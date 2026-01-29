buratinyo написав:"н-х-т" это другое означает - на ... тролишь? тобто иди...!
це сучасна версія
пригадалось таке: в листопаді 1987р пасажирське судно Казахстан стояло у Одеському СРЗ-2 на ремонті перед виходом у кругосветку, приходить на судно дід у формі капраз(військовий суперінтендант), збирає штурманів на мостику і починає питати що означають сигнали з ВМСС СССР: каже- на флагмані підняли прапор «Ъ» (твердый знак), який сигнал ви піднімає у відповідь?
В Военно-морском своде сигналов (ВМФ СССР) флаг «Ъ» (твердый знак) — это специальный сигнал, который указывает, что флагман показывает курс.
далі більше: питає старпома(відповідальний за виконання ПВПЕ (планів військової підготовки екіпажу)-скілька раз на місяць проводите тренування по хімічному ураженню, або радіаційна тревога?
той каже, що Горбачев-разрядка-мир-жвачка, туристів це можна налякати(німці з ФРН), типу СССР готується до війни. А дід не здається: агресивний блок НАТО показав зуби, війна на Фолклендах. -А скільки у вас на судні протигазів і хімкомплектів (БЗК), 5? а екіпаж 262? треба щоб були у всіх -так у нас ще 750 туристів, німців? -ні, німців рятувати не потрібно
старпому вдалось з ним домовитись на 80 комплектів БЗК(палуба і машина), послали мене на склад, там загрузили у ЗИЛ пару тон комплектів, привезли в завод, вивалили на судні на кардеку і забули, а суперінтенданту дали пару палок москвоської ковбаси, кофе, ікри чорної, віски десь так на пару сотен доларів
У місті Бяла-Підляська Люблінського воєводства з вогнепальної зброї вбили російського художника-опозиціонера 44-річного Семена Скрепецького (справжнє прізвище Роберт Кузовков). Польська поліція продовжує пошуки ймовірного вбивці чи вбивць. За даними місцевої поліції, у понеділок близько10-ї ранку зловмисник кілька разів вистрілив з вогнепальної зброї в чоловіка на вулиці Королеви Ядвіги в Бялій-Підляській, неподалік консульства Білорусі, і після цього втік. Поранений помер на місці.
пропопуную всім подивитись дуже цікаве інтервью колишнього редактора програми новин на каналі ВГТРК Дмитрія Скоробутова, який втік до Швейцарії і досі живий
на 26хв. -пре те, як для путіна робили особистий виспук новин (у 20.00 в ефір був стандарний випуск, потім його різали (прибирали всі погані новини) і дале касетами Betacom везли і показували путіну(з 2011р путін живе у паралельній реальності)
треба всю цю інформацію фіксувати і потім в підручники історії(росіян), після 1945р історики і дослідники написали сотні книг присвячені Гітлеру і чому країна найрозумніших людей людства(Бетховен, Бах, Ніцше, Гете, Дюрер,Альберт Ейнштейн) у 20му сторіччі зробила стрибок у минуле( до варварства до часів за 1000 років до християнства).
Вранці 16 червня дрони атакують Москву. Мер столиці країни-агресора заявив про кілька десятків збитих БпЛА. Про атаку безпілотників Сєргєй Собянін почав повідомляти о 5:45. І з того моменту, за його версією, над містом збили 25 дронів. За даними Osint-аналітиків, після прильоту горить установка ЕЛОУ-АВТ-6 — серце НПЗ. Головною функцією установки є первинна переробка нафти: розділення її на фракції (бензин, гас, дизель) та підготовка до подальшої глибокої переробки. Московський НПЗ — одне з найбільших підприємств нафтопереробної промисловості Росії та найбільше у Москві, розташоване в районі Капотня на південному сході міста. Нафтопереробний завод є ключовим активом компанії «Газпром нєфть» і забезпечує близько 40-50% потреб московського регіону в бензині та дизельному пальному. На рік НПЗ переробляє близько 11 млн тонн нафти. https://zn.ua/ukr/war/moskva-pid-atakoj ... zavod.html
prodigy написав:sashaqbl вас демобілізація цікавить, чи мобілізація?
Не буває ДЕмобілізації без мобілізації. Законодавством США передбачена мобілізація. Але востаннє вона оголошувалась під час війни у Вєтнамі. В 2003 мобілізації не було - тільки призив резервістів. Це зовсім інша тема, тому порівняння теж хуюхувате.
процедура не мінялась з 1945р
Так от власне що процедура не мінялась. Але мобілізація востаннє проводилась у 1973 році, під час війни у Вєтнамі. А в двотисячних був призив резервістів. Це принципово різні процедури. Я з такими резервістами теж спілкувався. Резервіст - це людина яка підписала контракт служби в резерві, пройшла навчання і отримувала за це гроші. Після цього певну кількість років рахуєтсья в резерві і може бути призвана у разі потреби. Саме таких людей і призивали. І різниця з мобілізацією принципова: резерівст ДОБРОВІЛЬНО підписав контракт і отримував по цьому контракту гроші. А мобілізація примусова - від тебе ніяких дій не треба, держава просто каже тобі, що ти маєш тепер піти в армію.
fler написав:Вранці 16 червня дрони атакують Москву. Мер столиці країни-агресора заявив про кілька десятків збитих БпЛА. Про атаку безпілотників Сєргєй Собянін почав повідомляти о 5:45. І з того моменту, за його версією, над містом збили 25 дронів. За даними Osint-аналітиків, після прильоту горить установка ЕЛОУ-АВТ-6 — серце НПЗ. Головною функцією установки є первинна переробка нафти: розділення її на фракції (бензин, гас, дизель) та підготовка до подальшої глибокої переробки. Московський НПЗ — одне з найбільших підприємств нафтопереробної промисловості Росії та найбільше у Москві, розташоване в районі Капотня на південному сході міста. Нафтопереробний завод є ключовим активом компанії «Газпром нєфть» і забезпечує близько 40-50% потреб московського регіону в бензині та дизельному пальному. На рік НПЗ переробляє близько 11 млн тонн нафти. https://zn.ua/ukr/war/moskva-pid-atakoj ... zavod.html
Добре, але мало. Хотілося б побачити масово в дії не тільки БПЛА, а й балістику і ті 2к+ фламінго.