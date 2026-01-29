Додано: Чет 18 чер, 2026 11:37

ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав: То, что врать и перекручивать нехорошо, вас в детстве так и не научили.

"про знищення Ізраілю Іран" казав. Но в сегодняшних переговорах об этом не говориться ни слова.

"план дій чого розірвали - бо Іран обмежив доступ" - чистая ложь. Иран не "обмежував доступ" до разрыва сделки Трампом. И не нарушал другие пункты сделки.

"припинили перемовини - навіщо збагачувати уран до збройного рівня" - во-первых, 60% это ещё не "збройний рівень".

Во-вторых, Иран начал это делать после разрыва ядерной сделки в мае 2018. То, что врать и перекручивать нехорошо, вас в детстве так и не научили."про знищення Ізраілю Іран" казав. Но в сегодняшних переговорах об этом не говориться ни слова."план дій чого розірвали - бо Іран обмежив доступ" - чистая ложь. Иран не "обмежував доступ" до разрыва сделки Трампом. И не нарушал другие пункты сделки."припинили перемовини - навіщо збагачувати уран до збройного рівня" - во-первых, 60% это ещё не "збройний рівень".Во-вторых, Иран начал это делатьразрыва ядерной сделки в мае 2018.

звідки ви знаєте, обмежував/не обмежував доступ? вам особисто докладали. тоді пишіть я вважаю або я чув... вважайте далі...



60% - це лише для зброї у випадку Ірана. й навіщо він це робив? його попереджали неодноразово не робити цього. й я вже написав, як вони використовували цей факт на перемовинах...



людина, яка розповідає про власну думку, чомусь користується висновками AI. власної думки немає ЛАД? звідки ви знаєте, обмежував/не обмежував доступ? вам особисто докладали. тоді пишіть я вважаю або я чув... вважайте далі...60% - це лише для зброї у випадку Ірана. й навіщо він це робив? його попереджали неодноразово не робити цього. й я вже написав, як вони використовували цей факт на перемовинах...людина, яка розповідає про власну думку, чомусь користується висновками AI. власної думки немає ЛАД? Вам не надоело демонстрировать собственную тупость?

1. Для того, чтобы утверждать, что Иран не ограничивал доступ инспекторов МАГАТЭ до разрыва ядерной сделки Трампом в 2018, достаточно отсутствие таких свидетельств. У меня таких данных нет, поэтому могу об этом писать.

Вы утверждаете, что "Іран обмежив доступ, щоб не могли перевірити". А вот для этого надо иметь факты.

Приведите их и я признаю свою ошибку и попрошу прощения.

А вот нарушения ДНЯО, действительно, были. В т.ч. и с ограничениями доступа. Вам не надоело демонстрировать собственную тупость?1. Для того, чтобы утверждать, что Ирандоступ инспекторов МАГАТЭ до разрыва ядерной сделки Трампом в 2018, достаточнотаких свидетельств. У меня таких данных нет, поэтому могу об этом писать.Вы утверждаете, что "Іран, щоб не могли перевірити". А вот для этого надо иметь факты.Приведите их и я признаю свою ошибку и попрошу прощения.А вот нарушения ДНЯО, действительно, были. В т.ч. и с ограничениями доступа.

2. Да, согласен, "60% - це лише для зброї у випадку Ірана". Но, повторяю, он начал это делать после расторжения ядерной сделки Трампом в 2018. Начал только в 2019. До этого он такого не делал - обогащал по условиям сделки только до 3,67%.

И я приводил факт, что на переговорах непосредственно перед началом войны "Иран предлагал снизить уровень обогащения до 1,5% и перерабатывать уран внутри страны под контролем регионального консорциума".

3. Если запасы обогащённого урана "десь завалено в горах", то зачем США и сегодня добиваются их вывоза из Ирана?

Если до них невозможно добраться, то пусть бы себе и лежали спокойно. Если добраться можно, то зачем вы пишете о "десь завалено в горах"?

4. Как следует называть экономиста, который не различает приводимые ИИ факты и "висновки", решите сами.

Или вы считаете, что факты надо придумывать в соответствии с "власними думками"?

відсутність у вас. тому максимум, що ви можете стверджувати - що ви не чули про такі обмеження, й робите висновок, що їх й не було. а чого тоді США розірвали угоду? бо так захотів Донні? вашу точку зору почув, чи буду шукати докази зворотнього - не певен, не так багато часуале ваш підхід зрозумілий - Іран білий та пухнастий, а кровожерливі США забагато від них вимагають.й навіщо він почав це робити? щоб далі шантажувати світ?ви так уважно все читаєте - але дуже вибірково. по-перше були бомбардування. по-друге недавно писали, що Іран сам підриває проходи, щоб ускладнити операцію США, якщо вона буде.тому сьогодні завалено - завтра розкопано. США послідовно вимагають знищення або вивезення цього урану.називайте як хочете - але ви це робите замість власних фактів. всі ваші висновки та факти - це або ШІ, або Вікі - власних відповідей - нуль. ні який прогрес німецької у ваших родичів, ни скільки ви витрачаєте на їжуй до речі, нагадував приклад про мою думку про вибори - ви так й не спромоглися сказати, чому це ви НЕ ВВАЖАЄТЕ це власною думкою