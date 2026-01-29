RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 18100181011810218103>
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 08:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  buratinyo написав:"н-х-т" это другое означает - на ... тролишь? тобто иди...!

це сучасна версія :mrgreen:

пригадалось таке:
в листопаді 1987р пасажирське судно Казахстан стояло у Одеському СРЗ-2 на ремонті перед виходом у кругосветку, приходить на судно дід у формі капраз(військовий суперінтендант), збирає штурманів на мостику і починає питати що означають сигнали з ВМСС СССР: каже- на флагмані підняли прапор «Ъ» (твердый знак), який сигнал ви піднімає у відповідь?

В Военно-морском своде сигналов (ВМФ СССР) флаг «Ъ» (твердый знак) — это специальный сигнал, который указывает, что флагман показывает курс.



далі більше: питає старпома(відповідальний за виконання ПВПЕ (планів військової
підготовки екіпажу)-скілька раз на місяць проводите тренування по хімічному ураженню, або радіаційна тревога?

той каже, що Горбачев-разрядка-мир-жвачка, туристів це можна налякати(німці з ФРН), типу СССР готується до війни.
А дід не здається: агресивний блок НАТО показав зуби, війна на Фолклендах.
-А скільки у вас на судні протигазів і хімкомплектів (БЗК), 5? а екіпаж 262? треба щоб були у всіх
-так у нас ще 750 туристів, німців?
-ні, німців рятувати не потрібно

старпому вдалось з ним домовитись на 80 комплектів БЗК(палуба і машина), послали мене на склад, там загрузили у ЗИЛ пару тон комплектів, привезли в завод, вивалили на судні на кардеку і забули, а суперінтенданту дали пару палок москвоської ковбаси, кофе, ікри чорної, віски десь так на пару сотен доларів
prodigy
 
Повідомлень: 13966
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3416 раз.
Подякували: 3371 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 08:25

ЛАД
У місті Бяла-Підляська Люблінського воєводства з вогнепальної зброї вбили російського художника-опозиціонера 44-річного Семена Скрепецького (справжнє прізвище Роберт Кузовков).
Польська поліція продовжує пошуки ймовірного вбивці чи вбивць.
За даними місцевої поліції, у понеділок близько10-ї ранку зловмисник кілька разів вистрілив з вогнепальної зброї в чоловіка на вулиці Королеви Ядвіги в Бялій-Підляській, неподалік консульства Білорусі, і після цього втік. Поранений помер на місці.

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture ... onera.html

пропопуную всім подивитись дуже цікаве інтервью колишнього редактора програми новин на каналі ВГТРК Дмитрія Скоробутова, який втік до Швейцарії і досі живий


на 26хв. -пре те, як для путіна робили особистий виспук новин (у 20.00 в ефір був стандарний випуск, потім його різали (прибирали всі погані новини) і дале касетами Betacom везли і показували путіну(з 2011р путін живе у паралельній реальності)

https://focus.ua/world/757583-proekt-gl ... i-novostey
prodigy
 
Повідомлень: 13966
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3416 раз.
Подякували: 3371 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 08:34

перша частина



треба всю цю інформацію фіксувати і потім в підручники історії(росіян), після 1945р
історики і дослідники написали сотні книг присвячені Гітлеру і чому країна найрозумніших людей людства(Бетховен, Бах, Ніцше, Гете, Дюрер,Альберт Ейнштейн) у 20му сторіччі зробила стрибок у минуле( до варварства до часів за 1000 років до християнства).
prodigy
 
Повідомлень: 13966
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3416 раз.
Подякували: 3371 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 09:05

Шміт, це ж ти москву замовляв?

Вранці 16 червня дрони атакують Москву. Мер столиці країни-агресора заявив про кілька десятків збитих БпЛА. Про атаку безпілотників Сєргєй Собянін почав повідомляти о 5:45. І з того моменту, за його версією, над містом збили 25 дронів.
За даними Osint-аналітиків, після прильоту горить установка ЕЛОУ-АВТ-6 — серце НПЗ. Головною функцією установки є первинна переробка нафти: розділення її на фракції (бензин, гас, дизель) та підготовка до подальшої глибокої переробки. Московський НПЗ — одне з найбільших підприємств нафтопереробної промисловості Росії та найбільше у Москві, розташоване в районі Капотня на південному сході міста. Нафтопереробний завод є ключовим активом компанії «Газпром нєфть» і забезпечує близько 40-50% потреб московського регіону в бензині та дизельному пальному. На рік НПЗ переробляє близько 11 млн тонн нафти.
https://zn.ua/ukr/war/moskva-pid-atakoj ... zavod.html
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6361
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1216 раз.
Подякували: 1355 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 09:53

  prodigy написав:
  sashaqbl написав:
  prodigy написав:sashaqbl
вас демобілізація цікавить, чи мобілізація?

Не буває ДЕмобілізації без мобілізації.
Законодавством США передбачена мобілізація. Але востаннє вона оголошувалась під час війни у Вєтнамі. В 2003 мобілізації не було - тільки призив резервістів. Це зовсім інша тема, тому порівняння теж хуюхувате.

процедура не мінялась з 1945р

Так от власне що процедура не мінялась. Але мобілізація востаннє проводилась у 1973 році, під час війни у Вєтнамі.
А в двотисячних був призив резервістів. Це принципово різні процедури.
Я з такими резервістами теж спілкувався.
Резервіст - це людина яка підписала контракт служби в резерві, пройшла навчання і отримувала за це гроші. Після цього певну кількість років рахуєтсья в резерві і може бути призвана у разі потреби. Саме таких людей і призивали.
І різниця з мобілізацією принципова: резерівст ДОБРОВІЛЬНО підписав контракт і отримував по цьому контракту гроші.
А мобілізація примусова - від тебе ніяких дій не треба, держава просто каже тобі, що ти маєш тепер піти в армію.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3128
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 10:46

  fler написав:Шміт, це ж ти москву замовляв?


  fler написав:Вранці 16 червня дрони атакують Москву. Мер столиці країни-агресора заявив про кілька десятків збитих БпЛА. Про атаку безпілотників Сєргєй Собянін почав повідомляти о 5:45. І з того моменту, за його версією, над містом збили 25 дронів.
За даними Osint-аналітиків, після прильоту горить установка ЕЛОУ-АВТ-6 — серце НПЗ. Головною функцією установки є первинна переробка нафти: розділення її на фракції (бензин, гас, дизель) та підготовка до подальшої глибокої переробки. Московський НПЗ — одне з найбільших підприємств нафтопереробної промисловості Росії та найбільше у Москві, розташоване в районі Капотня на південному сході міста. Нафтопереробний завод є ключовим активом компанії «Газпром нєфть» і забезпечує близько 40-50% потреб московського регіону в бензині та дизельному пальному. На рік НПЗ переробляє близько 11 млн тонн нафти.
https://zn.ua/ukr/war/moskva-pid-atakoj ... zavod.html


Добре, але мало. Хотілося б побачити масово в дії не тільки БПЛА, а й балістику і ті 2к+ фламінго.
Schmit
 
Повідомлень: 5610
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 281 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 10:54

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Відбудова житла та міст після війни: аспекти та проблеми
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6457
З нами з: 25.01.06
Подякував: 85 раз.
Подякували: 448 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 11:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Добре, але мало. Хотілося б побачити масово в дії не тільки БПЛА, а й балістику і ті 2к+ фламінго.

Може бракує людей, щоб запускати?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3128
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 11:28

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:Добре, але мало. Хотілося б побачити масово в дії не тільки БПЛА, а й балістику і ті 2к+ фламінго.

Може бракує людей, щоб запускати?

Куди ви людей діваєте? Україна мобілізує 30 тисяч людей щомісяця.
Чи така ж математика, як з фламінгами?
Schmit
 
Повідомлень: 5610
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 281 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 11:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Куди ви людей діваєте? Україна мобілізує 30 тисяч людей щомісяця.
Чи така ж математика, як з фламінгами?

Приходь, дізнаєшся.
Я от їздив на позицію пілотом.
При чому:
а) це не входить до моїх посадових обовязків
б) не можу нормально ходити
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3128
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 18100181011810218103>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
2 29241
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 28361
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 327972
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.