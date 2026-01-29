pesikot написав:Думка, що та особа свідомо не бачить, що людей вбиває Росія та Путін
за думки 5 років тюрми дають згідно
1984
Думкозлочин не тягне за собою смерть: думкозлочин Є смерть — Вінстон Сміт
Найтяжчий злочин в тоталітарній державі Океанії.
Боротьбою з думкозлочинами в Океанії займалася спеціальна репресивна організація — поліція думок, допити обвинувачених проходили в Міністерстві любові. Для виявлення підозрюваних використовувалося стеження, яке вели за громадянами агенти поліції думок і добровольці (у тому числі — найближчі родичі думкозлочинців), а також спеціальний технічний пристрій, встановлений в будинку кожного члена партії — телеекрани.
Неправильний, з точки зору ідеології правлячої партії, вираз обличчя також є різновидом уявного злочина — обличчязлочином.
До речі, з 1 січня 2026 року на ТОТ Херсонської та Запорізької областей заборонено використання автомобілів з українськими номерами. Якщо такі авто помічені на дорогах, у них 100% знаходяться окупанти, і такі авто є законною військовою ціллю.
Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що Україна не має відношення до інциденту в Брянській області та допускає, що може йтися про інформаційну операцію, вигідну Росії.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що українська сторона зв'язалася з Білоруссю після повідомлень про атаку на автобус з дітьми в Брянській області Росії.
За словами Лубінця, він терміново зв'язався з білоруською стороною та отримав первинну інформацію про інцидент. Під час спілкування омбудсмен окремо підкреслив, що Україна не має відношення до цієї ситуації.
Лубінець заявив, що Сили оборони України не завдають ударів по цивільних об'єктах та цивільному населенню. Він підкреслив, що на території Росії українські військові вражають виключно військові цілі.
Омбудсмен також допустив, що повідомлення про інцидент можуть бути черговою провокацією або інформаційною операцією, вигідною насамперед Росії.
«Не виключаю, що йдеться про чергову провокацію або інформаційну операцію, вигідну насамперед Російській Федерації», — заявив Лубінець.
минуло одна доба, як Лука почав вибачатись перед Зеленським, методи лубянки з дітьми
Головні деталі цієї події та зв'язку між Трабером і Путіним:
Участь у святкуванні: За даними розслідувань, петербурзький бізнесмен і кримінальний авторитет Ілля Трабер був присутній і входив до числа почесних гостей на дні народження Володимира Путіна як мінімум у 2004 та 2016 роках.
Офіційне визнання: Кремль ніколи не приховував знайомства президента РФ з Трабером, проте речник Дмитро Пєсков завжди заявляв, що їхні стосунки носили «виключно робочий характер».
Спільне минуле: За інформацією розслідувачів на Вікіпедія, у 1990-х роках, коли Путін був віцемером Санкт-Петербурга, він сприяв передачі комерційних об'єктів (таких як паливні комплекси та нафтовий термінал) структурам Трабера.
Деталі про авторитета: Ілля Трабер (також відомий як «Антиквар» та «Мореман») є єдиним із живих пітерських кримінальних авторитетів, чиє знайомство з Путіним визнавалося офіційно. Раніше, 17 червня 2026 року, у ЗМІ з'явилася інформація про затримання Трабера у РФ силовиками
Знаю, то Waterу здається, що я не в курсі)) Спитала, тому що цікаво чи шось змінилося у вашій місцевості після "самоусунення" ворога з Кінбурна. Дякую, що відгукнулися.
yanyura написав: Погани новини (це не тайна, це вже пишуть у новинах) - після ударів та розрушення мостів що ведуть до Криму через Чаплинку та Каланчак, московиті почали засипати канали землею та класти поверх асфальт, а такі "мости" розрушити дронами вже неможливо.
Отже, пакувати валізи вони не збираються. Шкода.. Тримайтеся.
Отже, пакувати валізи вони не збираються. Шкода.. Тримайтеся.
Бути в темі і бути в долі воно разні вєщі Кажете чи тікати не збираються? Вони не тільки не збираються але і нарощують угрупування . Те що в окупованого народу типу yanyura є проблеми на заправках іще не повод тішитись і думати що такіж проблеми в армії рф.