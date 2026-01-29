fler написав:Отже, пакувати валізи вони не збираються. Шкода..
Вони не тільки не збираються але і нарощують угрупування . Те що в окупованого народу типу yanyura є проблеми на заправках іще не повод тішитись і думати що такіж проблеми в армії рф.
Звісно ж ні, у армії всьо харашо, прєкрасная маркіза)) " Кроме Москвы, сообщения о поражении объектов нефтяной инфраструктуры также поступали из Волгоградской области. В оккупированном Крыму появилась информация об атаке беспилотников на железнодорожный мост через Северо-Крымский канал. Объект расположен на одном из важных маршрутов снабжения между полуостровом и оккупированной частью Херсонской области. Масштаб повреждений и последствия для движения уточняются. Отдельная тема дня — топливо. По сообщениям российских военных блогеров и волонтёров, дефицит горючего начинает ощущаться не только в гражданском секторе Крыма, но и в подразделениях армии РФ на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. В Севастополе бойцы мобильных огневых групп вынуждены заправляться на обычных АЗС, где сталкиваются с теми же очередями, что и местные жители. В оккупированной части Донецкой области и на юге Украины всё чаще звучат жалобы на сложности с поставками топлива и логистикой. ‼️Если раньше главной проблемой российской армии считались дроны, то теперь всё чаще обсуждают то, что должно ездить, летать и стрелять после встречи с этими дронами. А война в очередной раз напоминает старую истину: без топлива даже самая большая армия далеко не уедет." https://t.me/evpatoriyachat2/502120
5. Іран зобов’язується забезпечити безпечний прохід комерційних суден без оплати протягом 60 днів через Перську затоку та Оманське море в обох напрямках. Комерційне судноплавство буде відновлено негайно, а повна нормалізація відбудеться протягом 30 днів з урахуванням розмінування та усунення воєнних перешкод.
6. Іран проведе діалог з Оманом для визначення майбутніх механізмів управління та надання морських послуг в Ормузькій протоці, консультуючись з іншими прибережними державами та відповідно до міжнародного права. 7. США спільно з партнерами розроблять програму економічного відновлення Ірану обсягом не менше 300 млрд доларів. Механізм реалізації буде погоджено протягом 60 днів. США нададуть усі необхідні ліцензії та дозволи для проведення фінансових операцій. 8. США зобов’язуються скасувати всі санкції проти Ірану, включно із санкціями ООН, МАГАТЕ, а також первинними та вторинними санкціями США, згідно з узгодженим графіком. Обидві сторони підтверджують важливість цього питання та мають намір негайно обговорити його під час переговорів. 9. Іран підтверджує, що не розроблятиме ядерну зброю. Питання збагаченого матеріалу вирішуватимуться під контролем МАГАТЕ, включно з можливим розбавленням на місці. Також сторони обговорюватимуть питання збагачення та інші ядерні питання в межах майбутньої угоди.
Ну шо тут скажеш. Трамп лох. Вийшов з "поганої угоди" Обами. Повоював. Всрався. Підпише набагато гіршу угоду.
ЛАД написав:... P.s. А Я0, скорее всего, не должна обладать ни одна страна. Но это не реально. Хочу напомнить, что пока что единственной страной, применившей на практике ЯО были не "покидьки", а те же самые США. У кого-то есть уверенность, что "при необходимости" они не применят ЯО снова? При этом "необходимость" они будут оценивать сами.
тільки оцінці США я довіряю. а от Раша та Іран - там же повністю брехлива влада. тому ці країни дійсно не мають права на ядерну зброю...
Ваше право решать, кому вы доверяете. Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки тоже оправдываете и бурно аплодируете?
P.s. Сами американцы почему-то доверяют своей стране меньше, чем вы. Я ночью приводил цитату со ссылкой. Возможно, вы пропустили. Не буду повторяться, посмотрите viewtopic.php?p=5963954#p5963954.
американці більше не довіряють не своїй країні, а Трампу. те, що Донни - проблема для США, писав ще коли...
як ви відразу далеко перекручуєте. від того, що я написав, що довіряю США - ви віджразу натякаєте, що я підтримую ядерне бембардування. ні, я підтримую, щоб такі країни, як Раша, КНДР та Іран не мають права мати ядерну зброю й на цьому вас штормить