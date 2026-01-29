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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18097180981809918100
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 17:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Іркутській області Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – відео
У понеділок, 15 червня, в Іркутській області розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – цей тип літака РФ використовує для ракетних ударів по Україні. Про це повідомило Міністерство оборони держави-агресора.


Яка сумна новина ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 17:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЗСУ і СБУ спростували брехню РФ про Patriot і строки придатності. По Лаврі вдарив "шахед": фото
Міноборони РФ набрехало, що по Лаврі нібито вдарила ракета Patriot, у якої "минув строк придатності". Насправді ж це було пряме влучання БпЛА


Хто б сумнівався, що рашисти набрешуть ...

ЮНЕСКО засудила удар по Києво-Печерській лаврі, але не згадала, що його завдала Росія
"Абсурд. Організація, яка відповідає за захист культурної спадщини, навіть не знає, від кого вона її захищає. Чому так важко просто сказати "російський удар"?" – написав Тихий.

Він додав, що організація "продовжує демонструвати брак лідерства, слабкість і нездатність виконувати свій мандат".
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 18:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но при этом сидеть где-нибудь подальше, хотя бы во Львове, и рассуждать о своей необходимости в тылу.
"Сумно, б..."
Дійсно сумно..
Коли де.Біл на педераційній розповідає Львівянину який паше за десять таких де.білів- що краще ніфіга не робити в Харкові-замість того щоб пахати як папа Карло у Львові допомагаючи ЗСУ
Дядя - ти маразматик на 100% чи тільки на 99?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 18:15

  pesikot написав:

Він додав, що організація "продовжує демонструвати брак лідерства, слабкість і нездатність виконувати свій мандат".
[/quote] так треба вийти з оон. Це сталін Україну ввів в жовтні 1945р в цю недієву організацію.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 18:21

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Він додав, що організація "продовжує демонструвати брак лідерства, слабкість і нездатність виконувати свій мандат".
так треба вийти з оон. Це сталін Україну ввів в жовтні 1945р в цю недієву організацію.


Ти вже ООН і ЮНЕСКО плутаєш ? ) ну буває, як казав один "а какая разница ?" )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 18:29

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:Він додав, що організація "продовжує демонструвати брак лідерства, слабкість і нездатність виконувати свій мандат".
так треба вийти з оон. Це сталін Україну ввів в жовтні 1945р в цю недієву організацію.


Ти вже ООН і ЮНЕСКО плутаєш ? ) ну буває, як казав один "а какая разница ?" )
а ти розібрався і не путаєш? :lol: ну то ладно, то в методичці було не прописано. Ти так і не прояснив ситуацію з своїми емоціями на бомбардування київських храмів. Ти возмущон на стільки щоб підписати контракт з зсу? Чи мож за тебе воювати має юнеско?
Banderlog
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  #<1 ... 18097180981809918100
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