fler написав:Отже, пакувати валізи вони не збираються. Шкода..
Вони не тільки не збираються але і нарощують угрупування . Те що в окупованого народу типу yanyura є проблеми на заправках іще не повод тішитись і думати що такіж проблеми в армії рф.
Звісно ж ні, у армії всьо харашо, прєкрасная маркіза)) " Кроме Москвы, сообщения о поражении объектов нефтяной инфраструктуры также поступали из Волгоградской области. В оккупированном Крыму появилась информация об атаке беспилотников на железнодорожный мост через Северо-Крымский канал. Объект расположен на одном из важных маршрутов снабжения между полуостровом и оккупированной частью Херсонской области. Масштаб повреждений и последствия для движения уточняются. Отдельная тема дня — топливо. По сообщениям российских военных блогеров и волонтёров, дефицит горючего начинает ощущаться не только в гражданском секторе Крыма, но и в подразделениях армии РФ на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. В Севастополе бойцы мобильных огневых групп вынуждены заправляться на обычных АЗС, где сталкиваются с теми же очередями, что и местные жители. В оккупированной части Донецкой области и на юге Украины всё чаще звучат жалобы на сложности с поставками топлива и логистикой. ‼️Если раньше главной проблемой российской армии считались дроны, то теперь всё чаще обсуждают то, что должно ездить, летать и стрелять после встречи с этими дронами. А война в очередной раз напоминает старую истину: без топлива даже самая большая армия далеко не уедет." https://t.me/evpatoriyachat2/502120
5. Іран зобов’язується забезпечити безпечний прохід комерційних суден без оплати протягом 60 днів через Перську затоку та Оманське море в обох напрямках. Комерційне судноплавство буде відновлено негайно, а повна нормалізація відбудеться протягом 30 днів з урахуванням розмінування та усунення воєнних перешкод.
6. Іран проведе діалог з Оманом для визначення майбутніх механізмів управління та надання морських послуг в Ормузькій протоці, консультуючись з іншими прибережними державами та відповідно до міжнародного права. 7. США спільно з партнерами розроблять програму економічного відновлення Ірану обсягом не менше 300 млрд доларів. Механізм реалізації буде погоджено протягом 60 днів. США нададуть усі необхідні ліцензії та дозволи для проведення фінансових операцій. 8. США зобов’язуються скасувати всі санкції проти Ірану, включно із санкціями ООН, МАГАТЕ, а також первинними та вторинними санкціями США, згідно з узгодженим графіком. Обидві сторони підтверджують важливість цього питання та мають намір негайно обговорити його під час переговорів. 9. Іран підтверджує, що не розроблятиме ядерну зброю. Питання збагаченого матеріалу вирішуватимуться під контролем МАГАТЕ, включно з можливим розбавленням на місці. Також сторони обговорюватимуть питання збагачення та інші ядерні питання в межах майбутньої угоди.
Ну шо тут скажеш. Трамп лох. Вийшов з "поганої угоди" Обами. Повоював. Всрався. Підпише набагато гіршу угоду.
ЛАД написав:... P.s. А Я0, скорее всего, не должна обладать ни одна страна. Но это не реально. Хочу напомнить, что пока что единственной страной, применившей на практике ЯО были не "покидьки", а те же самые США. У кого-то есть уверенность, что "при необходимости" они не применят ЯО снова? При этом "необходимость" они будут оценивать сами.
тільки оцінці США я довіряю. а от Раша та Іран - там же повністю брехлива влада. тому ці країни дійсно не мають права на ядерну зброю...
Ваше право решать, кому вы доверяете. Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки тоже оправдываете и бурно аплодируете?
P.s. Сами американцы почему-то доверяют своей стране меньше, чем вы. Я ночью приводил цитату со ссылкой. Возможно, вы пропустили. Не буду повторяться, посмотрите viewtopic.php?p=5963954#p5963954.
американці більше не довіряють не своїй країні, а Трампу. те, що Донни - проблема для США, писав ще коли...
як ви відразу далеко перекручуєте. від того, що я написав, що довіряю США - ви віджразу натякаєте, що я підтримую ядерне бембардування. ні, я підтримую, щоб такі країни, як Раша, КНДР та Іран не мають права мати ядерну зброю й на цьому вас штормить
ЛАД написав:То, что врать и перекручивать нехорошо, вас в детстве так и не научили. "про знищення Ізраілю Іран" казав. Но в сегодняшних переговорах об этом не говориться ни слова. "план дій чого розірвали - бо Іран обмежив доступ" - чистая ложь. Иран не "обмежував доступ" до разрыва сделки Трампом. И не нарушал другие пункты сделки. "припинили перемовини - навіщо збагачувати уран до збройного рівня" - во-первых, 60% это ещё не "збройний рівень". Во-вторых, Иран начал это делать после разрыва ядерной сделки в мае 2018.
звідки ви знаєте, обмежував/не обмежував доступ? вам особисто докладали. тоді пишіть я вважаю або я чув... вважайте далі...
60% - це лише для зброї у випадку Ірана. й навіщо він це робив? його попереджали неодноразово не робити цього. й я вже написав, як вони використовували цей факт на перемовинах...
людина, яка розповідає про власну думку, чомусь користується висновками AI. власної думки немає ЛАД?
Вам не надоело демонстрировать собственную тупость? 1. Для того, чтобы утверждать, что Иран не ограничивал доступ инспекторов МАГАТЭ до разрыва ядерной сделки Трампом в 2018, достаточно отсутствие таких свидетельств. У меня таких данных нет, поэтому могу об этом писать. Вы утверждаете, что "Іран обмежив доступ, щоб не могли перевірити". А вот для этого надо иметь факты. Приведите их и я признаю свою ошибку и попрошу прощения. А вот нарушения ДНЯО, действительно, были. В т.ч. и с ограничениями доступа.
відсутність у вас. тому максимум, що ви можете стверджувати - що ви не чули про такі обмеження, й робите висновок, що їх й не було. а чого тоді США розірвали угоду? бо так захотів Донні? вашу точку зору почув, чи буду шукати докази зворотнього - не певен, не так багато часу
але ваш підхід зрозумілий - Іран білий та пухнастий, а кровожерливі США забагато від них вимагають.
2. Да, согласен, "60% - це лише для зброї у випадку Ірана". Но, повторяю, он начал это делать после расторжения ядерной сделки Трампом в 2018. Начал только в 2019. До этого он такого не делал - обогащал по условиям сделки только до 3,67%. И я приводил факт, что на переговорах непосредственно перед началом войны "Иран предлагал снизить уровень обогащения до 1,5% и перерабатывать уран внутри страны под контролем регионального консорциума".
й навіщо він почав це робити? щоб далі шантажувати світ?
3. Если запасы обогащённого урана "десь завалено в горах", то зачем США и сегодня добиваются их вывоза из Ирана? Если до них невозможно добраться, то пусть бы себе и лежали спокойно. Если добраться можно, то зачем вы пишете о "десь завалено в горах"?
ви так уважно все читаєте - але дуже вибірково. по-перше були бомбардування. по-друге недавно писали, що Іран сам підриває проходи, щоб ускладнити операцію США, якщо вона буде.
тому сьогодні завалено - завтра розкопано. США послідовно вимагають знищення або вивезення цього урану.
4. Как следует называть экономиста, который не различает приводимые ИИ факты и "висновки", решите сами. Или вы считаете, что факты надо придумывать в соответствии с "власними думками"?
називайте як хочете - але ви це робите замість власних фактів. всі ваші висновки та факти - це або ШІ, або Вікі - власних відповідей - нуль. ні який прогрес німецької у ваших родичів, ни скільки ви витрачаєте на їжу
й до речі, нагадував приклад про мою думку про вибори - ви так й не спромоглися сказати, чому це ви НЕ ВВАЖАЄТЕ це власною думкою
Краткое содержание - Трамп защищает иранскую ядерную сделку и хвалит устойчивость экономики США. - Президент США заявил, что последствия войны оказались менее значительными, чем опасались. - Трамп утверждает, что новые бомбардировки могли бы привести к международной депрессии. Эвиан-ле-Бен, Франция, 17 июня (Reuters) - Президент США Дональд Трамп в среду на саммите G7 во Франции защитил соглашение США с Ираном, заявив, что продолжение войны на Ближнем Востоке могло бы привести к экономической катастрофе. «Больше всего я не хотел видеть экономическую катастрофу. Если бы это продолжалось, это могло бы произойти», — заявил Трамп журналистам в курортном городе Эвиан-ле-Бен на берегу озера. Президент США заявил, что не хочет быть похожим на Герберта Гувера, который был президентом США в октябре 1929 года, когда произошел обвал фондового рынка, повлекший за собой миллиардные убытки и спровоцировавший Великую депрессию. ........восстановление торговых потоков до нормального уровня также займет месяцы, если не больше, в то время как аналитики топливного сектора и морские эксперты говорят, что для возвращения поставок бункерного топлива к нормальному уровню может потребоваться год. ......... Трамп заявил журналистам, что сделка позволит возобновить поставки нефти через Ормузский пролив, отметив, что мировые запасы нефти должны были начать истощаться примерно через четыре недели, что могло бы вызвать серьезный «хаос» на мировых рынках. «Итак, это позволяет кораблям продолжать движение. Если мы продолжим бомбить, эти корабли не будут ходить, а речь идёт о 500, 600, 700 миллионах долларов в день», — сказал Трамп. «Кроме того, наши резервы заканчиваются примерно через четыре недели». .........Трамп добавил, что американские войска воздержались от бомбардировки иранских нефтепроводов, чтобы предотвратить еще более значительные экономические последствия, учитывая роль Ирана в снабжении мировых рынков. «Я не хотел разрушать мировой рынок, потому что там крутятся огромные деньги, — сказал он. — Это было бы неправильно, и это могло бы привести к международной депрессии».
в світі зараз два лідира до яких підлещуються на соромлячись відеокамер журналистів, це Трамп і Сі був пеіод в історії( 2002-2007) коле те саме робили по відношенню до путіна, тільки більш делікатніше (тет-а-тет за закритими дверима), час стриманої дипломатії і сорому за свою поведінку минув років 10 тому
-канцлер Мец зі своєю футболкою виглядає жалюгідно -премьер міністр Японії Санае Такаїті взагалі постійно має вираз обличчя як шезафрінічки(чому в 122мільоній Японії не знайшлось більш адекватного політика?)
sashaqbl написав:Прочитав 14 пунктів Трампа з Іраном.
Ну шо тут скажеш. Трамп лох. Вийшов з "поганої угоди" Обами. Повоював. Всрався. Підпише набагато гіршу угоду.
тут трамп не винен, він пішов на поводу в в ізраеля.
Тоді і підписання угоди нічого не дає. Ізраїль не згоден на припинення вогню до повної денукліарізації і зміни режиму) Трамп, у свою чергу, збільшив поставки як спг, так і нафти за світовими угодами, які на роки.
тут трамп не винен, він пішов на поводу в в ізраеля.[/quote]
трошки по іншому: Трампу у цьому році до зарізу була потрібна перемога(вибори 3 листопада), у
війні рф проти України
йому здавалось, що після розіграного як по нотам скандалу у оральному катінеті
у лютому 2025 проти президента Зеленського
, головна справа зроблена і Зеленського буде значно легше дотиснути і схилити до капітуляції (погодившись на всі вимоги ху*ла), а Трампу було байдуже -скільки втратить "слабка в його розумінні" Україна.
у тут підвернувся Бібі Нетаньягу: давай разом зробимо те, і те -Трамп зібрав вузьке коло генералів/адмиралів, військовим війна це як дітям новий велосипед(вони мріють про війни роками), ті не зробили нормальний ризик асесмент (а що буде з цінами на нафту, якщо Іран закриє протоку), тобто вони тупо підставили Трампа. -У Ізраїля був свій план і вони його на 99% реалізували-вбити Хаменеї, і послабити (тимчасово) Іран, бо послабити на десятеріччя здатні США в совокупності з іншими силами НАТО
-а Трамп, як в тому анекдоті,-бачиш серед індіанців вождя? -убий його? добре -а далі що робити, загін індіанціі наближається -ну я тобі не заздрю
не можна робити великі рухи не прорахувавши наслідки, те саме з тарифами...профіт нуль, скандальні судові позиви і вигляд для світу-Трамп неадекватний дід, самозакоханий павич