы

ну не только многоєтажку а кучу всего
Crystal Park уничтожили
этилки и адекватного жилья в киеве становится катасрофически мало
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 09:45

Олежан

Кристал парк думаю максимум на окна пострадал. вставят да и всё
smdtranz
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 09:56

  smdtranz написав:Олежан

Кристал парк думаю максимум на окна пострадал. вставят да и всё

фасад и окна + еще что то. нихера не сделают. там как и в любом жк - все за свой счет.
собрать 20-30 млн грн с жильцов с малоєтажного дома єто не возможно.

ща счет государства может через через 5. если адекватный осбб и возмет беготню за экспертизами на себя.

кстати, если ты в курсе, в среднем экспертиза делается 1-1.5 года. до этого момента ничего делать нельзя ибо не получешь денбги от государства.
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 10:02

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Олежан написав:
  smdtranz написав:Олежан

Кристал парк думаю максимум на окна пострадал. вставят да и всё

фасад и окна + еще что то. нихера не сделают. там как и в любом жк - все за свой счет.
собрать 20-30 млн грн с жильцов с малоєтажного дома єто не возможно.

ща счет государства может через через 5. если адекватный осбб и возмет беготню за экспертизами на себя.

кстати, если ты в курсе, в среднем экспертиза делается 1-1.5 года. до этого момента ничего делать нельзя ибо не получешь денбги от государства.
Якщо пошкодження суттєві, тобто унеможливлюють життя в будинку, то швидше. Дуже довго там де це мінорні пошкодження типу трохи фасад постраждав чи кілька вікон, то там зрозуміло що не в пріоритеті
У нас трохи пошкодило то вже рік мабуть пройшов ще нічого
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 11:01

И немного позитивных новостей:
Трамп объявляет о мирном соглашении между США и Ираном. Эти заявления прозвучали вскоре после разговора между Трампом и Нетаньяху.

В ночь на понедельник премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф официально объявил о достижении мирного соглашения между США и Ираном, включаяющего Ливан.

«После интенсивных переговоров мы рады сообщить, что мирное соглашение между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран достигнуто. Обе стороны заявили о немедленном и окончательном прекращении военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане», - заявил Шариф.

Он добавил, что официальная церемония подписания состоится в эту пятницу, 19 июня, в Швейцарии.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 12:10

  flyman написав:
  prodigy написав:... Набіуліна ...

Хтось недавно: "обмежити руський контент, даже єслі українською".
Хто ж це міг бути?


Де ти побачив проросійський контент?
Що ти взагалі тут робиш, якщо такий ...?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 13:19

Де ти побачив проросійський ?

  prodigy написав:
  flyman написав:
  prodigy написав:... Набіуліна ...

Хтось недавно: "обмежити руський контент, даже єслі українською".
Хто ж це міг бути?


Де ти побачив проросійський контент?
Що ти взагалі тут робиш, якщо такий ...?

Майк же він укробалакаючий укр з чисто укрконтентом на мові, але це не точно, але щось в ньому таке є.
А щире фото Шарія потужне і незламне.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 14:48

Українських офіцерів не будуть відпускати з армії з кінця 2026 року, як звичайних солдатів, — заступник міністра оборони Банік.

"Оцфцери - найважливіше в армії. І ті люди, які стали офіцерами, ми точно не можемо собі дозволити їх швиденько всіх відпустити додому. На них багато чього тримається і вони наша опора"
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 15:27

  flyman написав:
  prodigy написав:
Де ти побачив проросійський контент?
Що ти взагалі тут робиш, якщо такий ...?

Майк же він укробалакаючий укр з чисто укрконтентом на мові, але це не точно, але щось в ньому таке є.
А щире фото Шарія потужне і незламне.





-по перше, я звертався до форумчан: припинити використовувати російську мову(це про ЛАД, сибарит, бетон, далі сам знаєш хто ще)

-по друге: Майкл Наки проукраїнський ютубер, збирає кошти на підрозділи ЗСУ ( ти за 4.5 роки не дивився жодного його відео, бо тебе перемкнуло на славку(броварському), соскину і мма-тригер(не памятаю хто це)
-по третє
фото шарія-це була іронічна подяка від ЗСУ Шарію, за те зо злив локацію понтонної переправи

Сили оборони України завдали нового удару по логістичних об'єктах російських військ, які з'єднують тимчасово окупований Крим із захопленими територіями України.

Після атаки українські військові іронічно звернулися до блогера Анатолія Шарія, подякувавши йому за оприлюднену інформацію про понтонну переправу.


CODE 9.2 та бійці 1-го ОШП уразили КПП «Джанкой», залізничний міст, понтонну переправу та скупчення вантажівок на Чонгарі.

Після ударів українські підрозділи перейшли до контролю та патрулювання ворожої логістики з тимчасово окупованого Криму, блокуючи спроби відновити переправи.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 15:45

  Xenon написав:
Українських офіцерів не будуть відпускати з армії з кінця 2026 року, як звичайних солдатів, — заступник міністра оборони Банік.

"Оцфцери - найважливіше в армії. І ті люди, які стали офіцерами, ми точно не можемо собі дозволити їх швиденько всіх відпустити додому. На них багато чього тримається і вони наша опора"


я сказав про це Сашку два дні тому у цій гілці, а заступник міністра сьогодні :mrgreen:

бо це зрозуміло кожному командиру бригади, якщо в бригаді залишиться навіть 15% від штатки, то з цих 15% більшість будуть офіцери і глав.сержанти

-перша черга на дембіль пійдуть ті, хто в лавах з 2022 (а деякі і раніше , з 2019го контракт підписали)
-потім сержантський состав і також ті, хто має підстави для звільнення
-третя черга офіцери,



У тилових частинах збирається чимало офіцерів із високими військовими званнями. Підвищення у званні не дає офіцерам помітного збільшення оплати праці. З кожним військовим званням оклад зростає лише приблизно на 70 грн. Але воно означає статус і владу.

А владою, звісно ж, можна зловживати. Не маючи бойового досвіду, такі офіцери не завжди поводяться адекватно, коли їдуть у зону бойового зіткнення і взаємодіють там із побратимами. Іноді їхня поведінка така неадекватна, що про них пишуть пісні. Автором однієї з таких популярних серед бійців пісень є військовослужбовець Микола з позивним Калаш (загинув у 2025 році).
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  #<1 ... 18096180971809818099>
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