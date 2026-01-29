Я не дивлюся ТікТок, алгоритми цікаві там. З іншого боку, я максимально підтримую продаж орками своїх ресурсів за юані, які вони можуть лише витратити на китайські товари. Коли ЄС також знизить закупи газу буде полегшення як для країн ЄС, так і для нас. ПС: з відкритих джерел котрим я вірю орки переживають за Василівка і Крим. На це є причини. Але я дуже боюся контрнаступу з нашого боку. Це тяжке і трупів забагато. Мені трупи з тої сторони ближче. І балістика краще. 1-2 ракети і Єлабуга тойво, хоча навіть коли не тойво шахед =100тмс.$ антишахед =1,5тис$. Збиття 95% відсотків і навіть без епічного диму, там лише витрати. Ну як з Цирконами на Київ. 3ри обстріла ціною 2,5млрд.$ налякали собаку моїх подруг, які зупинилася у мене по справах і мою маму, яка у 2 ночі за весь час дзвонила "як ти?". Я матюкалась і спала. ПС: Рада розблокувала закон про внесення змін у бюджет України. Тримайте мене у курсі, яка копійка дійде. Воно досі не враховує стаж з 2014 року і це погано. Але хоч шерсті клок має бути )
Востаннє редагувалось stm в Чет 18 чер, 2026 14:12, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Т.е. на голод 91 млн. человек плевать с высокой колокольни. Если надо, то это мелочи.
Труси-Хрестик Те що педераційники 130 млн пятий рік пробують заставити голодувати 40 млн Українців( і тебе в тому числі) - тобі по барабану Те що 360 млн пендосів третій місяць змушують голодувати 90 млн іранців - для тебе щось страшне..
Може в зеркало глянеш і там побачиш найстрашнішу харю яка живе в Україні... і для якої педерація це братній народ і вялікая культура?
ПС відповідати що я не культурний-не варто бо на моєму фоні ти педераційна сволота на якій клейма ніде ставити.
Много в последнее время радости (вполне справедливой) по поводу прилётов в Москву (и не только), по поводу 20-, 30-, а в будущем и 40-км киллзоны, усложнения логистики росс. армии, дешевизны уничтожения вражеского солдата. Кто-то сегодня писал, что впервые мы запустили по РФ больше дронов, чем они по Украине. Всё это прекрасно. Вот только примерно такая же киллзона создаётся и с нашей стороны фронта. Примерно так же усложняется и наша логистика и снабжение армии. Думаю, не сильно отличается и цена убийства наших солдат. Когда говорим о количестве дронов, то не стоит забывать, что площадь даже европейской части РФ равна 3,96 млн. кв. км, что в 6 с лишним раз больше площади Украины (603,5 тыс. кв. км, на сегодня где-то 500 с небольшим тыс.). Забывается, например,:
Вночі проти середи, 17 червня, російська армія масовано вдарила по місту Тростянець у Сумській області. Окупанти знищили всі місцеві автозаправки.
Про це повідомив мер Юрій Бова.
«Важка ніч. Масований удар по Тростянцю. АЗС в місті знищені», — наголосив мер.
З його слів, минулося без загиблих і травмованих місцевих мешканців. Окрім автозаправок, у Тростянці пошкоджено багато домоволодінь.
На сьогодні збитки житлового фонду країни оцінюються у понад 24 трлн гривень або 545 млрд доларів. Перша заступниця міністра розвитку громад та територій України Альона Шкрум наводить ще більшу цифру — до 588 млрд доларів. За оцінками будкомпаній, якби Україна зараз розпочинала масштабне зведення житла, то щоб поновити все, знадобилося б 6 років безперервної роботи.
ЛАД написав:Вот только примерно такая же киллзона создаётся и с нашей стороны фронта. Примерно так же усложняется и наша логистика и снабжение армии.
Ще раз для переляканого педераційника.. Чим РІВНІША територія-тим легше створити кіл зону... Тому степи Херсонщини - не варто рівняти з лісостепами Запоріжжя чи Лісами Харківщини.... Ще одне ГЕОГРАФІЧНЕ зауваження... Якщо по степу Херсонщини 200км паралельно лінії зіткнення йде бензовоз.. то це далеко не те саме , що по лісу Харківщини , перпендикулярно лінії боєзіткнення бензовоз йде 20 км... при цьому по дорозі маючи пяток підготовлених бункерів де можна перечекати атаку.
Тепер по житловому фонду... У нас всього 1 млрд м2 БУВ до війни. І я цю вартість рахував як 300 млрд доларів... ( з яких 250 млрд доларів (800 000 000 м2) ми отримали як залишок совка). То про які збитки в 564 млрд йдеться? Тому якщо це для західних партнерів -то це одне. Правильна позиція, яка дозволяє оправдати контрибуцію від педерації в 1 трлн доларів... Але ж клепку в голові треба мати.