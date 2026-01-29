У понеділок, 15 червня, в Іркутській області розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – цей тип літака РФ використовує для ракетних ударів по Україні. Про це повідомило Міністерство оборони держави-агресора.
ЛАД написав:Но при этом сидеть где-нибудь подальше, хотя бы во Львове, и рассуждать о своей необходимости в тылу. "Сумно, б..."
Дійсно сумно.. Коли де.Біл на педераційній розповідає Львівянину який паше за десять таких де.білів- що краще ніфіга не робити в Харкові-замість того щоб пахати як папа Карло у Львові допомагаючи ЗСУ Дядя - ти маразматик на 100% чи тільки на 99?
pesikot написав:Він додав, що організація "продовжує демонструвати брак лідерства, слабкість і нездатність виконувати свій мандат".
так треба вийти з оон. Це сталін Україну ввів в жовтні 1945р в цю недієву організацію.
Ти вже ООН і ЮНЕСКО плутаєш ? ) ну буває, як казав один "а какая разница ?" )
а ти розібрався і не путаєш? ну то ладно, то в методичці було не прописано. Ти так і не прояснив ситуацію з своїми емоціями на бомбардування київських храмів. Ти возмущон на стільки щоб підписати контракт з зсу? Чи мож за тебе воювати має юнеско?