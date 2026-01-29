Додано: Вів 16 чер, 2026 18:52

📋 Ситуація навколо Костянтинівки



🟡Ситуація навколо Костянтинівки розгортається найважчим сценарієм, адже противник вийшов буквально з усіх сторін на окраїни міста і здійснює активний тиск та просочується в глибину населеного пункту. Спостерігаються фіксації піхоти ворога зі східної частини через Новодмитрівку та постійні фіксації з боку Берестка та Іллінівки.



🇷🇺 З виходом на необхідні рубежі, противник поступово переходить до тривалого поглинання міста, де частково видніється сценарій Покровська. Зокрема, чомусь повторюються помилки зі спробами хаотичних зачисток міста, в той час, коли противник має простір для просування і змінює свої позиції в разі необхідності. У спілкуванні з бійцями, вони зазначають про велику кількість піхоти московитів, яка неспіврозмірна з кількістю наявних ресурсів у Сил Оборони.



🏹 Як ми й передбачали, противник намагається вийти в перешийку міста в північній частині і перекрити всю центральну і південну частину від нормального постачання. Зробити ворог це може найпростішим чином — добратися фізично піхотою в цей район і як в Покровську влаштовувати засідки і координувати своїх пілотів для вогневого контролю. Цю динаміку просувань можна побачити, зокрема, на мапі, яка виражена сірою зоною.



🚀Одночасно з цим противник рівняє із землею сам населений пункт і перетворює його в суцільну руїну, яку скоро навіть неможливо буде утримувати. Поспішність кацапів в успіхах змушує їх штампувати відео за допомогою ШІ про нібито взяття міста чи окремих його районів, а вихід на необхідні рубежі, які прогнозують цей успіх в подальшому підштовхує їх на активний тиск з колосальними втратами. Однак варто не забувати, що кацапи не рахують своїх людей, тому відповідна тактика для них є нормою і не є приводом для радості. В Покровську вони також втратили багато піхоти, про що постійно зазначалося в українському інфопросторі, але в кінцевому результаті Покровськ вони захопили, а ми також втратили колосальну кількість людей.



⛳️ Костянтинівка є "воротами" для відкриття Слов'янсько-Краматорської агломерації. Противник це знає, усвідомлює і враховує для своїх подальших наступальних дій. Коли впаде Костянтинівка (а це питання часу), наступною буде Дружківка, яка зараз відіграє надважливу логістичну роль, а за нею вже Краматорськ. Як тільки Костянтинівка перейде під контроль противника, логістика для Сил Оборони в даному районі кардинально зміниться, створяться додаткові труднощі будь-яких пересувань, а саме перебування навіть в Краматорську стане надзвичайно небезпечним, де свою роботу вже будуть робити ворожі пілоти. Далі московитам потрібно буде відкривати ще одні "ворота" до Слов'янська і Краматорська. І якщо раніше це був Лиман, де зараз йде активний тиск, то наразі вони це можуть зробити південніше по відтинку від Миколаївки до Малинівки, продавивши бригади, у яких є проблеми, зокрема, з особовим складом, адже, на жаль, пріоритетом поповнення військ досі є штурмові підрозділи.



⚔️ Битва за Костянтинівку поки триває